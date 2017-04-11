Отбор на ЧЕ-2018: Украина выигрывает у Хорватии и едет на Евро!!!!

Заключительный матч в группе C, в котором разыгрывалась прямая путевка на чемпионат, вызвал огромный интерес. Во Дворце спорта перед игрой можно было увидеть не только футбольных функционеров, но и звезд футбола, как действующих, так и в прошлом. Не упустили возможность прийти и поболеть «за своих» и хорваты Дарио Срна и Домагой Вида. Что ж, игра того стоила, а ажиотаж не мог не радовать. Но сразу же отметим, что, несмотря на важность матча, для проигравшего никакой трагедии не было, поскольку в сентябре еще будут матчи плей-офф, и через них также можно пробиваться в Словению, где в 2018 году и пройдет финальная часть.
На высоком градусе начали игру команды, борьба шла на каждом участке площадке, и никто не хотел уступать. Украинцы стремились брать скоростью, а хорваты, которые менялись по одному – контролем мяча. Наши в начале матча были острее, чего стоит хотя бы момент Новака на 5-й минуте, когда он чуть-чуть не успел на прострельную передачу.
На 7-й минуте хорваты допустили два касания вратаря – свободный в семи метрах прямо против ворот. Последовала короткая передача Корсуна на Коваля, но после его удара Юкич смог зацепить мяч. Игра пошла не по сценарию Хорватии, подтверждение чему тайм-аут, который главный тренер нашего соперника Мато Станкович взял на той же 7-й минуте.
И этим удалось внести коррективы. Хорваты стали очень дорожить мячом, много его контролировали, и удары посыпались уже на наши ворота. Долго пристреливался Еловчич, пока на 12-й минуте не добился своего. Обыграв на правом фланге Коваля, хорват сильнейшим ударом вогнал мяч под перекладину.
К этому моменту, к сожалению, пропала острота у ворот Юкича. Как-то эту ситуацию надо было переламывать, и украинцы нашли для этого резервы. Как результат, на 15-й минуте Журба и Белоцерковец вдвоем оказались перед Юкичем, и не оставили тому шансов на спасение – 1:1. Тут же закрепить ситуацию еще одним мячом мог Корсун, но с 10-ти метров пробил рядом со штангой.
До конца тайма шла равная игра, и только раз нам пришлось серьезно поволноваться за сборную Украины, когда у наших ворот был назначен опасный штрафной. Это было на 19-й минуте, и попытку удара по воротам Еловчича наши ребята заблокировали.
Словно и не было перерыва – обе команды продолжали придерживаться своей тактики. По разу провели голкиперов Корсун и Еловчич – Юкич и Иваняк продемонстрировали высокий класс. По такой вязкой игре момент не могло быть много, их и не было. На 29-й минуте сначала Белоцерковец из убойной позиции пробил выше ворот, и тут же Маринович из очень опасной точки перед воротами отправил мяч мимо ворот. Моменты порой возникали и стихийно. На 31-й минуте Новак с острого угла от левой бровки пробил по воротам, и мяч как-то нашел штангу.
Где-то с 33-й минуты можно было говорить, что время уже играет против нас – минута за минутой улетали с нереальной скоростью. Через минуту Мато Станкович взял тайм-аут исключительно для того, чтобы его футболисты немного перевели дыхание. После этой минуты хорваты очень надежно взяли мяч под свой контроль, и нашим ребятам приходилось тратить силы, чтобы его вернуть себе. А сделать это было очень непросто.
Этим контролем соперник и убивал время, которого становилось все меньше и меньше. И тут игру слева на себя взял Коваль, после передачи которого Разуванов, как из пращи, выстрелил под перекладину. Хорватия тут же перешла на игру с пятым полевым…
Было очень тяжело. Очень! Чтобы как-то сбить соперника с атаки, за 40 секунд до сирены Александр Косенко взял тайм-аут. Наши ребята уверенно довели игру до победы – Украина завоевала путевку на чемпионат Европы. Всех с победой – это была великая победа над очень сильным соперником!
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Хорватия – Украина – 1:2 (1:1)
Хорватия: Иво Юкич – Йосип Сутонь, Тихомир Новак, Дарио Маринович, Франко Еловчич – Ведран Матошевич, Давор Канюх, Кристиан Постружин, Кристиян Грбеша, Матей Хорват, Саша Бабич, Тони Елавич, Яков Грцич
Украина: Евгений Иваняк – Николай Белоцерковец, Николай Грицына, Петр Шотурма, Сергей Журба – Владимир Разуванов, Игорь Корсун, Михаил Грицына, Михаил Зварич, Сергей Коваль, Сергей Чепорнюк, Александр Педяш, Богдан Новак
Арбитры: Онджей Черны (Чехия), Мигель Кастильо (Португалия)
Франко Еловчич, 12 - Николай Белоцерковец, 14, Владимир Разуванов, 37.
Франко Еловчич, 27. Дарио Маринович, 40. - Петр Шотурма, 9. Владимир Разуванов, 19. Николай Грицына, 22.
Удары (в створ): 14 (6) – 24 (14).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ C
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ C
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Украина
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7-3
|
9
|
2
|
Хорватия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
11-3
|
6
|
3
|
Бельгия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-8
|
3
|
4
|
Черногория
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3-10
|
0
Источник — Sport.ua
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Особливо вдало відіграв Іваняк. Також приємно здивував Разуванов.
Віддали боржок хорватам за поразку футбольної збірної у березні
так же игра в обороне при лишнем полевом у хорватов - почти образец.
Поздравляю! Жаль что такие матчи не показывают по главным каналам. Вот на что стоит тратить свое время!
Я уже и забыл, когда последний раз так орал от радости на всю хату, как сегодня после нашего решающего гола
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