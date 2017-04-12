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Мато СТАНКОВИЧ: «Моя думка, що тут кращий гравець – команда України»

Хорватия – Украина – 1:2. Послематчевая пресс-конференция главного тренера сборной Хорватии

  • 12.04.2017 13:54
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Головний тренер збірної Хорватії Мато Станкович:
 
- Поперше, я хочу привітати збірну України з тим, що вона перемогла та вийшла на Євро. Насправді, мені зараз складно говорити, тому що я розчарований. В перші десять хвилин Україна була дійсно дуже сильною, показувала гарний футзал. Але потім я вважаю, що ми грали доволі рівно. Звісно, я розчарований, що ми пропустили. За три хвилини до кінця ми були на Євро.
 
- Напередодні цього матчу Іво Юкич казав, що основна небезпека з боку збірної України буде йти від Разуванова, і, за іронією долі, саме він забив вирішальний гол. Що можете сказати про гру автора переможного м’яча?
- Збірна України – це не тільки один гравець. Україна – це одна команда, і моя думка, що тут кращий гравець – команда України.  

Источник — АФУ

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