В наших обзорах чемпионата Испании по футзалу уже не раз отмечалось, в каких сложных условиях играют команды Примеры. То в календаре по три тура в течение 10-ти дней, то матчи сборной в недельном цикле между матчами тура, нет пауз для матчей Королевского кубка, которые играются посреди недели. А ко всему перечисленному можно добавить очередное подтверждение. И сделаем его на примере игроков «Эль Посо Мурсии» Бебе, Алекса, Рауля Кампоса, и хорошо нам знакомого хорвата Дарио Мариновича.

Все они еще во вторник играли за национальные сборные в матчах квалификации чемпионата Европы, а уже в пятницу, вернувшись в свой клуб, приняли участие в матче 28-го тура регулярного чемпионата Испании, в котором «Эль Посо Мурсия» играла в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии, куда еще из Мурсии нужно было долететь. А тут еще надо учесть, что у мурсийцев из-за дисквалификации не играл Кардинал, да и Мигелин не в полном объеме восстановился после травмы. Вот и пришлось главному тренеру «Эль Посо Мурсии» Дуде брать с собой на игру 21-летнего голкипера Чеми из второй команды, и 20-тилетнего Пикераса, который уже успел сыграть несколько матчей за главную команду ранее.

«Эль Посо Мурсия» сразу организовала давление на ворота хозяев, и на 7-й минуте после углового и передачи Мигелина Алекс из пределов штрафной спокойно переправил мяч в сетку. Чеми продолжал оставаться без работы, а на 14-й минуте бразилец Пито не сильным, но очень точным ударом слева с острого угла во второй раз огорчил голкипера «Гран-Канарии» Гуса. Даже два мяча преимущества позволили гостям после перерыва сыграть на контратаках, и на 23-й минуте Пито и Бебе четко реализовали выход «2 в 1». Когда же Бебе на 32-й минуте довел счет до 0:4, всё в этой игре стало ясно. Отметим, что пятый мяч мурсийцев на счету Дарио Мариновича, которому Маттеус выдал такую передачу, что не забить было невозможно. 2:5 – и «Эль Посо Мурсия», которая вроде бы и не претендовала на место выше третьего, но после двух поражений «Мовистар Интера», а вдобавок еще и поражения «Барселоны Ласса» в отчетном туре, теоретически еще может замахнуться и на большее.

У чемпиона Испании в туре ожидался сложный выезд, но на матч с «Пенисколой» главный тренер «Мовистар Интера» Хесус Веласко решил ехать без Рикардиньо и Карлоса Ортиса, решив предоставить им отдых после матчей в сборных. Когда же игра началась, к кадровым трудностям добавилось и удаление голкипера Хесуса Эрреро, который за пределами штрафной скосил Ивана Румбо. Место в «рамке» у гостей занял Алекс Гонсалес, и на 9-й минуте его сильнейшим ударом распечатал Хуан Карлос. Однако Лоло ответил точным ударом через несколько секунд, и до перерыва на площадке была только одна команда, столь велико было преимущество «мовистаровцев». В первом тайме гости забили еще 4 мяча, на что «Пенискола» ответила только одним. Едва игра возобновилась после перерыва, как Дарлан дальним ударом не оставил шансов вратарю «Пенисколы» Ивану, а в итоге всё завершилось разгромом. По итогу субботнего дня «Мовистар Интер» вышел на первое место, а надолго ли, ответ на этот вопрос должен был дать матч «Барселоны Ласса», которая принимала «Магну Гурпеа».

Его итог можно назвать если не сенсацией, то неожиданностью, это точно. «Магна Гурпеа» – это команда, которая не раз трепала нервы испанским грандам, но все же «Барселона Ласса» перед перерывом была на ходу, уверенно переиграв «Мовистар Интер». Да и, вообще, каталонцы в последний раз проигрывали еще 26 ноября прошлого года, уступив дома «Эль Посо Мурсии». К позитиву для подопечных Андреу Плазы добавим, что после большого перерыва, связанного с травмами, в строй вернулись Серхио Лосано, который вышел на игру с капитанской повязкой, и Батериа. Тем неожиданнее был итог матча.

Выдержав стартовый натиск хозяев площадки, наваррцы на 12-й минуте разыграли аут, и Араса ударом со средней дистанции открыл счет. Но основные события в матче развернулись после перерыва. На 25-й минуте Рафа Усин после прострела Альварито замкнул штангу, а вскоре гости классно разыграли штрафной, и Виктор довел преимущество «Магны Гурпеа» до 3:0. «Барселона Ласса» затеяла игру с пятым полевым, но на 33-й минуте Эрик Мартель «поймал» хозяев на смене и забил четвертый мяч. Через минуту Феррао один гол отыграл, но это был первый и последний успех каталонцев. На 37-й минуте Марк Толра, игравший пятым полевым, сделал неудачную передачу назад, и мяч закатился в пустые ворота. Подвел же итог фиаско «Барселоны Ласса» Араса, технично головой переправив мяч в сетку, опять же, когда хозяева неудачно меняли голкипера Хуанхо на полевого игрока.

1:6 – «Барселона Ласса» утратила лидерство в Примере, и, скорее всего, этим поражением проиграла регулярный чемпионат. У «Мовистар Интера» остались игры с «Хумильей» и «Картахеной», и то, что чемпион Испании может потерять очки с аутсайдерами, представить невозможно.

Выше было о матчах с участием испанских грандов, но и помимо них в Примере есть на что обратить внимание. До сих пор еще остается вакантным лишь одно место в зоне плей-офф, на которое претендуют «Рибера Наварра» и «Катгаз Э. Санта Колома». Как раз между собой они в 28-м туре и играли. Тема могла бы закрыться, если бы каталонцы добились в гостях победы над своим прямым конкурентом, но ничья оставила вопрос открытым.

Еще одна горячая точка – зона вылета, и здесь ситуация резко обострилась. Невероятные обороты к концу регулярного сезона набрал «Леванте». Под руководством Давида Мадрида валенсийцы в последних четырех турах взяли 10 очков, и после волевой победы над «Хумильей» подскочили на 13-е место. С учетом других результатов число команд, которые находятся под угрозой вылета, выросло до пяти – помимо «Леванте», сюда можно включить и «Пескадос Рубен Бурелу», и «Пластикос Ромеро Картахену», и даже «Гран-Канарию» с «Сантьяго Футзал».

Дальнейшее развитие событий в Примере в 29-м туре, который состоится 21-22 апреля. Особняком в нем стоит каталонское дерби «Барселоны Ласса» и «Санта Коломы». Есть и внизу турнирной таблицы очень любопытный матч – «Леванте» принимает «Гран-Канарию».

14-16 апреля. 28 тур