Отбор на ЧЕ-2018: Бельгия во втором тайме дожимает Черногорию

Заключительный день основного раунда квалификации ЧЕ-2018, матчи которого в группе С проходят в Киеве, открывали сборные Черногории и Бельгии, которые ни при каких обстоятельствах не могли претендовать даже раунд плей-офф. Теоретически в случае победы можно было бы набрать три очка, но слишком отрицательной была разница мячей у каждой из команд, чтобы на что-то претендовать.

Тем не менее, на таких турнирах, для таких сборных, как Черногория и Бельгия, третье место стоит, чтобы за него побороться. Сборная Бельгии, которая вышла на площадку в несколько усеченном составе – у лидера команды Омара Раху была дисквалификация, очень активно начала игру, и уже на 5-й минуте комбинацию с участием своих партнеров завершил Мохамед Даби Реда.

Развить этот успех подопечным Люке Крагна не удалось, а ближе к середине тайма уже острее были черногорцы, и на 11-й минуте Боян Байович, который в матче с Украиной отметился дублем, ударом от левой бровки в дальний угол забил свой третий мяч на турнире.

Любопытной получилась самая концовка тайма. Сборная Черногории заработала штрафной ровно за секунду до сирены, и после передачи Байовича Чорович замкнул штангу. Но арбитры решили, что удар по воротам наносился уже после сирены, и взятие ворот не зафиксировали. Черногорцы для проформы повозмущались, но решение судей осталось в силе. Первый тайм – 1:1.

А вот во второй половине Черногория отказалась от активной игры, и стала заниматься тем, что у неё неплохо получалось – обороняться и бегать в контратаку. Бельгийцы поначалу не ожидали такого поворота, но вскоре освоились, и на 25-й минуте Хиту из пределов штрафной дважды очень опасно бил по воротам, но Деспотович каждый раз успевал отбить мяч.

Игра очень долго была монотонной – бесплодные атаки Бельгии продолжались. Но на 32-й минуте Черногории таки удалась контра, которую ударом из пределов штрафной завершал Чаласан, но голкипер-ветеран сборной Бельгии, 39-тилетний Давид Морант ногами отбил мяч в аут.

В атаке черногорцы, впрочем, пробыли недолго, и на 35-й минуте Деспотовичу во второй раз пришлось доставать мяч из своих ворот. Это Зааф накоротке сыграл в стенку с Хиту, и с дуги четко пробил в дальний угол. Еще через пару минут у того же Заафа на пару с Яшу получился выход «2 в 0», но бельгийцы не смогли распорядиться этим великолепным моментом.

Концовка же матча прошла в атаках Черногории. Драшкович ударом слева проверил ближнюю штангу. За 17 секунд в контратаке Бельгии Шайбай не реализовал выход 1 на 1, но победа от бельгийцев уже не ушла, они и заняли третье место в группе.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ