Отбор на ЧЕ-2018. Украина – Черногория. Онлайн

Сегодня в 16:00 состоится отборочный матч квалификации чемпионата Европы по футзалу между национальными сборными командами Украины и Черногории.
Украина - Черногория. Текстовая трансляция.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СБОРНОЙ ЧЕРНОГОРИИ
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Источник — Sport.ua
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