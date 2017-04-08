Отбор на ЧЕ-2018: Украина минимально побеждает Бельгию

В 2015 году сборные Украины и Бельгии дважды играли между собой в отборочных турнирах – сначала «на Европу», а затем «на мир». Но с того времени много воды утекло, и главное изменение коснулось нашего соперника – футзальных «красных дьяволов» возглавил новый тренер, Люке Крагна, известный в прошлом голкипер, тренировавший «молодежку». Не удивительно, что с его приходом в национальную сборную Бельгии влилось много молодежи. Хотя костяк из опытных футболистов и сохранился.





Самые опытные в составе бельгийцев и вышли на площадку с первых минут – это квартет в составе Даби Реда, Хиту, Яшу и главная звезда сборной Шайбай. И эту первую минуту им пришлось отработать в обороне – нашу атаку завершал Белоцерковец, но Земмури отбил мяч. В атаке провела свою смену и наша вторая четверка – очень хорош был дальний удар Николая Грицыны, когда мяч пролетел рядом с девяткой. А вскоре свой шанс упустил Разуванов – бил он с дуги, но мяч разминулся с воротами.

При солидном преимуществе сборной Украины было заметно, что бельгийцы, обороняясь, в любой момент готовы перейти в контратаку, но наши ребята таких возможностей сопернику не давали. Лишь на 7-й минуте сборная Бельгии провела позиционную атаку, но до удара по воротам дело не дошло.

На экваторе тайма Люке Крагна взял тайм-аут, но и после него Украина продолжала доминировать. Но что не могло не тревожить – гола-то не было. Да и фолы украинцы набирали как-то очень не вынуждено – на 14-й минуте их было уже 4. И соперник, контролируя мяч, не против был «посадить» нашу команду на пять фолов.





И тут трибуны таки дождались того, чего ждали. На 15-й минуте Коваль воспользовался передачей Белоцерковца и распечатал очень удачно игравшего Земмури.