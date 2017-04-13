Пока в Европе национальные сборные рубились за путевки на чемпионат Европы 2018 года, в аргентинском городе Сан-Хуан 5-12 апреля проходили матчи восьмого по счету «CONMEBOL Futsal Championship», или для нас название этого турнира ближе как чемпионат Южной Америки.

За титул чемпиона южноамериканского континента спорили 10 команд, которые на первом этапе были поделены на две группы. В полуфинал выходили по две сборные из каждой группы, и в матчах за право сыграть в финале Аргентина обыграла Уругвай 3:1, а Бразилия Парагвай 5:2.

Так что, финал получился и прогнозируемым, да и всеми ожидаемым – Аргентина против Бразилии. Отметим, что две лучшие команды Южной Америки играли друг против друга на групповом этапе, и этот матч завершился с редким для футзала счетом 0:0.

Не выявили победителя и 40 минут основного времени финального матча, в течение которых соперники забили друг другу по два мяча. Действующие чемпионы мира, сборная Аргентина, после гола Кристина Борруто на 33-й минуте повела 2:0. Но бразильцы тут же перешли на игру с пятым полевым, и очень быстро один гол отыграли. Равным же счет стал за полторы минуты до конца основного времени, причем сборная Бразилии и в этот момент задействовала пятого полевого игрока.

Таким образом, дошло до двух дополнительных таймов, в первом из которых сборной Бразилии удалось забить два мяча. Счет 2:4 сохранился и во втором овертайме, что позволило бразильцам выиграть матч, и в шестой раз в своей истории стать чемпионом континента.



Отметим, что на предыдущем чемпионате, в 2015 году, чемпионом была сборная Аргентины. Эта победа тем более ценна, что Бразилия на чемпионате в Сан-Хуане была представлена резко обновленным составом, но и он, как видим, оказался готов к высоким достижениям.

Финал чемпионата Южной Америки

Аргентина – Бразилия – 2:4 (1:0, 2:2) ОТ