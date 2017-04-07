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Свето ЛЬЕСАР: «Мои ребята играют 5-10 минут, а потом начинается хаос»

Отбор на ЧЕ-2018. Предтурнирная пресс-конференция главного тренера сборной Черногории

  • 07.04.2017 21:03
  • 147 просмотров
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Анатолий Подвойский
© Анатолий Подвойский

Накануне старта основного раунда квалификации ЧЕ-2018 по футзалу на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной Черногории Свето Льесар:

Источник — Sport.ua

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