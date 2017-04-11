Олександр КОСЕНКО: «Заради таких ігор ми і займаємося своєю справою»

Головний тренер збірної України Олександр Косенко:

- Олександре Петровичу, вітаємо Вас із перемогою, і вже традиційно поділіться враженнями про гру, зважаючи на емоції, які Вас переповнюють.

- Емоції дійсно переповнюють. Мабуть, заради таких ігор, таких моментів у житті ми і займаємося своєю справою. Ми хотіли порадувати наших глядачів, які заповнили Палац спорту та прийшли нас щиро підтримати. Дійсно вийшов справжній фінал двох гідних суперників. Ми задоволені тим, що досягли результату. Мабуть, ми більше хотіли, проявили трохи більше бажання та майстерності, ніж хорвати. Вони теж гарно грали, але ми виявилися кращими. Хочу сказати «спасибі» хлопцям за ту самовіддачу, за ту майстерність, за те, що вони працювали, слухали, вклали в це душу. Та нам не можна зупинятись. Треба йти далі. Попереду чемпіонат Європи. Нам треба підготуватись до нього і гарно виступити.

- Олександре Петровичу, сьогодні у другій четвірці гру розпочинав Богдан Новак, але потім Ви його поміняли на Володимира Разуванова. Це пов’язано з тим, що Новак, можливо, не зовсім увійшов у гру, чи з іншими причинами?

- Зовсім ні. Богдан нормально грав, увійшов у гру. Ми вирішили трохи поміняти гру. Нам треба було поставити більш досвідченого гравця. Поки Богданові не вистачає того досвіду, де треба притримати м’яч або розгорнути гравця. Це все прийде з міжнародним досвідом. Тому, ми ні в якому разі не міняли його через те, що він чогось не виконав. Це було наше рішення.

- Ви під час матчу були в цивільному костюмі, а зараз прийшли у цивільному…

- Я вибачаюсь, мокра сорочка була (сміх у залі).

- Це у роздягальні шампанське було, чи так переживали?

- Ні, це піт. Шампанське потім буде.

- Якщо можна, оцініть, будь ласка, гру молоді. Ви казали про неї після кожного матчу, а тепер, за підсумками турніру, прокоментуйте дії молодих гравців. Ви задоволені їх діями?

- Як для першої участі у такому офіційному турнірі, вони дуже пристойно зіграли. Не знітились, все виконали. Так, були огріхи. Без цього не буває. Досвід – справа наживна. Вони пройшли бойове хрещення, а далі – нехай працюють. Ми за всіма дивимось. Тому, це для них додатковий стимул працювати. Вони побачили, що таке збірна, відчули ці емоції. У клубі теж великі емоції, але тут вони представляють країну. Тут, мабуть, трохи вища відповідальність. Тому, ми задоволені їх виступом. Якщо ми після гри з Чорногорією казали, що молоді налаштувались, то тут тепер досвідчені хлопці повели за собою і дали молоді можливість проявити себе.

- Олександре Петровичу, під час турніру в багатьох спеціалістів та вболівальників виникала така думка, що раніше збірна України мало створювала, але багато забивала. А зараз – навпаки: багато створює, але, на жаль, не все забиває. З чим це пов’язано?

- Не знаю. Мабуть, воротар добре гав. Ми нормально били, навіть поміж ніг намагалися забити. Не виходило. Головне, що ми створюємо моменти. І це – найголовніше. До того ж, з такою командою, як збірна Хорватії, яка провела десять товариських ігор і жодного разу не програла – ані Італії, ані Ірану. Ми створювали моменти, два реалізували, цього вистачило для перемоги. Тому, ми подивимось. Я зараз не готовий сказати, чому. Подивимось відео і побачимо, що треба підкорегувати і розберемо це всі разом.