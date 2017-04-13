Київський НУХТ виграв чемпіонат України серед ВНЗ

У Запоріжжі завершився «Фінал чотирьох» чемпіонату України з футзалу серед ВНЗ сезону 2016/2017 р. р. За його підсумками визначилась нова найсильніша студентська футзальна команда України.

Вже екс-чемпіон України серед ВНЗ, «СумДУ», вже на першій хвилині Мисловський підтвердив наміри сумчан вивезти з Запоріжжя «бронзу». Однак, буквально тут же вони отримали відповідь від Ессаргіні. Але все-таки по ходу першого тайму сумчани змогли на досвіді довести свою перевагу до 3:1. Однак, варто віддати належне підопічним Едуарда Дорошенка, які намагались до кінця змінити ситуацію таким чином, щоб як мінімум врятувати гру. Однак, господарям майданчику не вдалося цього зробити, тому вони залишились без медалей.

Матч за 3 місце

«СумДУ» (Суми) – «ЗДМУ» (Запоріжжя) – 5:4

Мисловський (1, 32), Сорока (9, 26), Зеленкевич (13) – Ессаргіні (2, 37), Сауді (23), Асхар (30)

Сорока (4), Мисловський (28), Абдулаєв (31) – Харбі (4), Сауді (7), Ель-Адмі (33). Мисловський (1, 32), Сорока (9, 26), Зеленкевич (13) – Ессаргіні (2, 37), Сауді (23), Асхар (30)Сорока (4), Мисловський (28), Абдулаєв (31) – Харбі (4), Сауді (7), Ель-Адмі (33).

Фінал чемпіонату України серед ВНЗ можна розділити на два різних тайми. У першому з них «Ураган-ПНУ», який грав без Василя Кефи та Романа Джуса, які отримали по червоній картці у півфіналі, мабуть, трохи несподівано зміг повести у рахунку. Варто відзначити Андрія Голея, на рахунку якого був оформлений дубль. «Ураганівці» намагались вирішити долю золотих медалей вже у першому таймі, про що красномовно свідчили цифри на табло за підсумками перших двадцяти хвилин – 4:1 на користь «драконів». Але коротка лава запасних зіграла з прикарпатцями злий жарт у другому таймі. Студенти з Івано-Франківська не змогли впоратися з опікою двох Євгенів – Жука та Смоловика, які своїми голами схилили шальки терезів на користь «НУХТу», який і став чемпіоном України серед ВНЗ сезону 2016/2017 р.р.

Фінал

«НУХТ» (Київ) – «Ураган-ПНУ» – 7:4

Жук (17, 23, 32, 38), Савенко (20), Смоловик (28, 32) – Семенов (11 – автогол), Голей (13, 13), Ю. Горбатий (19) Жук (17, 23, 32, 38), Савенко (20), Смоловик (28, 32) – Семенов (11 – автогол), Голей (13, 13), Ю. Горбатий (19)