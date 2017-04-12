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Отбор на ЧЕ-2018: все до единого фаворита получили путевки на Евро

Грузия удивила ничьей в матче с Италией, Польша сотворила невероятное, взяв очко у Испании

  • 12.04.2017 03:50
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futsalekstraklasa.pl
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Стремительно, за четыре календарных дня в Европе в рамках основного раунда были разыграны прямые путевки на чемпионат Европы по футзалу 2018 года, а также определены восемь сборных, у которых теперь уже в сентябре будет возможность побороться на путевки на Евро, пройдя для этого сито матчей раунда плей-офф.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ОСНОВНОЙ РАУНД 
 
В заключительный день в группе A оба матча имели существенное значение для определения команды, которая от этой группы квалифицируется в раунд плей-офф. В первом матче дня и Беларуси, и Нидерландам кровь из носу нужна была победа, но, как часто бывает в подобных случаях, она не досталась никому. К ничьей матч привел точный  удар Сергея Крыкуна, бывшего игрока ивано-франковского «Урагана», который принял решение сменить украинское футбольное гражданство на белорусское.
 
Этот мяч мог бы стать для сборной Беларуси на вес путевки на Евро, но в заключительном матче дня в этой группе произошло невероятное. Сборная Италии, имеющая в Европе рейтинг под номером 3, сыграла вничью со сборной Грузии, которая в европейской футзальной иерархии занимает 23-е место. Причем, сборная Грузии, уступая  по ходу матча два мяча, добыла столь желанную для себя ничью за счет двух автоголов итальянцев. В первом тайме мяч в свои ворота срезал Марко Эрколесси, а уже после перерыва мяч в воротах сборной Италии оказался от голкипера Давиде Путано. Ничья 2:2 оставила Беларусь на третьем месте, ну, а в раунд плей-офф прошла сборная Грузии.

ГРУППА A (Тбилиси, Грузия)
11.04. 
Беларусь – Нидерланды – 3:3 (2:3)
 Силивончик, 13, Жигалко, 14, Крыкун, 29 – Аттаиби, 7, Буюзан, 12, Сант-Юсте, 16
Италия – Грузия – 2:2 (2:1)
 Романо, 10, Боавентура, 12 – Эрколесси, 16-автогол, Путано, 25-автогол



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ A

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Италия

3

2

1

0

8-5

7

2

 Грузия

3

0

3

0

4-4

3

3

Беларусь

3

0

2

1

5-6

2

4

Нидерланды

3

0

2

1

6-8

2
 

Главная сенсация предварительного раунда, сборная Албании, таки нашла возможность дать о себе знать и в матчах основного раунда. Албанцы в самом результативном матче всего игрового дня, который был сыгран в группе B, выдали результативную ничью 6:6 со сборной Боснии и Герцеговины. Сборная Албании она ничего, кроме морального удовлетворения, не принесла, а вот боснийцы лишились шансов составить конкуренцию сборной Венгрии за место в раунде плей-офф.
 
Получив от сборной Албании столь щедрый подарок, венгерская команда не наша в себе сил собраться, и дать бой сборной Азербайджана для того, чтобы потягаться и за первое место в группе. Хозяева группы, разгромив венгров, доставили массу положительных эмоций своим болельщикам, и после двух не самых убедительных побед над Боснией и Герцеговиной и Албанией, наконец-то показали, что не зря Азербайджан входит в десятку лучших команд Европы, занимая в рейтинге высокое 7-е место.

ГРУППА B (Баку, Азербайджан)
11.04. 
Албания – Босния и Герцеговина – 6:6 (3:4)
 Сельманай, 4,13,33, Дуйо, 9,29, А. Брахими, 40 – Бошкович, 3,14, Миланович, 11,39, Гаши, 18-автогол, Аладжич, 35
Венгрия – Азербайджан – 1:6 (1:2)
 Гусейнли, 2-автогол – Болинья, 12, Эдуардо, 17, Финео, 22,34, Багиров, 25, Атаев, 36

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Азербайджан

3

3

0

0

16-5

9

2

Венгрия

3

1

1

1

7-11

4

3

Босния и Герцеговина

3

0

2

1

12-13

2

4

Албания

3

0

1

2

9-15

1
 

ГРУППА C (Киев, Украина)
11.04. 
Черногория – Бельгия – 1:2 (1:1)
 Байович, 11 – Даби Реда, 5, Зааф, 35
Хорватия – Украина – 1:2 (1:1)
 Еловчич, 12 – Белоцерковец, 14, Разуванов, 37

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ C

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Украина

3

3

0

0

7-3

9

2

Хорватия

3

2

0

1

11-3

6

3

Бельгия

3

1

0

2

3-8

3

4

Черногория

3

0

0

3

3-10

0
 

В первом матче в группе D сборная Финляндии сделала все от неё зависящее, чтобы набрать три очка. По логике развития событий в других группах, даже минимальная победа должна была гарантировать финнам место в плей-офф, как лучшей из команд, занявших третьи места. Но жизнь распорядилась совершенно по-другому. Если бы сборная Финляндии после гола Микко Кютеля, который сделал счет 3:4, знала, что ей для удачного завершения основного раунда нужен еще один мяч, то, наверное, в заключительные почти семь минут матча против сборной Латвии представители страны Суоми действовали по-другому. Но в футзале нет сослагательного наклонения, и, когда уже все матчи дня были сыграны, оказалось, что сборная Финляндии мимо раунда плей-офф пролетела, будучи вытесненной из него сборной Польши.

ГРУППА D (Кэлэраши, Румыния)
11.04. 
Латвия – Финляндия – 3:4 (2:2)
 Аванесов, 18, Сень, 19, Икстенс, 28 – Хосио, 9, Тиркконен, 20, Аутио, 21, М. Кютеля, 34
Португалия – Румыния – 4:0 (3:0)
 Бруно Коэльо, 1,5, Марсио Алвеш, 15, Жоао Матуш, 40

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ D

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Португалия

3

3

0

0

11-2

9

2

Румыния

3

1

1

1

8-10

4

3

Финляндия

3

1

1

1

10-13

4

4

Латвия

3

0

0

3

5-9

0
 

Мало у кого были сомнения относительно исхода первого матча в группе E. Для них не было повода и по ходу игры – сборная Сербии сейчас на голову сильнее Молдовы, и победа позволила подопечным Горана Иванчича застолбить за собой второе место в группе.
 
Ну, а в матче Испания – Польша был зафиксирован результат, который не предсказал бы никто, разве что только человек, ничего не понимающий в футзале. Действующие чемпионы Европы, очень быстро открыв счет, не смогли провести весь матч с должным уровнем концентрации, к перерыву пропустили мяч от лучшего бомбардира польской Экстракласы Марцина Миколаевича. Во втором тайме счет 1:1 так и не изменился, что позволило сборной Польши стать лучшей командой из тех, что заняли третьи места.
 
После этого фееричного результата резюме героя матча Миколаевича было кратким: «Оказалось, что нет ничего невозможного!». А ведь он прав!

ГРУППА E (Эльблонг, Польша)
11.04. 
Молдова – Сербия – 3:7 (0:5)
 Такот, 27, Негара, 31, Коцич, 37-автогол – Симич, 5,11, Томич, 12,15,20, Райчевич, 21,36
Испания – Польша – 1:1 (1:1)
 Бебе, 2 – Миколаевич, 18

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ E

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Испания

3

2

1

0

14-1

7

2

Сербия

3

2

0

1

11-9

6

3

Польша

3

1

1

1

5-7

4

4

Молдова

3

0

0

3

5-18

0
 

В группе F в третьем туре был интересен только один результат – кто сильнее в матче сборных Чехии и Казахстана. Благодаря дублю Дугласа и голу Михаила Першина, казахи взяли «свои» три очка, после чего могут бронировать билеты в Словению на 2018 год. Сборной же Чехии свое право сыграть в Любляне придется завоевывать в плей-офф, а получится ли, это во многом зависит от благосклонности жребия.

ГРУППА F (Алматы, Казахстан)
11.04. 
Дания – Македония – 3:4 (2:2)
 Фальк, 4, Менгель, 17, Эль-Каз, 26 – Сефери, 13,16, Мицевски, 23, Петрович, 36  
Чехия – Казахстан – 0:3 (0:2)
 Дуглас, 5,38, Першин, 20

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ F

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Казахстан

3

3

0

0

11-0

9

2

Чехия

3

2

0

1

12-10

6

3

Македония

3

1

0

2

7-13

3

4

Дания

3

0

0

3

7-14

0
 

В заключительный день в группе G наиболее интересным был первый матч дня, в котором за право сыграть в раунде плей-офф спорили сборные Франции и Словакии, причем последних устраивала ничья. Первый тайм остался за словаками, у которых точным ударом отметился лучший игрок команды Томаш Драховски. Однако после перерыва французы развернули ситуацию в свою пользу, а решающий удар по сопернику нанесли в середине второго тайма, забив в течение четырех минут три мяча. А еще через минуту Сид Бельхадж установил окончательный счет – Франция в раунде плей-офф.

ГРУППА G (Коджаэли, Турция)
11.04. 
Франция – Словакия – 4:1 (0:1)
 Бельхадж, 30,35, А. Мохаммед, 31,34 – Драховски, 13
Россия – Турция – 4:0 (2:0)
 Абрамович, 14, Робиньо, 16, Давыдов, 23, Эдер Лима, 27



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ G

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Россия

3

3

0

0

10-0

9

2

Франция

3

2

0

1

9-7

6

3

Словакия

3

1

0

2

9-6

3

4

Турция

3

0

0

3

2-17

0
 
Команды, которые завоевали путевки на чемпионат Европы:
Италия, Азербайджан, Украина, Португалия, Испания, Казахстан, Россия
 
Команды, которые сыграют в раунде плей-офф:
Грузия, Венгрия, Хорватия, Румыния, Сербия, Польша, Франция
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

 

Источник — Sport.ua

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