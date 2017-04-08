Отбор на ЧЕ-2018: Хорватия стартует с сухой победы над Черногорией

Основной раунд квалификации ЧЕ-2018 по футзалу в группе C стартовал в киевском Дворце спорта матчем между географическими соседями, которые в футзальной иерархии располагаются друг от друга на почтительном расстоянии. В европейском рейтинге сборная Хорватии занимает 8-е место, в то время как черногорцы 26-е. Но это первый матч, в нем возможно волнение, недооценка, в конце концов, да и сил все футболисты еще полны. Так что, теоретически сборная Черногории могла бы попытаться создать проблемы более мастеровитому сопернику, тем более в матчах между соседями есть дополнительный элемент принципиальности.

Чуть более шести минут голкипер сборной Черногории Деспотович удерживал свои ворота сухими. На 7-й минуте хорваты заработали штрафной – это был первый фол черногорцев, с него и был открыт счет – Грцич слева с 9-ти метров пробил точно в угол ворот.

Сборная Черногории практически не выбиралась со своей половины, тем не менее, когда на 12-й минуте Драшкович и Сушич выбежали вдвоем на одного защитника, могли отыграться, но Сушич не смог толком пробить по воротам. А вот на 15-й минуте хорватский голкипер Юкич уже реально выручил свою команду – Байчетич, выиграв силовую борьбу у защитника, вышел один на один, но пробил во вратаря. Черногорцы заиграли смелее, и на 17-й минуте Байович слева пробил в Юкича, как спустя несколько секунд и в следующей атаке. Главному тренер сборной Хорватии Мато Станковичу пришлось брать тайм-аут…

Это подействовало на хорватских футболистов, игра снова плотно осела на половине Черногории, и на 18-й минуте Канюх сильнейшим ударом проверил штангу. Тут же еще одна ошибка черногорцев, но ею не воспользовался Маринович, с дуги пробив в грудь голкиперу.

Игра продолжала представлять из себя улицу с односторонним движением – в направлении ворот Черногории. Шансы отличиться были едва ли не у каждого из игроков сборной Хорватии, кто выходил на площадку. На 31-й минуте в штрафной успел на прострел Сутоня, и счет стал 4:0.

За три минуты до конца матча Мато Станкович решил потренировать игру с пятым полевым, и Сутонь вышел на площадку во вратарской футболке. Ничего из этой затеи быстро не получилось, и наставник хорватов решил от неё отказаться. Счет 4:0 так и остался неизменным – Хорватия записала в свой актив первые три очка.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

И второй тайм начался с атак Хорватии, которая увеличила своё преимущество и быстро, и легко – на 22-й минуте Сутонь с двух метров замкнул прострел Еловчича с углового. Хорваты просто рвали своего соперника. Маринович через минуту не реализовал выход один на один, а вскоре после передачи того же Еловчича с углового отличился Новак.