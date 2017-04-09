Украина может подать заявку на проведение Евро-2022 по футзалу

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в эфире телеканала XSPORT сообщил, что в случае успешного проведения в Киеве отборочного турнира к чемпионату Европы по футзалу-2018, украинская сторона может подать заявку на проведение финальной части турнира в 2022 году.

- Я думаю, что мы будем вправе говорить о том, чтобы по результатам данного турнира говорить с UEFA о возможной заявке на чемпионат Европы-2022, - отметил Андрей Павелко.

Напомним, что предстоящий Евро-2018 пройдет в столице Словении – Любляне.