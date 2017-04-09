Отбор на ЧЕ-2018. Украина – Черногория. Онлайн

Сегодня в 16:00 состоится отборочный матч квалификации чемпионата Европы по футзалу между национальными сборными командами Украины и Черногории.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СБОРНОЙ ЧЕРНОГОРИИ



Следите за событиями онлайн в матче Украина – Черногория в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

Качайте наше андроид-приложение ТАБЛО и получайте уведомления о голах на свой смартфон!