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4:0
08.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Отбор на ЧЕ-2018: Хорватия стартует с сухой победы над Черногорией

Команда Мато Станковича при внушительном преимуществе ограничилась четырьмя забитыми мячами

  • 08.04.2017 14:31
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Отбор на ЧЕ-2018: Хорватия стартует с сухой победы над Черногорией
Основной раунд квалификации ЧЕ-2018 по футзалу в группе C стартовал в киевском Дворце спорта матчем между географическими соседями, которые в футзальной иерархии располагаются друг от друга на почтительном расстоянии. В европейском рейтинге сборная Хорватии занимает 8-е место, в то время как черногорцы 26-е. Но это первый матч, в нем возможно волнение, недооценка, в конце концов, да и сил все футболисты еще полны. Так что, теоретически сборная Черногории могла бы попытаться создать проблемы более мастеровитому сопернику, тем более в матчах между соседями есть дополнительный элемент принципиальности.
 
Чуть более шести минут голкипер сборной Черногории Деспотович удерживал свои ворота сухими. На 7-й минуте хорваты заработали штрафной – это был первый фол черногорцев, с него и был открыт счет – Грцич слева с 9-ти метров пробил точно в угол ворот.

 
Сборная Черногории практически не выбиралась со своей половины, тем не менее, когда на 12-й минуте Драшкович и Сушич выбежали вдвоем на одного защитника, могли отыграться, но Сушич не смог толком пробить по воротам.  А вот на 15-й минуте хорватский голкипер Юкич уже реально выручил свою команду – Байчетич, выиграв силовую борьбу у защитника, вышел один на один, но пробил во вратаря. Черногорцы заиграли смелее, и на 17-й минуте Байович слева пробил в Юкича, как спустя несколько секунд и в следующей атаке. Главному тренер сборной Хорватии Мато Станковичу пришлось брать тайм-аут…

 
Это подействовало на хорватских футболистов, игра снова плотно осела на половине Черногории, и на 18-й минуте Канюх сильнейшим ударом проверил штангу. Тут же еще одна ошибка черногорцев, но ею не воспользовался Маринович, с дуги пробив в грудь голкиперу.

 
И второй тайм начался с атак Хорватии, которая увеличила своё преимущество и быстро, и легко – на 22-й минуте Сутонь с двух метров замкнул прострел Еловчича с углового.  Хорваты просто рвали своего соперника. Маринович через минуту не реализовал выход один на один, а вскоре после передачи того же Еловчича с углового отличился Новак.

Игра продолжала представлять из себя улицу с односторонним движением – в направлении ворот Черногории. Шансы отличиться были едва ли не у каждого из игроков сборной Хорватии, кто выходил на площадку. На 31-й минуте в штрафной успел на прострел Сутоня, и счет стал 4:0.
 
За три минуты до конца матча Мато Станкович решил потренировать игру с пятым полевым, и Сутонь вышел на площадку во вратарской футболке. Ничего из этой затеи быстро не получилось, и наставник хорватов решил от неё отказаться. Счет 4:0 так и остался неизменным – Хорватия записала в свой актив первые три очка.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 
Хорватия – Черногория – 4:0 (1:0)
 
Хорватия: Иво Юкич – Тихомир Новак, Дарио Маринович, Ведран Матошевич, Франко Еловчич – Давор Канюх, Йосип Сутонь, Кристиан Постружин, Кристиян Грбеша, Матей Хорват, Саша Бабич, Тони Елавич, Яков Грцич
Черногория: Драголюб Деспотович – Саша Гойкович, Боян Байович, Марко Байчетич, Милован Драшкович – Александар Бойович, Александар Обрадович, Дарко Чаласан, Деян Миличич, Марко Мишович, Митар Кандич, Огнен Сушич, Элдин Чорович
 
Арбитры: Онджей Черны (чехия), Лукаш Пешко (Словакия) 
 
 Яков Грцич, 7, Йосип Сутонь, 22, Тихомир Новак, 24, Дарио Маринович, 31.
 Матей Хорват, 20.

Источник — Sport.ua

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