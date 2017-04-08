Отбор на ЧЕ-2018: Украина минимально побеждает Бельгию

В 2015 году сборные Украины и Бельгии дважды играли между собой в отборочных турнирах – сначала «на Европу», а затем «на мир». Но с того времени много воды утекло, и главное изменение коснулось нашего соперника – футзальных «красных дьяволов» возглавил новый тренер, Люке Крагна, известный в прошлом голкипер, тренировавший «молодежку». Не удивительно, что с его приходом в национальную сборную Бельгии влилось много молодежи. Хотя костяк из опытных футболистов и сохранился.
Самые опытные в составе бельгийцев и вышли на площадку с первых минут – это квартет в составе Даби Реда, Хиту, Яшу и главная звезда сборной Шайбай. И эту первую минуту им пришлось отработать в обороне – нашу атаку завершал Белоцерковец, но Земмури отбил мяч. В атаке провела свою смену и наша вторая четверка – очень хорош был дальний удар Николая Грицыны, когда мяч пролетел рядом с девяткой. А вскоре свой шанс упустил Разуванов – бил он с дуги, но мяч разминулся с воротами.
При солидном преимуществе сборной Украины было заметно, что бельгийцы, обороняясь, в любой момент готовы перейти в контратаку, но наши ребята таких возможностей сопернику не давали. Лишь на 7-й минуте сборная Бельгии провела позиционную атаку, но до удара по воротам дело не дошло.
На экваторе тайма Люке Крагна взял тайм-аут, но и после него Украина продолжала доминировать. Но что не могло не тревожить – гола-то не было. Да и фолы украинцы набирали как-то очень не вынуждено – на 14-й минуте их было уже 4. И соперник, контролируя мяч, не против был «посадить» нашу команду на пять фолов.
И тут трибуны таки дождались того, чего ждали. На 15-й минуте Коваль воспользовался передачей Белоцерковца и распечатал очень удачно игравшего Земмури.
Пропустив, сборная Бельгии сразу же переключилась на атаку, и нашим ребятам нужно было быть очень внимательными, чтобы не выпустить соперника на ударную позицию. Тем не менее, на 19-й минуте Хиту слева выскочил на рандеву с Иваняком, но наш голкипер, выйдя из ворот, принял удар на себя, и мяч улетел в аут. 1:0 – первый тайм за сборной Украины.
Начало второго тайма было точной копией первого. Многочисленные атаки сборной Украины, многочисленные удары, но Земмури продолжал творить чудеса. Но и контратаки соперника вынуждали наших ребят держать ухо востро. На 27-й минуте Шайбай пальнул с 13-ти метров – мяч от руки Иваняка угодил в каркас ворот.
Начало второго тайма было точной копией первого. Многочисленные атаки сборной Украины, многочисленные удары, но Земмури продолжал творить чудеса. Но и контратаки соперника вынуждали наших ребят держать ухо востро. На 27-й минуте Шайбай пальнул с 13-ти метров – мяч от руки Иваняка угодил в каркас ворот.
Если это был редкий момент у наших ворот, то у противоположных свои моменты транжирили Белоцерковец, Коваль и, особенно, Шотурма, который на 34-й минуте мог расстреливать ворота, но промахнулся.
Напряжение нарастало, а как могло быть иначе, если на табло было всего 1:0. На 37-й минуте Шайбай слева вышел в одиночестве на Иваняка, но наш голкипер своевременно вышел из ворот и нейтрализовал опаснейший момент.
За 2.29 до конца матча Люке Крагна взял тайм-аут – игра с пятым? После возобновления игры этого не произошло – наши ребята быстро отобрали мяч, и развернули свою атаку. Каддури таки вышел пятым – за полторы минуты до сирены. Ничего за это время создать сопернику наши ребята не дали.
Что ж, минимальная, но это победа. В воскресенье, 9 апреля, сборная Украины сыграет с Черногорией.
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Украина – Бельгия – 1:0 (1:0)
Украина: Евгений Иваняк – Николай Белоцерковец, Сергей Коваль, Сергей Чепорнюк, Сергей Журба – Николай Грицына, Петр Шотурма, Александр Педяш, Богдан Новак, Владимир Разуванов, Игорь Корсун, Михаил Грицына, Михаил Зварич
Бельгия: Билал Земмури – Мохамед Даби Реда, Джавад Яшу, Карим Шайбай, Азиз Хиту – Ибрахим Андан, Иллиас Каддури, Марвин Гисланди, Омар Раху, Садек Эль Уамари, Халид Муссауи, Хамза Зааф, Яссин Кули
Арбитры: Мигель Кастильо (Португалия), Траян Енчев (Болгария)
Сергей Коваль, 15.
Сергей Журба, 20. - Омар Раху, 28.
Удары (в створ): 33 (15) – 16 (10).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Показавши яскравий атакувальний футзал наша команда отримала той досвід, якого постійно не вистачає головному тренеру збірної. хорвати налякані потужною грою збірної України намагаються вже зараз домовитись з суддями. Але їх це не врятує.Після розгрому однієї з найсильніших збірних світу, українці відчули запах крові. Трєпєщітє!
Показавши яскравий атакувальний футзал наша команда отримала той досвід, якого постійно не вистачає головному тренеру збірної. хорвати налякані потужною грою збірної України намагаються вже зараз домовитись з суддями. Але їх це не врятує.Після розгрому однієї з найсильніших збірних світу, українці відчули запах крові. Трєпєщітє!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.