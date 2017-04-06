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Мато СТАНКОВИЧ: «Наша главная задача – обыграть Черногорию и Бельгию»

Главный тренер сборной Хорватии по футзалу о предстоящем в Киеве отборочном турнире ЧЕ-2018

  • 06.04.2017 22:27
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Мато СТАНКОВИЧ: «Наша главная задача – обыграть Черногорию и Бельгию»
Перед отъездом в Киев главный тренер сборной Хорватии Мато Станкович дал интервью ведущему хорватскому футзальному порталу Crofutsal, в котором рассказал о своих ожиданиях от турнира в Киеве и задачах своей команды.
 
- Насколько вы удовлетворены итогом последних контрольных матчей против Ирана?
- Эти матчи следует рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, у нас было много травмированных игроков, и мы не могли нормально тренироваться. В моем распоряжении было всего 6 здоровых футболистов. Некоторые игроки команды «Сплит Томми» были травмированы, и мы не хотели ими рисковать. Маринович и Елавич, играющие в Испании и Италии, присоединились к команде только в последний момент. С другой стороны, матчи показали, что у нас очень сильная команда. Мне понравилось, как мы играли, особенно в первой игре. Я думаю, все, кто наблюдал за этими матчами, получил удовольствие.
 
- Что мы можем ожидать в Украине? Можно ли говорить, что очный матч против Украины будет решающим в борьбе за прямую путевку на Евро?
- Я бы не стал говорить об Украине до того момента, пока мы не сыграем с Черногорией и Бельгией. Украина фаворит в группе, и было бы лучше, если бы мы с нею играли в Хорватии. Украина выше нас в рейтинге, она играет дома и является постоянным участником чемпионатов Европы. Все говорят об Украине, но я бы не сбрасывал со счетов и Бельгию – это команда, которая может создать проблемы. Месяц назад бельгийцы обыграли Словакию, и на равных играли с Венгрией. Поэтому, к ним нужно относиться очень серьезно. Если мы выиграем у Черногории и Бельгии, мы сделаем большое дело, потому что мы наверняка квалифицируемся дальше. У нас народ любит летать очень высоко, но давайте мы сначала выиграем у Черногории и Бельгии, а затем уже будем думать, как удивить Украину.
 
- Тем не менее, результаты товарищеских матчей сборной Хорватии добавляют оптимизма. Мы уважаем Украину, но уверен, что теперь и Украина должна уважать Хорватию?
- Хорватия показала, что она может справиться с Италией, Испанией, Ираном. Но есть и такой момент, что когда мы не собраны и недооцениваем соперника, у нас могут быть проблемы с Беларусью и более слабыми командами. Давайте идти шаг за шагом. Никто не говорит, что победа над Украиной – нереальная задача. Согласен, что товарищеские матчи добавили веса нашей команде в футзальном мире и заставили нас уважать. Мы действительно можем удивить Украину, и обязательно будем стараться сделать это. Но пока наша главная задача – обыграть Черногорию и Бельгию.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ, по материалам Crofutsal

Источник — Sport.ua

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