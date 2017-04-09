Отбор на ЧЕ-2018: Бельгия с теннисным счетом проиграла Хорватии

Второй игровой день основного раунда квалификации ЧЕ-2018 открылся матчем сборных Бельгии и Хорватии, в котором бельгийцам для продолжения борьбы за путевку на Евро нужно было обязательно побеждать.

Но уже со стартовых минут подопечные Люке Крагна попали под мощный прессинг хорватских футболистов, и поначалу вынуждены были думать исключительно об обороне своих ворот. Как могли, бельгийцы держались, но на 5-й минуте не избежали пропущенного мяча – это Сутонь после дальнего удара четко сыграл на добивании. Хорваты продолжали полностью контролировать игру, и в середине тайма их преимущество выросло до двух мячей – подопечные Мато Станковича разыграли штрафной, и эту комбинацию низовым ударом завершил Новак.

Когда же на 13-й минуте Маринович еще больше увеличил это преимущество, главный тренер сборной Бельгии перешел на игру с пятым полевым игроком. Но и это ничего не меняло на площадке – Грцич ударом через всю площадку поразил пустые ворота. До перерыва Бельгии все-таки удалось забить мяч престижа – Андан на левом фланге оказался на ударной позиции и низовым ударом поразил дальний угол.

Если у кого-то и были вопросы относительно победителя матча, то во втором тайме их снял Маринович, когда ударом от левой бровки забил пятый мяч. Ближе к концу матча бельгийцы снова затеяли игру с пятым полевым, как результат, пропустили и шестой гол.

Сборная Хорватии, одержав две победы, забронировала себе место, как минимум, в играх плей-офф.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ