Мато СТАНКОВИЧ: «Моя думка, що тут кращий гравець – команда України»

Головний тренер збірної Хорватії Мато Станкович:

- Поперше, я хочу привітати збірну України з тим, що вона перемогла та вийшла на Євро. Насправді, мені зараз складно говорити, тому що я розчарований. В перші десять хвилин Україна була дійсно дуже сильною, показувала гарний футзал. Але потім я вважаю, що ми грали доволі рівно. Звісно, я розчарований, що ми пропустили. За три хвилини до кінця ми були на Євро.

- Напередодні цього матчу Іво Юкич казав, що основна небезпека з боку збірної України буде йти від Разуванова, і, за іронією долі, саме він забив вирішальний гол. Що можете сказати про гру автора переможного м’яча?

- Збірна України – це не тільки один гравець. Україна – це одна команда, і моя думка, що тут кращий гравець – команда України.