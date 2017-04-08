Мато СТАНКОВИЧ: «Мои футболисты обычно спят в такое раннее время»

Главный тренер сборной Хорватии Мато Станкович:

- Всегда, когда ты побеждаешь, это хорошо. Но на самом деле я недоволен игрой, особенно в первом тайме. Нам было сегодня очень сложно играть, потому что мы обычно не играем в такое раннее время. Мои футболисты обычно спят в такое раннее время. Во втором тайме мы были намного лучше, но против Черногории сложно играть, потому что соперник выжидает в защите, и ждет удобного времени для контратаки. Несмотря на то, что мы больше и лучше владели мячом, я не очень доволен игрой команды.

- Можно ли сказать, что сегодня игра шла до гола?

- Я уже сказал, что мне не понравилось, как мы играли в первом тайме. Я смотрел матч Черногории против Испании, и та игра была очень похожа на сегодняшнюю. Они выжидали, выжидали, выжидали своего шанса, и в итоге была вязкая игра.

- За три минуты до конца матча Сутонь вышел пятым полевым, но потом вы очень быстро отказались от этой затеи. Почему Вы не решились играть с пятым полевым игроком все оставшееся время?

- Я видел матч Черногории, где они играли «4 против пяти», и она очень плохо играла в обороне. Мы хотели забить мяч в этот момент, но я очень быстро увидел, что мои футболисты не в игре. Они уже для себя закончили игру, и мыслями уже были в раздевалке.