Тихомир Новак все-таки прилетел со сборной Хорватии в Киев

Тихомир Новак во втором товарищеском матче хорватской команды против Ирана Как сообщалось Sport.ua, один из лидеров сборной Хорватии по футзалук во втором товарищеском матче хорватской команды против Ирана получил травму колена , в связи с этим планировалось, что лучший футзалист Хорватии 2016 года пропустит отборочный турнир ЧЕ-2018, который 8-11 апреля пройдет в Киеве.

Однако, уже в день вылета, 6 апреля, врач сборной Хорватии по футболу (именно так – по футболу) Саша Янкович провел обследование футболиста, и, как результат, дал «зеленый свет» на участие Новака в матчах в Киеве. Реабилитацией футболиста решено заняться уже после его возвращения из Украины.