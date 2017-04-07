На матч Украина – Бельгия продано 4000 билетов

На стартовый поединок отборочного турнира на ЧЕ-2018 по футзалу Украина – Бельгия продано уже четыре тысячи билетов. В свободной продаже остается немногим более двух тысяч «тикетов». Цена билетов от 50 до 400 гривен.

Поединок Украина-Бельгия состоится 8 апреля во Дворце спорта. Начало встречи в 16.00.

В 13.00 во Дворце спорта сыграют Хорватия и Черногория.