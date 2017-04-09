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4:2
09.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александр КОСЕНКО: «Не ожидали, что столкнемся с такими проблемами»

Украина – Черногория – 4:2. Послематчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины

  • 10.04.2017 13:22
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Анатолий Подвойский
© Анатолий Подвойский
Главный тренер сборной Украины Александр Косенко:
 
- Честно говоря, мы не ожидали, что столкнемся с такими проблемами. Где-то, в первую очередь, тренерский штаб не смог найти какие-то слова, чтобы с первых секунд мы, поведя в счете, могли спокойно довести игру до победы. Но получилась, хорошая, боевая игра. Молодые ребята, которые впервые участвовали в таких играх, не стушевались, проявили характер, забили мячи. Нам надо сейчас спокойно разобрать эту игру, посмотреть. Сейчас не буду делать никаких выводов по этой игре – могу кое в чем ошибиться. Спокойно посмотрим игру, разберем, и тогда уже сделаем какие-то выводы.
 
- Первый тайм завершился 2:2. Какие слова Вы говорили в перерыве в раздевалке?
- Немножко пришлось повысить голос. Потому что вышли расслабленными. Это не касается третьей четверки, которую мы и планировали со вчерашнего дня. Настраивали ребят, видно было, что молодые рвались в бой, настроились на игру, хотели доказать. А первая и вторая четверки, видимо, подумали, что можно легко обыграть Черногорию. Но сейчас никого легко не обыграешь. И отборочные игры это показывают. Но мы должны свои проблемы сами решать, искать, в чем причина, в чем недоработки. У нас есть двое суток, все разберем, и в спокойном режиме будем готовиться к хорватам. Это наша ключевая игра. В принципе, и до отбора думали, что все будет решаться в последней игре с хорватами – так и получилось. Немножко, правда, более напряженно прошли игры, чем мы думали. Но ничего – через такие игры мы увидели, на что способны некоторые наши молодые ребята, эти игры дали пищу для размышлений.
 
- Можно ли говорить, что игра как раз третьей четверки будет козырем в игре против команды Мато Станковича?
- Я сейчас не готов сказать. Еще раз говорю, что мы внимательно разберем игру. То, что ребята сыграли хорошо, это действительно так. Да, какие-то были шероховатости, но видно было желание, движение. Видно было, что они делали то, что мы просим от них делать. А как будет с хорватами? Сейчас я не буду ничего говорить. Перед игрой мы выработаем нашу стратегию и постараемся её реализовать.

Источник — Sport.ua

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