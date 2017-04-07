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Накануне старта основного раунда квалификации ЧЕ-2018 по футзалу на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной Бельгии Люке Крагна:

Источник — Sport.ua

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