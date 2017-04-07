Сборная Украины провела открытую тренировку

У четвер, 7 квітня, національна збірна України з футзалу у рамках підготовки до матчів основного раунду відбіркового етапу Євро-2018, матчі якого розпочнуться у Києві вже цієї суботи, провела відкрите тренування. По його завершенню тренерський штаб команди провів товариський матч проти збірної журналістів.

«Синьо-жовті» продовжують підготовку до відбіркового турніру чемпіонату Європи, який розпочнеться для наших хлопців у суботу, 8 квітня, поєдинком проти збірної Бельгії. Підопічні Олександра Косенка «звикають» до паркету столичного Палацу Спорту, де й відбудуться матчі кваліфікації. У четвер заняття команди було відкритим для журналістів та вболівальників.

А після відкритого тренування збірної України на паркеті столичної арени відбувся товариський матч між збірною Асоціації футзалу України та збірною журналістів. Від команди АФУ виступили президент Асоціації Сергій Владико, головний тренер збірної України Олександр Косенко, асистент головного тренера збірної Валерій Легчанов, лікар збірної Денис Щербина, масажист Сергій Трубачов, президент Асоціації футзалу Херсонської області Олексій Левченко, капітан та воротар збірної України Євген Іваняк, який цього разу спробував себе у якості польового гравця, а також головний спеціаліст УЄФА з футзалу Лоран Морель.

Протистояла їм команда, сформована з журналістів національних телеканалів та інтернет-видань. Хоч збірній представників ЗМІ і вдалося дати гідний бій більш майстерним та досвідченим у футзалі суперникам, особливо у першій половині зустрічі, впевнену перемогу з рахунком 11:6 святкувала саме команда АФУ. Але переможених у таких поєдинках, як відомо, не буває!