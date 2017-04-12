Стремительно, за четыре календарных дня в Европе в рамках основного раунда были разыграны прямые путевки на чемпионат Европы по футзалу 2018 года, а также определены восемь сборных, у которых теперь уже в сентябре будет возможность побороться на путевки на Евро, пройдя для этого сито матчей раунда плей-офф.



КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ОСНОВНОЙ РАУНД

В заключительный день в группе A оба матча имели существенное значение для определения команды, которая от этой группы квалифицируется в раунд плей-офф. В первом матче дня и Беларуси, и Нидерландам кровь из носу нужна была победа, но, как часто бывает в подобных случаях, она не досталась никому. К ничьей матч привел точный удар Сергея Крыкуна, бывшего игрока ивано-франковского «Урагана», который принял решение сменить украинское футбольное гражданство на белорусское.

Этот мяч мог бы стать для сборной Беларуси на вес путевки на Евро, но в заключительном матче дня в этой группе произошло невероятное. Сборная Италии, имеющая в Европе рейтинг под номером 3, сыграла вничью со сборной Грузии, которая в европейской футзальной иерархии занимает 23-е место. Причем, сборная Грузии, уступая по ходу матча два мяча, добыла столь желанную для себя ничью за счет двух автоголов итальянцев. В первом тайме мяч в свои ворота срезал Марко Эрколесси, а уже после перерыва мяч в воротах сборной Италии оказался от голкипера Давиде Путано. Ничья 2:2 оставила Беларусь на третьем месте, ну, а в раунд плей-офф прошла сборная Грузии.



ГРУППА A (Тбилиси, Грузия)

11.04.

Беларусь – Нидерланды – 3:3 (2:3)

Силивончик, 13, Жигалко, 14, Крыкун, 29 – Аттаиби, 7, Буюзан, 12, Сант-Юсте, 16 Силивончик, 13, Жигалко, 14, Крыкун, 29 – Аттаиби, 7, Буюзан, 12, Сант-Юсте, 16

Италия – Грузия – 2:2 (2:1)

Романо, 10, Боавентура, 12 – Эрколесси, 16-автогол, Путано, 25-автогол







ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ A Команды И В Н П М О 1 Италия 3 2 1 0 8-5 7 2 Грузия 3 0 3 0 4-4 3 3 Беларусь 3 0 2 1 5-6 2 4 Нидерланды 3 0 2 1 6-8 2 Романо, 10, Боавентура, 12 – Эрколесси, 16-автогол, Путано, 25-автогол



Главная сенсация предварительного раунда, сборная Албании, таки нашла возможность дать о себе знать и в матчах основного раунда. Албанцы в самом результативном матче всего игрового дня, который был сыгран в группе B, выдали результативную ничью 6:6 со сборной Боснии и Герцеговины. Сборная Албании она ничего, кроме морального удовлетворения, не принесла, а вот боснийцы лишились шансов составить конкуренцию сборной Венгрии за место в раунде плей-офф. Получив от сборной Албании столь щедрый подарок, венгерская команда не наша в себе сил собраться, и дать бой сборной Азербайджана для того, чтобы потягаться и за первое место в группе. Хозяева группы, разгромив венгров, доставили массу положительных эмоций своим болельщикам, и после двух не самых убедительных побед над Боснией и Герцеговиной и Албанией, наконец-то показали, что не зря Азербайджан входит в десятку лучших команд Европы, занимая в рейтинге высокое 7-е место.



ГРУППА B (Баку, Азербайджан)

11.04.

Албания – Босния и Герцеговина – 6:6 (3:4)

Сельманай, 4,13,33, Дуйо, 9,29, А. Брахими, 40 – Бошкович, 3,14, Миланович, 11,39, Гаши, 18-автогол, Аладжич, 35 Сельманай, 4,13,33, Дуйо, 9,29, А. Брахими, 40 – Бошкович, 3,14, Миланович, 11,39, Гаши, 18-автогол, Аладжич, 35

Венгрия – Азербайджан – 1:6 (1:2)

Гусейнли, 2-автогол – Болинья, 12, Эдуардо, 17, Финео, 22,34, Багиров, 25, Атаев, 36



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B Команды И В Н П М О 1 Азербайджан 3 3 0 0 16-5 9 2 Венгрия 3 1 1 1 7-11 4 3 Босния и Герцеговина 3 0 2 1 12-13 2 4 Албания 3 0 1 2 9-15 1 Гусейнли, 2-автогол – Болинья, 12, Эдуардо, 17, Финео, 22,34, Багиров, 25, Атаев, 36



ГРУППА C (Киев, Украина)

11.04.

Байович, 11 – Даби Реда, 5, Зааф, 35 Байович, 11 – Даби Реда, 5, Зааф, 35

Еловчич, 12 – Белоцерковец, 14, Разуванов, 37



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ C Команды И В Н П М О 1 Украина 3 3 0 0 7-3 9 2 Хорватия 3 2 0 1 11-3 6 3 Бельгия 3 1 0 2 3-8 3 4 Черногория 3 0 0 3 3-10 0 Еловчич, 12 – Белоцерковец, 14, Разуванов, 37



В первом матче в группе D сборная Финляндии сделала все от неё зависящее, чтобы набрать три очка. По логике развития событий в других группах, даже минимальная победа должна была гарантировать финнам место в плей-офф, как лучшей из команд, занявших третьи места. Но жизнь распорядилась совершенно по-другому. Если бы сборная Финляндии после гола Микко Кютеля, который сделал счет 3:4, знала, что ей для удачного завершения основного раунда нужен еще один мяч, то, наверное, в заключительные почти семь минут матча против сборной Латвии представители страны Суоми действовали по-другому. Но в футзале нет сослагательного наклонения, и, когда уже все матчи дня были сыграны, оказалось, что сборная Финляндии мимо раунда плей-офф пролетела, будучи вытесненной из него сборной Польши.



ГРУППА D (Кэлэраши, Румыния)

11.04.

Латвия – Финляндия – 3:4 (2:2)

Аванесов, 18, Сень, 19, Икстенс, 28 – Хосио, 9, Тиркконен, 20, Аутио, 21, М. Кютеля, 34 Аванесов, 18, Сень, 19, Икстенс, 28 – Хосио, 9, Тиркконен, 20, Аутио, 21, М. Кютеля, 34

Португалия – Румыния – 4:0 (3:0)

Бруно Коэльо, 1,5, Марсио Алвеш, 15, Жоао Матуш, 40



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ D Команды И В Н П М О 1 Португалия 3 3 0 0 11-2 9 2 Румыния 3 1 1 1 8-10 4 3 Финляндия 3 1 1 1 10-13 4 4 Латвия 3 0 0 3 5-9 0 Бруно Коэльо, 1,5, Марсио Алвеш, 15, Жоао Матуш, 40



Мало у кого были сомнения относительно исхода первого матча в группе E. Для них не было повода и по ходу игры – сборная Сербии сейчас на голову сильнее Молдовы, и победа позволила подопечным Горана Иванчича застолбить за собой второе место в группе. Ну, а в матче Испания – Польша был зафиксирован результат, который не предсказал бы никто, разве что только человек, ничего не понимающий в футзале. Действующие чемпионы Европы, очень быстро открыв счет, не смогли провести весь матч с должным уровнем концентрации, к перерыву пропустили мяч от лучшего бомбардира польской Экстракласы Марцина Миколаевича. Во втором тайме счет 1:1 так и не изменился, что позволило сборной Польши стать лучшей командой из тех, что заняли третьи места. После этого фееричного результата резюме героя матча Миколаевича было кратким: «Оказалось, что нет ничего невозможного!». А ведь он прав!



ГРУППА E (Эльблонг, Польша) После этого фееричного результата резюме героя матча Миколаевича было кратким: «Оказалось, что нет ничего невозможного!». А ведь он прав!

11.04.

Молдова – Сербия – 3:7 (0:5)

Такот, 27, Негара, 31, Коцич, 37-автогол – Симич, 5,11, Томич, 12,15,20, Райчевич, 21,36 Такот, 27, Негара, 31, Коцич, 37-автогол – Симич, 5,11, Томич, 12,15,20, Райчевич, 21,36

Испания – Польша – 1:1 (1:1)

Бебе, 2 – Миколаевич, 18



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ E Команды И В Н П М О 1 Испания 3 2 1 0 14-1 7 2 Сербия 3 2 0 1 11-9 6 3 Польша 3 1 1 1 5-7 4 4 Молдова 3 0 0 3 5-18 0 Бебе, 2 – Миколаевич, 18



В группе F в третьем туре был интересен только один результат – кто сильнее в матче сборных Чехии и Казахстана. Благодаря дублю Дугласа и голу Михаила Першина, казахи взяли «свои» три очка, после чего могут бронировать билеты в Словению на 2018 год. Сборной же Чехии свое право сыграть в Любляне придется завоевывать в плей-офф, а получится ли, это во многом зависит от благосклонности жребия.



ГРУППА F (Алматы, Казахстан)

11.04.

Дания – Македония – 3:4 (2:2)

Фальк, 4, Менгель, 17, Эль-Каз, 26 – Сефери, 13,16, Мицевски, 23, Петрович, 36 Фальк, 4, Менгель, 17, Эль-Каз, 26 – Сефери, 13,16, Мицевски, 23, Петрович, 36

Чехия – Казахстан – 0:3 (0:2)

Дуглас, 5,38, Першин, 20



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ F Команды И В Н П М О 1 Казахстан 3 3 0 0 11-0 9 2 Чехия 3 2 0 1 12-10 6 3 Македония 3 1 0 2 7-13 3 4 Дания 3 0 0 3 7-14 0 Дуглас, 5,38, Першин, 20



В заключительный день в группе G наиболее интересным был первый матч дня, в котором за право сыграть в раунде плей-офф спорили сборные Франции и Словакии, причем последних устраивала ничья. Первый тайм остался за словаками, у которых точным ударом отметился лучший игрок команды Томаш Драховски. Однако после перерыва французы развернули ситуацию в свою пользу, а решающий удар по сопернику нанесли в середине второго тайма, забив в течение четырех минут три мяча. А еще через минуту Сид Бельхадж установил окончательный счет – Франция в раунде плей-офф.



ГРУППА G (Коджаэли, Турция)

11.04.

Франция – Словакия – 4:1 (0:1)

Бельхадж, 30,35, А. Мохаммед, 31,34 – Драховски, 13 Бельхадж, 30,35, А. Мохаммед, 31,34 – Драховски, 13

Россия – Турция – 4:0 (2:0)

Абрамович, 14, Робиньо, 16, Давыдов, 23, Эдер Лима, 27







ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ G Команды И В Н П М О 1 Россия 3 3 0 0 10-0 9 2 Франция 3 2 0 1 9-7 6 3 Словакия 3 1 0 2 9-6 3 4 Турция 3 0 0 3 2-17 0 Абрамович, 14, Робиньо, 16, Давыдов, 23, Эдер Лима, 27