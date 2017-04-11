Отбор на ЧЕ-2018: главное событие дня сегодня в Киеве во Дворце спорта

Интересная вещь – эти групповые отборочные турниры среди футзальных сборных, в которых определяются команды, которым посчастливиться квалифицироваться на чемпионат Европы. Ждешь их, ждешь, и вроде по продолжительности они четыре дня, но когда дается старт первому матчу, все последующие события развиваются очень стремительно.

В последние дни сразу в семи странах шли баталий по выявлению финалистов Евро-2018, который пройдет в Словении. Где-то события развиваются довольно интересно, а где-то прямо скажем, вообще, без всякой интриги. Не обошлось и без матча, и так бывает едва ли не в каждом отборочном цикле, который станет историей.

Хотите примеры? В квалификации на ЧЕ-2016 сборная Венгрии взорвала футзальное сообщество тем, как смогла на последней секунде овертайма забить мяч в ворота сборной Румынии, и вырвать путевку в Сербию – голова Золтана Дрота принесла тогда фееричную развязку. И в этом отборочном цикле уже сыгран матч, который обязательно войдет в учебники – в те разделы, где будет написано, как не надо играть. Это сейчас о матче Румыния – Финляндия, в котором финны умудрились упустить победу, выигрывая еще за 4 секунды до конца матча с преимуществом в два мяча. Даже, аматорская какая-нибудь команда не упустила бы победу при таких обстоятельствах, а вот сборная Финляндии как-то нашла возможность подарить ничью Румынии, и, скорее всего, вместе с этим и путевку в плей-офф.

И все же возвращаемся в Киев, где свой отборочный турнир проводит сборная Украины. Во второй раз основной раунд квалификации чемпионата Европы УЕФА доверил провести Украине. Впервые это было в феврале 2011 года, когда в Харькове вместе со сборной Украины за путевки за ЧЕ-2012 спорили сборные Венгрии, Бельгии и Турции. Тогда была немного другая система отбора, не было стадии плей-офф, а прямую путевку на чемпионат Европы получала и команда, занявшая второе место. Вот и получилось, что вместе с Украиной на Евро совершенно неожиданно квалифицировалась сборная Турции, которая опередила и Венгрию, и Бельгию. И здесь хотелось бы сказать вот о чем. Тот отборочный турнир чемпионата Европы все-таки не стал событием в спортивной жизни Украины. Почему – это отдельная тема, да и она мало кому сейчас интересна. Но самую главную причину можно озвучить – отборочный турнир не проходил в Киеве. В этом не было никакой вины тогдашнего руководства АМФУ, было много сложностей, которые в то время преодолеть было нереально.

В 2017 году все для футзала сложилось очень удачно, и в Киеве сейчас основной раунд чемпионата Европы действительно стал событием. Об этом уже можно говорить однозначно, даже когда не сыграны два заключительных матча. Каковы же слагаемые праздника – можем поговорить и о них.

Прежде всего, это выбор Киева в качестве места проведения основного раунда. Из тех спортивных арен для игровых видов спорта, которые есть в Украине и которые жалуют футзал, альтернативой могли бы стать Львов и Харьков. Но так исторически складывается на постсоветском пространстве, что чтобы какое-то событие действительно стало Событием, нужно чтобы оно проходило в столице. Подтверждение этому – еще в трех странах основной раунд проводится в столичных городах. Тбилиси, Баку и Алматы – это столицы стран, которые стали независимыми после развала «единого и нерушимого». Для сравнения – в Польше играют в Эльблонге, в Турции – в Коджаэли, а в Румынии – в Кэлэраши. Плюс проведения футзального турнира в Киеве – это и концентрация центральных СМИ, которые в эти дни обратили внимание на этот вид футбола. И что автора этих строк не может не радовать, так это активность коллег-журналистов. Хотелось бы, конечно, чтобы их было больше, но здесь как раз тот случай, когда лучше меньше да лучше. В основном аккредитовались журналисты из футбола и других видов спорта, и, уверен, что на матчи чемпионата Экстра-лиги по футзалу подавляющее большинство из них не ходит. Но, будучи профессионалами, те полтора десятка журналистов, которые стабильно были на играх в первые два дня, перед турниром поработали над тем, чтобы понимать, за чем им предстояло наблюдать и что освещать, и радует, что на послематчевых пресс-конференциях нет вопросов, так сказать, не из этой оперы.

Очень важный аспект турнира в Киеве – социальный, и мимо него невозможно пройти. Очень давно уже не равнодушен к испанскому футзалу, и не только потому что там, в Испании, действительно классно играют в футзал. В этой стране футзал и социальные моменты – неразрывно идут рядом. Особенно в дни проведения значимых соревнований – матчей сборной, или же «Финала восьми» Кубка Испании. Это и проведение открытых тренировок для юных футзалистов, и посещение различных медицинских учреждений, и посещение школ, не говоря уже о встречах с руководством городов, в которых проходят соревнования. В этом аспекте нам есть чему поучиться. Но и наш футзал уже может поделиться кое-каким опытом!

К примеру, к проведению основного раунда Ассоциацией футзала Украины было приурочено проведение «Кубка Конференция», в котором сильнейших определяли сборные возрастных категорий U-13 и U-15, сформированные по географическому признаку. В таком возрасте для детей сыграть на той же площадке, на которой играет и сборная Украины – да это же просто счастье! Думаете, преувеличиваю, так давайте спросим у тех ребятишек, да и у их тренеров, которые играли на «Кубке Конференций».

Была возможность в эти дни поиграть во Дворце спорта на великолепном паркете и у наших участников АТО. Совсем недавно в Вишневом завершилась Лига по футзалу участников АТО, и лучшие игроки из команд-участниц, которые были представлены в сборной участников АТО, провели матч со сборной ФФУ и АФУ. Причем всё матчем в два тайма по 20 минут не ограничилось, и после него «сборники» команды АТО остались на площадке и уже между собой, разделившись на две команды, играли в своё удовольствие.

И все же праздники – на то они и праздники, чтобы быть не каждый день. Сегодня, 11 апреля, в Киеве будут сыграны два заключительных матча. Сначала в 16.00 на площадку выйдут сборные Черногории и Бельгии – ни у одной из них нет очков, а, как вы думаете, кому-то хочется уезжать из Киева с пустыми руками? Не в смысле шоппинга, конечно, а с набранными очками, которые пойдут в рейтинговый зачет, и в дальнейшем будут влиять на посев при жеребьевках. Только это гарантия того, что Черногория и Бельгия будут два тайма биться по максимуму.

Ну, а завершит праздник футзала самый ожидаемый матч – Украина против Хорватии, и стартовый свисток прозвучит в этой игре в 19.00. Можно было бы обвешать этот поединок кучей разогревающих эпитетов - и решающий, и судьбоносный, и главный, и т.д. и т.п. Можно было бы и еще пожестче – типа «победа нужна как воздух», «победить любой ценой», ну, и еще что-нибудь типа того. Но это будет перегибом. Как бы ни завершился матч Хорватия – Украина, для того, кто не станет в группе С первым, ничего не потеряно. Еще будет возможность побороться за путевку на чемпионат Европы через матчи плей-офф в сентябре, а уровень сборной Хорватии и сборной Украины таков, что без обеих этих команд финальную часть чемпионата Европы просто невозможно представить. В плей-офф, если уж доведется играть, то и Хорватия, и Украина в своих парах будут фаворитом, а любая другая сборная из тех, что пробьется в плей-офф, будет мечтать, чтобы ей не выпала Хорватия или Украина.

Но это все будет позже. Сегодня же хочется в завершение сказать следующее. Прежде всего, огромное спасибо всем тем, кто уже приходил во Дворец спорта 8 и 9 апреля. Ваша поддержка была бесценной для футболистов, а великолепная атмосфера в зале не прошла незамеченной для представителей сборных Хорватии, Бельгии и Черногории. Наверняка, и сами болельщики успели заразиться тем позитивом, который был в матчах, сыгранных в субботу и воскресенье, и как раз этих болельщиков лишний раз агитировать «за футзал» нет смысла.

Если кто еще не в курсе, УЕФА своими недавними решениями сделала так, что чемпионаты Европы по футзалу будут проводиться раз в четыре года. И тут неизбежно следующее – отборочных турниров будет меньше, хотя поговаривают, что они будут с разъездами. Так что, даже при большом желании ближайший подобный официальный турнир можно будет пригласить в Украину, внимание (!) – в конце 2019 года! Именно тогда будут разыгрываться путевки на чемпионат мира 2020 года.

Поэтому, спешите видеть! Если уж кто еще не определился с планами на вечер вторника, вам прямая дорога во Дворец спорта! Именно там сегодня будет главное спортивное событие дня для Украины. Не «Ювентус» с «Барселоной» и «Боруссия» с «Монако» в Лиге чемпионов, а именно матч Хорватия – Украина. В каждой из команд есть футболисты европейского уровня, и это сказано не для красного словца. Тем, кто вечером будет во Дворце спорта, и тем, кто будет следить за трансляцией по ТВ, обязательно найдется и на кого, и на что посмотреть – футзал будет высочайшего уровня. Победит в нем обязательно сильнейший, и хотелось бы, чтобы это была сборная Украины. Ну, а как там решат небеса, кто сейчас знает – ведь это футзал, замечательная, скажу вам, игра.