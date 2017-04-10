Турнир развития УЕФА: Украина (U-17) стартует матчем против Словакии

Уже в самое ближайшее время первое боевое крещение предстоит для недавно сформированной юношеской сборной Украины по футзалу возрастной категории U-17. Команда, возглавляемая Виталием Одеговым, 19-22 апреля в словенском городе Подчетртек сыграет в международном турнире под названием «Турнир развития УЕФА». Это будет один из трех турниров, которые пройдут одновременно еще и в Испании и Португалии.

Стал известен календарь «Турнира развития», в котором дебютным для украинцев будет матч против сборной Словакии.

19 апреля, среда

17.00. Украина – Словакия

19.00. Словения – Венгрия

20 апреля, четверг

17.00. Венгрия – Украина

19.00. Словения – Словакия

22 апреля, суббота

12.00. Венгрия – Словакия

14.00. Словения – Украина

- время начала всех матчей – среднеевропейское

Отметим, что подобные турниры запущены УЕФА с целью, чтобы команды этого возраста могли подготовиться к отборочным матчам Юношеских Олимпийских игр 2018, которые пройдут в Аргентине. А, кроме того, планируется, что именно для этой возрастной категории в 2019 году пройдет чемпионат Европы U-19.

Именно поэтому, во всех странах, участвующих в «Турнирах развития», началась серьезная работа с юными футзалистами. Так, кандидаты в сборную Украины 20-25 марта провели сбор в Сумах, которым руководили Виталий Одегов и главный тренер сборной Украины Александр Косенко, а итогом сбора стали два товарищеских матча.

Не менее серьезно готовятся и наши будущие соперники – к примеру, сборной Словении (U-17) на «Турнире развития» будет руководить главный тренер национальной сборной Андрей Добовичник.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ