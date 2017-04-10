Олександр КОСЕНКО: «Все гаразд – готовимося грати за перше місце»

Рівно за добу до заключного матчу основного раунду кваліфікації чемпіонату Європи з командою Хорватії збірна України вийшла на майданчик столичного Палацу спорту, щоб провести годинне вечірнє тренування. Про те, чим займалися гравці нашої команди впродовж дня, який офіційно був вихідним, розповів головний тренер збірної Олександр Косенко.

- Вранці всією командою відвідали музей братів Кличків, який розташований поруч з НСК «Олімпійський», а потім трошки прогулялися по центру міста. Враження від музею дуже позитивні. Всім було цікаво доторкнутися до історії, переглянули фільм про те, як брати зробили з себе таких видатних спортсменів. Це може бути тільки прикладом для кожного спортсмена, як своєю роботою, самовіддачею досягти таких результатів. Коли вже повернулися до готелю, провели теоретичне заняття.

- На яких основних моментах Ви акцентували увагу гравців?

- Гра в захисті, гра в атаці – це основне, чому приділялася увага, командним взаємодіям в цих аспектах гри.

- Над якими елементами гри плануєте попрацювати на вечірньому тренуванні?

- Гра 5 на 4, повиходимо з пресингу, тому що, скоріш за все, хорвати будуть пресингувати нас. Щодо позиційної атаки, то в нас були дві гри, де суперники низько сідали. Цей елемент ми більш менш напрацювали з Бельгією та Чорногорією.

- Який загалом настрій в команді?