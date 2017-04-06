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Тихомир Новак все-таки прилетел со сборной Хорватии в Киев

Медицинский штаб хорватской команды дал добро на его участие в матчах отбора на ЧЕ-2018

  • 06.04.2017 23:13
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Тихомир Новак все-таки прилетел со сборной Хорватии в Киев
Как сообщалось Sport.ua, один из лидеров сборной Хорватии по футзалу Тихомир Новак во втором товарищеском матче хорватской команды против Ирана получил травму колена, в связи с этим планировалось, что лучший футзалист Хорватии 2016 года пропустит отборочный турнир ЧЕ-2018, который 8-11 апреля пройдет в Киеве.
 
Однако, уже в день вылета, 6 апреля, врач сборной Хорватии по футболу (именно так – по футболу) Саша Янкович провел обследование футболиста, и, как результат, дал «зеленый свет» на участие Новака в матчах в Киеве. Реабилитацией футболиста решено заняться уже после его возвращения из Украины.
 
Будет ли Тихомир Новак выходить на площадку, или же он вылетел в Киев, так сказать, для поддержания морального духа, узнаем в самое ближайшее время. Однако проблема с травмированными футболистами в сборной Хорватии реально имеет место. Так, в товарищеских матчах против Македонии и Ирана не играли Жарко Лукетин и Саша Бабич, а Яков Грцич и Йосип Сутонь смогли выйти на площадку только 4 апреля, во втором матче против сборной Ирана.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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