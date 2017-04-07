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Скончался известный футзальный голкипер Павел Цыбенко

Одесский вратарь так и не смог справиться с тяжёлой болезнью

  • 07.04.2017 12:40
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Скончался известный футзальный голкипер Павел Цыбенко
6 апреля, на 37-м году жизни скончался одесский вратарь Павел Цыбенко, последнее время защищавший цвета команды «Эпицентр К Авангард».
 
Голкипер так и не смог справиться с тяжёлой болезнью, которую у него диагностировали прошедшей зимой.
 
Федерация мини-футбола Одесской области и вся футзальная общественность нашего региона выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла.

Прощание с Павлом Цыбенко в Одессе начнётся в субботу, 8 апреля, в 09:30. Проститься с Пашей можно будет в спорткомплексе СКА. В 11:30 траурная церемония продолжится в Черноморске, в Свято-Преображенском храме (улица труда, 11).

Источник — Футзал Одессы

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