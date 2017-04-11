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11.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Отбор на ЧЕ-2018: Бельгия во втором тайме дожимает Черногорию

Бельгийцы по итогу турнира в Киеве заняли третье место

  • 11.04.2017 17:23
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sport.ua
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Заключительный день основного раунда квалификации ЧЕ-2018, матчи которого в группе С проходят в Киеве, открывали сборные Черногории и Бельгии, которые ни при каких обстоятельствах не могли претендовать даже раунд плей-офф. Теоретически в случае победы можно было бы набрать три очка, но слишком отрицательной была разница мячей у каждой из команд, чтобы на что-то претендовать.
 
Тем не менее, на таких турнирах, для таких сборных, как Черногория и Бельгия, третье место стоит, чтобы за него побороться. Сборная Бельгии, которая вышла на площадку в несколько усеченном составе – у лидера команды Омара Раху была дисквалификация, очень активно начала игру, и уже на 5-й минуте комбинацию с участием своих партнеров завершил Мохамед Даби Реда.
 
Развить этот успех подопечным Люке Крагна не удалось, а ближе к середине тайма уже острее были черногорцы, и на 11-й минуте Боян Байович, который в матче с Украиной отметился дублем, ударом от левой бровки в дальний угол забил свой третий мяч на турнире. 
 
Любопытной получилась самая концовка тайма. Сборная Черногории заработала штрафной ровно за секунду до сирены, и после передачи Байовича Чорович замкнул штангу. Но арбитры решили, что удар по воротам наносился уже после сирены, и взятие ворот не зафиксировали. Черногорцы для проформы повозмущались, но решение судей осталось в силе. Первый тайм – 1:1.
 
А вот во второй половине Черногория отказалась от активной игры, и стала заниматься тем, что у неё неплохо получалось – обороняться и бегать в контратаку. Бельгийцы поначалу не ожидали такого поворота, но вскоре освоились, и на 25-й минуте Хиту из пределов штрафной дважды очень опасно бил по воротам, но Деспотович каждый раз успевал отбить мяч.
 
Игра очень долго была монотонной – бесплодные атаки Бельгии продолжались. Но на 32-й минуте Черногории таки удалась контра, которую ударом из пределов штрафной завершал Чаласан, но голкипер-ветеран сборной Бельгии, 39-тилетний Давид Морант ногами отбил мяч в аут.
 
В атаке черногорцы, впрочем, пробыли недолго, и на 35-й минуте Деспотовичу во второй раз пришлось доставать мяч из своих ворот. Это Зааф накоротке сыграл в стенку с Хиту, и с дуги четко пробил в дальний угол. Еще через пару минут у того же Заафа на пару с Яшу получился выход «2 в 0», но бельгийцы не смогли распорядиться этим великолепным моментом.
 
Концовка же матча прошла в атаках Черногории. Драшкович ударом слева проверил ближнюю штангу. За 17 секунд в контратаке Бельгии Шайбай не реализовал выход 1 на 1, но победа от бельгийцев уже не ушла, они и заняли третье место в группе.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 
Черногория – Бельгия – 1:2 (1:1)
 
Черногория: Драголюб Деспотович – Саша Гойкович, Боян Байович, Элдин Чорович, Милован Драшкович – Александар Бойович, Александар Обрадович, Дарко Чаласан, Деян Миличич, Марко Байчетич, Марко Мишович, Митар Кандич, Огнен Сушич
Бельгия: Давид Морант – Мохамед Даби Реда, Карим Шайбай, Джавад Яшу, Ибрахим Андан – Иллиас Каддури, Марвин Гисланди, Омар Раху, Садек Эль Уамари, Халид Муссауи, Хамза Зааф, Яссин Кули
 
Арбитры: Лукаш Пешко (Словакия), Троян Енчев (Болгария) 
 
 Боян Байович, 11 - Мохамед Даби Реда, 5, Хамза Зааф, 35.
 Дарко Чаласан, 12. - Карим Шайбай, 39.

Источник — Sport.ua

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