Отбор на ЧЕ-2018: Украина выигрывает у Хорватии и едет на Евро!!!!

Заключительный матч в группе C, в котором разыгрывалась прямая путевка на чемпионат, вызвал огромный интерес. Во Дворце спорта перед игрой можно было увидеть не только футбольных функционеров, но и звезд футбола, как действующих, так и в прошлом. Не упустили возможность прийти и поболеть «за своих» и хорваты Дарио Срна и Домагой Вида. Что ж, игра того стоила, а ажиотаж не мог не радовать. Но сразу же отметим, что, несмотря на важность матча, для проигравшего никакой трагедии не было, поскольку в сентябре еще будут матчи плей-офф, и через них также можно пробиваться в Словению, где в 2018 году и пройдет финальная часть.

На высоком градусе начали игру команды, борьба шла на каждом участке площадке, и никто не хотел уступать. Украинцы стремились брать скоростью, а хорваты, которые менялись по одному – контролем мяча. Наши в начале матча были острее, чего стоит хотя бы момент Новака на 5-й минуте, когда он чуть-чуть не успел на прострельную передачу.

На 7-й минуте хорваты допустили два касания вратаря – свободный в семи метрах прямо против ворот. Последовала короткая передача Корсуна на Коваля, но после его удара Юкич смог зацепить мяч. Игра пошла не по сценарию Хорватии, подтверждение чему тайм-аут, который главный тренер нашего соперника Мато Станкович взял на той же 7-й минуте.

И этим удалось внести коррективы. Хорваты стали очень дорожить мячом, много его контролировали, и удары посыпались уже на наши ворота. Долго пристреливался Еловчич, пока на 12-й минуте не добился своего. Обыграв на правом фланге Коваля, хорват сильнейшим ударом вогнал мяч под перекладину.

К этому моменту, к сожалению, пропала острота у ворот Юкича. Как-то эту ситуацию надо было переламывать, и украинцы нашли для этого резервы. Как результат, на 15-й минуте Журба и Белоцерковец вдвоем оказались перед Юкичем, и не оставили тому шансов на спасение – 1:1. Тут же закрепить ситуацию еще одним мячом мог Корсун, но с 10-ти метров пробил рядом со штангой.

До конца тайма шла равная игра, и только раз нам пришлось серьезно поволноваться за сборную Украины, когда у наших ворот был назначен опасный штрафной. Это было на 19-й минуте, и попытку удара по воротам Еловчича наши ребята заблокировали.

Словно и не было перерыва – обе команды продолжали придерживаться своей тактики. По разу провели голкиперов Корсун и Еловчич – Юкич и Иваняк продемонстрировали высокий класс. По такой вязкой игре момент не могло быть много, их и не было. На 29-й минуте сначала Белоцерковец из убойной позиции пробил выше ворот, и тут же Маринович из очень опасной точки перед воротами отправил мяч мимо ворот. Моменты порой возникали и стихийно. На 31-й минуте Новак с острого угла от левой бровки пробил по воротам, и мяч как-то нашел штангу.

Где-то с 33-й минуты можно было говорить, что время уже играет против нас – минута за минутой улетали с нереальной скоростью. Через минуту Мато Станкович взял тайм-аут исключительно для того, чтобы его футболисты немного перевели дыхание. После этой минуты хорваты очень надежно взяли мяч под свой контроль, и нашим ребятам приходилось тратить силы, чтобы его вернуть себе. А сделать это было очень непросто.

Этим контролем соперник и убивал время, которого становилось все меньше и меньше. И тут игру слева на себя взял Коваль, после передачи которого Разуванов, как из пращи, выстрелил под перекладину. Хорватия тут же перешла на игру с пятым полевым…

Было очень тяжело. Очень! Чтобы как-то сбить соперника с атаки, за 40 секунд до сирены Александр Косенко взял тайм-аут. Наши ребята уверенно довели игру до победы – Украина завоевала путевку на чемпионат Европы. Всех с победой – это была великая победа над очень сильным соперником!

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ