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Отбор на ЧЕ-2018: Бельгия с теннисным счетом проиграла Хорватии

Хорватская сборная за счет второй победы, как минимум, уже в плей-офф

  • 09.04.2017 14:32
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Отбор на ЧЕ-2018: Бельгия с теннисным счетом проиграла Хорватии
Второй игровой день основного раунда квалификации ЧЕ-2018 открылся матчем сборных Бельгии и Хорватии, в котором бельгийцам для продолжения борьбы за путевку на Евро нужно было обязательно побеждать.
 
Но уже со стартовых минут подопечные Люке Крагна попали под мощный прессинг хорватских футболистов, и поначалу вынуждены были думать исключительно об обороне своих ворот. Как могли, бельгийцы держались, но на 5-й минуте не избежали пропущенного мяча – это Сутонь после дальнего удара четко сыграл на добивании. Хорваты продолжали полностью контролировать игру, и в середине тайма их преимущество выросло до двух мячей – подопечные Мато Станковича разыграли штрафной, и эту комбинацию низовым ударом завершил Новак.
 
Когда же на 13-й минуте Маринович еще больше увеличил это преимущество, главный тренер сборной Бельгии перешел на игру с пятым полевым игроком. Но и это ничего не меняло на площадке – Грцич ударом через всю площадку поразил пустые ворота. До перерыва Бельгии все-таки удалось забить мяч престижа – Андан на левом фланге оказался на ударной позиции и низовым ударом поразил дальний угол.
 
Если у кого-то и были вопросы относительно победителя матча, то во втором тайме их снял Маринович, когда ударом от левой бровки забил пятый мяч. Ближе к концу матча бельгийцы снова затеяли игру с пятым полевым, как результат, пропустили и шестой гол.
 
Сборная Хорватии, одержав две победы, забронировала себе место, как минимум, в играх плей-офф.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 
Бельгия – Хорватия – 1:6 (1:4)
 
Бельгия: Билал Земмури – Мохамед Даби Реда, Карим Шайбай, Азиз Хиту, Джавад Яшу – Ибрахим Андан, Иллиас Каддури, Марвин Гисланди, Омар Раху, Садек Эль Уамари, Халид Муссауи, Хамза Зааф, Яссин Кули
Хорватия: Иво Юкич – Йосип Сутонь, Тихомир Новак, Дарио Маринович, Франко Еловчич – Кристиян Грбеша, Ведран Матошевич, Яков Грцич, Давор Канюх, Кристиан Постружин, Матей Хорват, Саша Бабич, Тони Елавич
 
Арбитры: Лукаш Пешко (Словакия), Мигель Кастильо (Португалия) 
 
 Ибрахим Андан, 20 - Йосип Сутонь, 5, Тихомир Новак, 11, Дарио Маринович, 13, Яков Грцич, 16, Дарио Маринович, 25, Ведран Матошевич, 37.
 Омар Раху, 27. Джавад Яшу, 32. Азиз Хиту, 33.

Источник — Sport.ua

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