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Украина может подать заявку на проведение Евро-2022 по футзалу

Об этом телеканалу Xsport заявил президент ФФУ Андрей Павелко

  • 09.04.2017 14:20
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Украина может подать заявку на проведение Евро-2022 по футзалу
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в эфире телеканала XSPORT сообщил, что в случае успешного проведения в Киеве отборочного турнира к чемпионату Европы по футзалу-2018, украинская сторона может подать заявку на проведение финальной части турнира в 2022 году.
 
- Я думаю, что мы будем вправе говорить о том, чтобы по результатам данного турнира говорить с UEFA о возможной заявке на чемпионат Европы-2022, - отметил Андрей Павелко.
 
Напомним, что предстоящий Евро-2018 пройдет в столице Словении – Любляне.

Источник — Xsport

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