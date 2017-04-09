Отбор на ЧЕ-2018: Украина побеждает Черногорию, и впереди главный матч

После победы сборной Хорватии над бельгийцами и нашей команде, чтобы, как минимум, забронировать место в плей-офф, нужно было набирать три очка. По сравнению с игрой против Бельгии, в стартовой пятерке Александр Косенко сделал только одно изменение – в воротах игру начал Кирилл Ципун. А события в матче начали развиваться очень стремительно.

Как говорится, кто не успел – тот опоздал. Это о тех болельщиках, кто припозднился к началу матча – уже на 5-й минуте арбитры трижды фиксировали взятие ворот. В первой же атаке черногорцев Байович на штанге замкнул прострел Драшковича. Но горевать по поводу пропущенного мяча долго не пришлось – Новак и Педяш в течение минуты развернули счет в нашу пользу.

При таком бурном развитии событий сложно было не заметить тенденцию – уж больно много ошибок у своих ворот совершали обе команды. И если бы не Деспотович и Ципун, счет бы мог расти как на дрожжах. Игроки обеих команд не замечали середину площадки, и едва ли не каждую свою атаку завершали ударом по воротам. На 8-й минуте украинцы пропустили которую уже по счету контратаку, и Байович пробил без шансов для Ципуна.

2:2 к середине первого тайма – такого развития событий мало кто ожидал. Если вообще ожидал. После экватора тайма преимущество перешло к сборной Украины, но голкипер черногорцев Деспотович явно поймал кураж, отбивая всё, что летел в его ворота. Да и стоит признать, это были удары, которые голкипер и должен был брать. Две двойки так и сохранились на табло до перерыва, а из плюсов в игре сборной Украины во второй половине тайма – это отсутствие серьезной работы у Кирилла Ципуна.

Изрядно себя выплеснув в первом тайме, после перерыва сборная Черногории закрылась у своих ворот, и игра пошла практически на одной половине. Опять же – много дальних ударов в исполнении наших футболистов, но счет с мертвой точки не двигался. Да и моментов, которые можно было бы считать 100-процентными, у ворот Деспотовича и не было. Главный тренер сборной Украины Александр Косенко очень много игрового времени давал третьей четверке, где были собраны Новак, Зварич, Корсун и Педяш – все очень старались показать себя с лучшей стороны.

Вышла же вперед сборная Украины, которую гнали вперед трибуны, за счет индивидуальных действий Петра Шотурмы. Приняв мяч у правой бровки, игрок сборной Украины сместился в центр, и пробил так, как этого уже давно ждали – 3:2. Гол был очень важный, и он заставил черногорцев раскрыться. Чем и воспользовалась сборная Украины – на 35-й минуте у нас прошла контратака, которую техничным ударом в угол ворот завершил Сергей Журба. Этот мяч и снял то напряжение, которое было вокруг исхода матча – сборная Украины спокойно довела игру до победы.

Итак, Хорватия и Украина во вторник, 11 апреля, в матче между собой разыграют, кто же получит в Словению прямую путевку, а кому за неё в сентябре придется играть два матча плей-офф.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ