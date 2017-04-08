Александр КОСЕНКО: «Хорошо, что выиграли, хорошо, что добыли три очка»

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко:

- Как мы и ожидали, стартовая игра оказалась напряженной. Хорошо, что выиграли, хорошо, что добыли три очка. Конечно, хотелось бы более уверенно, не 1:0, но не получилось. Видно, все-таки стартовое волнение сказалось. Многие тренеры грешат на это, мол, стартовое волнение… Но тот, кто был спортсменом, знает, что это такое. Особенно тогда, когда команда не так сыгранна, когда еще не так, как нужно, люди чувствуют друг друга. Где-то идут перестраховки, плюс где-то один-другой не забили. Так что, еще раз скажу – хорошо, что выиграли, три очка мы взяли, и идем дальше. Будем готовиться на завтра.

- Вы и Евгений Иваняк говорили, что сложно играть с бельгийцами первый матч, потому раньше всегда играли с ними во второй день, и уже хорошо знали соперника. Эти ваши опасения подтвердились, что Бельгия будет играть не так, как раньше?

- Это не то, что мы с Женей говорим – это так говорит статистика. Первые игры бельгийцы всегда лучше проводят. Они и свежее, с кем бы они ни играли, всегда для их соперника получаются сложными первые матчи. Бельгийцы очень надежно старались играть в обороне, не выдергивались вперед, хотели поймать нас на контратаке. Был четко виден их план на игру, были и у них моменты, и они могли зацепить очки в этой игре. Но спасибо Жене Иваняку, он в нужный момент нас выручил.

- Тренер сборной Бельгии сказал, что если бы не Иваняк, то счет был бы другой. А Вы со своей стороны можете сказать, что если бы не голкипер Бельгии Земмури, то счет тоже был бы другим?

- Тут больше даже, что не бельгийский вратарь, а мы били не так, как нужно. Были моменты, когда мы должны были забивать, просто направляя мяч мимо вратаря. А мы били или мимо, или в него. Он практически все время на колени садится, а мы в него направляли. Тот же Петя Шотурма… Бить с шести метров, когда никто не мешает – обычно он щекой такие мячи забивает, а тут… Наверное, все-таки волнение, сделаем на это скидку. Хотя и вратарь сборной Бельгии много соперника выручал. Но виноваты, прежде всего, мы сами – это мы не забили.

- Прокомментируйте замены во второй четверке в середине второго тайма.

- Хотели немножко передернуть игру и освежить её. Игорь Корсун и Богдан Новак очень неплохо в тренировочном процессе и в контрольных играх себя показали – хотелось дать им шанс проявить себя. У них был момент, когда выходил «2 в 1», но не забили. Завтра, думаю, что все получат игровую практику. Как раз в этих играх пусть молодежь и набирается опыта. Думаю, что и у Черногории немного опыта таких игр, как и у нашей молодежи – поэтому все будут в равных условиях.