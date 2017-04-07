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На матч Украина – Бельгия продано 4000 билетов

В свободной продаже остается 2000 тикетов

  • 07.04.2017 16:59
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На стартовый поединок отборочного турнира на ЧЕ-2018 по футзалу Украина – Бельгия продано уже четыре тысячи билетов. В свободной продаже остается немногим более двух тысяч «тикетов». Цена билетов от 50 до 400 гривен.

Поединок Украина-Бельгия состоится 8 апреля во Дворце спорта. Начало встречи в 16.00.

В 13.00 во Дворце спорта сыграют Хорватия и Черногория.

Источник — Sport.ua

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