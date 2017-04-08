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4:0
08.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Мато СТАНКОВИЧ: «Мои футболисты обычно спят в такое раннее время»

Хорватия – Черногория – 4:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера хорватской команды

  • 09.04.2017 01:24
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Анатолий Подвойский
© Анатолий Подвойский
Главный тренер сборной Хорватии Мато Станкович:
 
- Всегда, когда ты побеждаешь, это хорошо. Но на самом деле я недоволен игрой, особенно в первом тайме. Нам было сегодня очень сложно играть, потому что мы обычно не играем в такое раннее время. Мои футболисты обычно спят в такое раннее время. Во втором тайме мы были намного лучше, но против Черногории сложно играть, потому что соперник выжидает в защите, и ждет удобного времени для контратаки. Несмотря на то, что мы больше и лучше владели мячом, я не очень доволен игрой команды.
 
- Можно ли сказать, что сегодня игра шла до гола?
- Я уже сказал, что мне не понравилось, как мы играли в первом тайме. Я смотрел матч Черногории против Испании, и та игра была очень похожа на сегодняшнюю. Они выжидали, выжидали, выжидали своего шанса, и в итоге была вязкая игра.
 
- За три минуты до конца матча Сутонь вышел пятым полевым, но потом вы очень быстро отказались от этой затеи. Почему Вы не решились играть с пятым полевым игроком все оставшееся время?
- Я видел матч Черногории, где они играли «4 против пяти», и она очень плохо играла в обороне. Мы хотели забить мяч в этот момент, но я очень быстро увидел, что мои футболисты не в игре. Они уже для себя закончили игру, и мыслями уже были в раздевалке.
 

Источник — Sport.ua

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