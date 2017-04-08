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Отбор на ЧЕ-2018. Украина – Бельгия. Онлайн

16.00. Текстовая трансляция отборочного матча чемпионата Европы по футзалу

  • 08.04.2017 09:45
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Отбор на ЧЕ-2018. Украина – Бельгия. Онлайн

Сегодня в 16:00 состоится отборочный матч квалификации чемпионата Европы по футзалу между национальными сборными командами Украины и Бельгии.

Украина - Бельгия. Текстовая трансляция.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СБОРНОЙ БЕЛЬГИЯ

Следите за событиями онлайн в матче Украина – Бельгия в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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