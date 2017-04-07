Скончался известный футзальный голкипер Павел Цыбенко

6 апреля, на 37-м году жизни скончался одесский вратарь Павел Цыбенко, последнее время защищавший цвета команды «Эпицентр К Авангард».

Голкипер так и не смог справиться с тяжёлой болезнью, которую у него диагностировали прошедшей зимой.

Федерация мини-футбола Одесской области и вся футзальная общественность нашего региона выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла.



Прощание с Павлом Цыбенко в Одессе начнётся в субботу, 8 апреля, в 09:30. Проститься с Пашей можно будет в спорткомплексе СКА. В 11:30 траурная церемония продолжится в Черноморске, в Свято-Преображенском храме (улица труда, 11).