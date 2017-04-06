Кубок Конференцій: Центр (U-13) та Південь (U-15) – переможці турніру

В Києві напередодні завершився перший дитячо-юнацький турнір «Кубок Конференцій», який проходив під егідою Асоціації футзалу України, Комітету дитячо-юнацького футзалу АФУ і за підтримки Федерації футболу України та президента ФФУ Андрія Павелка. Нагадуємо, що в цих змаганнях взяли участь збірні чотирьох Конференцій, які грають у дитячо-юнацькому чемпіонаті України. Фінальний ігровий день вирішив питання призових місць у двох вікових категоріях.

Матч за 3 місце (U-13)



«Захід» (U-13) – «Південь» (U-13) – 6:1

Малиновський (3), Козлюк (5), Рибецький (10, 26), Воронов (14), Панкратій (27) – Коленковський (11) Малиновський (3), Козлюк (5), Рибецький (10, 26), Воронов (14), Панкратій (27) – Коленковський (11)

Шеставін (22) Шеставін (22)

Сохорук (19) Сохорук (19)

На 27-й хвилині Дяченко («Захід») не реалізував 10-метровий.

Матч за 3 місце (U-15)



«Схід» (U-15) – «Центр» (U-15) – 9:4

Мовчан (2, 4), Черниш (8, 28), Татьянко (9), Кузнєцов (27, 28), Ахмедов (30, 30) – Гриценчук (10, 28), Блондик (26), Блохін (32) Мовчан (2, 4), Черниш (8, 28), Татьянко (9), Кузнєцов (27, 28), Ахмедов (30, 30) – Гриценчук (10, 28), Блондик (26), Блохін (32)

Фінали

У першому фіналі заключного ігрового дня змагань зустрілися збірні Центральної та Східної Конференцій. Вони мали визначити кращу Конференцію у віковій категорії «U-13». Хоча перед фіналом мало хто думав, що саме ці дві команди боротимуться за «золото». Але від цього факту за даним поєдинком спостерігати стало ще цікавіше. Тим більше, обидві команди були різними за стилем гри. Першими натяк на здобуття перемоги зробили футзалісти Центральної Конференції, які на 6-й хвилині здобули право на пенальті. Однак, Буханчуку не судилося переграти Заложського, який, до речі, і став винуватцем призначення 6-метрового, але потім виправив свою помилку. Проте, ближче до кінця першої половини гри номінальні господарі поєдинку все-таки схилили шальки терезів на свою користь, змусивши Заложського двічі капітулювати. «Прокинулись» гравці зі Сходу лише у другій половині зустрічі, коли Дмитро Цуркан протягом двох хвилин оформив дубль. Здавалось, що після цього психологічна, ігрова та територіальна перевага буде на боці «східняків». Але в одному з епізодів вони дозволили пробити по воротах Буханчуку, і той виправився за нереалізований пенальті, забивши третій гол у ворота Заложського. І, як згодом виявилося, цей гол став «золотим» для збірної Центральної Конференції.

Фінал (U-13)

«Центр» (U-13) – «Схід» (U-13) – 3:2

Щербина (10), Митрошин (13), Буханчук (27) – Цуркан (22, 23) Щербина (10), Митрошин (13), Буханчук (27) – Цуркан (22, 23)

Щербина (5) – Заложський (6) Щербина (5) – Заложський (6)











І найголовніший поєдинок ігрового дня – фінал «Кубку Конференцій» у віковій категорії «U-15», в якому зійшлись команди, котрі ще до старту турніру вважались претендентами на перемогу (при всій повазі до збірних Центральної та Східної Конференцій). Це – збірні західної та Південної Конференцій. Гравці обох команд дуже добре знають один одного, тому можна було чекати дійсно цікавого фінального двобою. І фінал виправдав усі сподівання. Вже у дебюті гри «південники» відкрили рахунок після голу Головацького. Але і підопічні Віталія Розпаченюка з відповіддю не забарилися, швидко зрівнявши рахунок завдяки зусиллям Русина. Більше того – зовсім скоро Омарі, який розглядався як претендент на звання кращого гравця турніру, вивів збірну Західної Конференції вперед. Звісно, з таким перебігом подій підопічні Олександра Каплуна були не згодні, тому вони почали шукати ключі до воріт Гриня. Однак, голкіпер «західняків» після швидкого пропущеного м’яча грав надійно, чим зайвий раз давав своїм партнерам по команді грати впевненіше. Але все пішло шкереберть у кінцівці другого тайму, коли Яницький двічі протягом двох хвилин змусив Гриня капітулювати. Вже тоді «західники» почали використовувати свою секретну зброю – розіграш п’ятого з Гринем (ті, хто слідкує за дитячо-юнацьким футзалом, вже знають, як цей голкіпер вміє підключатись до атак і навіть забивати). Але підопічні Олександра Каплуна про це знали і були до такого перебігу подій готовими. Однак, вони все-таки не змогли встояти у штучній меншості та пропустили – 3:3. І доля головного трофею вирішувалась у серії пенальті. А там все вирішив єдиний промах Русина, який не зміг переграти Родіонова. Після цього до «точки» підійшов Палиця, і його точний удар приніс перемогу збірній Південної Конференції. На 6-й хвилині Буханчук («Центр») не реалізував 6-метровий.І найголовніший поєдинок ігрового дня – фінал «Кубку Конференцій» у віковій категорії «U-15», в якому зійшлись команди, котрі ще до старту турніру вважались претендентами на перемогу (при всій повазі до збірних Центральної та Східної Конференцій). Це – збірні західної та Південної Конференцій. Гравці обох команд дуже добре знають один одного, тому можна було чекати дійсно цікавого фінального двобою. І фінал виправдав усі сподівання. Вже у дебюті гри «південники» відкрили рахунок після голу Головацького. Але і підопічні Віталія Розпаченюка з відповіддю не забарилися, швидко зрівнявши рахунок завдяки зусиллям Русина. Більше того – зовсім скоро Омарі, який розглядався як претендент на звання кращого гравця турніру, вивів збірну Західної Конференції вперед. Звісно, з таким перебігом подій підопічні Олександра Каплуна були не згодні, тому вони почали шукати ключі до воріт Гриня. Однак, голкіпер «західняків» після швидкого пропущеного м’яча грав надійно, чим зайвий раз давав своїм партнерам по команді грати впевненіше. Але все пішло шкереберть у кінцівці другого тайму, коли Яницький двічі протягом двох хвилин змусив Гриня капітулювати. Вже тоді «західники» почали використовувати свою секретну зброю – розіграш п’ятого з Гринем (ті, хто слідкує за дитячо-юнацьким футзалом, вже знають, як цей голкіпер вміє підключатись до атак і навіть забивати). Але підопічні Олександра Каплуна про це знали і були до такого перебігу подій готовими. Однак, вони все-таки не змогли встояти у штучній меншості та пропустили – 3:3. І доля головного трофею вирішувалась у серії пенальті. А там все вирішив єдиний промах Русина, який не зміг переграти Родіонова. Після цього до «точки» підійшов Палиця, і його точний удар приніс перемогу збірній Південної Конференції.

Фінал (U-15)

«Захід» (U-15) – «Південь» (U-15) – 3:3 (по пенальті – 2:3)

Русин (6), Омарі (10), Хмиз (31) – Головацький (2), Яницький (29, 30) Русин (6), Омарі (10), Хмиз (31) – Головацький (2), Яницький (29, 30)

Пенальті забили: Хмиз, Омарі – Семенченко, Головацький, Палиця.

Пенальті не забив: Русин.

Отже, перший «Кубок Конференцій» добіг кінця. Протягом двох днів команди боролися за право володіти почесними трофеями, а для головного тренера юнацької збірної України Віталія Одєгова, який був присутнім на трибунах столичного Палацу спорту, була зайва можливість поспостерігати за майбутніми кандидатами у збірну. Також варто відзначити, що на церемонії нагородження були присутні гравці та тренери національної збірної України з футзалу, які і нагороджували гравців та тренерів пам’ятними дипломами, медалями, кубками (перехідні кубки вручались переможцям змагань) та футболками з логотипом «Кубку Конференцій».

За підсумками першого «Кубку Конференцій» були визнані кращі гравці змагань:

Вікова категорія «U-13»:

Кращий воротар – Олександр Заложський («Схід»)

Кращий бомбардир – Дмитро Рибицький («Захід»)

Кращий гравець – Ілля Збитковський («Центр»)

Вікова категорія «U-15»:

Кращий воротар – Владислав Цундер («Схід»)

Кращий бомбардир – Ідріс Омарі («Захід»)