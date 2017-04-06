Збірна України зіграла товариський матч з ХІТом

У рамках підготовки до матчів основного раунду відбіркового етапу Євро-2018 збірна України зіграла товариський матч з переможцем регулярного чемпіонату Екстра-ліги, столичним «ХІТом». Вже стало традицією, що перед важливими поєдинками «синьо-жовті» проводять спаринги з командами Екстра-ліги та Першої ліги. І цей тренувальний збір не став винятком.

У обох команд були деякі кадрові перестановки. Зокрема, у «ХІТа» не зміг зіграти капітан команди Ігор Борсук, який отримав ушкодження. Але у той же час повернувся з оренди Максим Войток. Щодо збірної України, то, як відомо, пошкодження отримав Дмитро Бондар, і тренерський штаб «синьо-жовтих» миттєво знайшов заміну, викликавши рівнянина Богдана Новака. Саме він, до речі, і став автором першого забитого м’яча збірної України у цьому поєдинку. Але до того можливості для того, щоб відзначитись, були в обох команд. Так, наприклад, на 5-й хвилині хороший момент мав Білоцерківець, а підопічні Олега Лук’яненка відповіли своїми нагодами, які у гол не втілились. А вже після того, як рахунок став 1:0, міг відзначитись Педяш, з ударом якого впорався Лисенко.

Відзначимо, що у першому таймі візуально було видно, що збірна України зробила акцент на швидкий футзал. І така тактика приносила успіх, коли біля воріт Лисенка було гаряче. Однак, і «кабельники» намагались не баритися з відповіддю. Після середини другого тайму небезпечно пробивав Андрій Борсук, але його удар мети не досяг. Натомість, «збірники» змогли збільшити свою перевагу до 3:0. Спочатку Корсун відзначився після розіграшу кутового, а потім Микола Грицина втілив у гол контратаку, організовану своєю четвіркою. Віддамо належне столичному клубу, гравці якого все-таки робили все для того, щоб скоротити розрив у рахунку ще до перерви. Так, на 17-й хвилині Школьний мав два моменти поспіль, але двічі вдало зіграв Литвиненко. Той же Школьний за кілька миттєвостей намагався спровокувати гравців збірної України на шостий командний фол, але замість того отримав «гірчичник» за симуляцію. А останнє слово у першому таймі все-таки було за «збірниками». Вони скористались помилкою Шувалова та організували вихід «2 в 0», який закінчився голом Білоцерківця.

У другому таймі «ХІТ» почав майже з перших хвилин грати трохи активніше за суперників. Могли забивати Войток та Колесніков, але на заваді ставав Ципун. У відповідь міг забивати Білоцерківець, але його спробу зробити дубль зіпсували вдалі дії Коваленка у воротах «ХІТа». Після цього темп гри наче трохи заспокоївся, але у той же час обидві команди могли у будь-який момент могли пришвидшитись. У середині другої 20-хвилинки рахунок вже став 5:0 на користь збірної України. Це Педяш перехопив м’яч та вийшов на хорошу ударну позицію. І тільки після цього гравці «ХІТа» все-таки змогли забити у відповідь. До того ж, зробили вони це двічі протягом двох хвилин. Спочатку Колесников точним ударом замкнув непогану контратаку «кабельників», а трохи згодом Школьний змусив помилитися Ципуна – так рахунок став 5:2. Після цього обидві команди вирішили трохи поекспериментуівати та пограти з п’ятим. Однак, жодній з команд не завжди вдавалося втілити у життя все те, що було задумане під час розіграшів зайвого. Разом з тим, це додавало грі невеличкої інтриги, оскільки було цікаво, кому розіграш п’ятого польового піде більше на користь. Втім, ближче до кінця поєдинку експерименти вже закінчувались. А після того, як Чепорнюк зробив рахунок 6:2, то обом командам залишалося лише дограти поєдинок. Що вони, власне кажучи, і зробили.

Отже, збірна України переграла «ХІТ». Але результат тут не головне. Тому що цей спаринг був корисним для обох команд, оскільки збірній Україні вже скоро треба буде вирішувати питання виходу на Євро-2018, а «ХІТ» буде готуватись до півфінальної серії плей-офф Екстра-ліги. І можемо не сумніватись, що цей спаринг дав багато їжі для роздумів як Олександрові Косенку, так і Олегові Лук’яненку.

Україна – «ХІТ» – 6:2



Новак (8), Корсун (16), Мик. Грицина (17), Білоцерківець (20), Педяш (30), Чепорнюк (39) – Колесников (31), Школьний (33) Новак (8), Корсун (16), Мик. Грицина (17), Білоцерківець (20), Педяш (30), Чепорнюк (39) – Колесников (31), Школьний (33)