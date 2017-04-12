КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ОСНОВНОЙ РАУНД
ГРУППА A (Тбилиси, Грузия)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ A
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Италия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8-5
|
7
|
2
|Грузия
|
3
|
0
|
3
|
0
|
4-4
|
3
|
3
|
Беларусь
|
3
|
0
|
2
|
1
|
5-6
|
2
|
4
|
Нидерланды
|
3
|
0
|
2
|
1
|
6-8
|
2
ГРУППА B (Баку, Азербайджан)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Азербайджан
|
3
|
3
|
0
|
0
|
16-5
|
9
|
2
|
Венгрия
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-11
|
4
|
3
|
Босния и Герцеговина
|
3
|
0
|
2
|
1
|
12-13
|
2
|
4
|
Албания
|
3
|
0
|
1
|
2
|
9-15
|
1
ГРУППА C (Киев, Украина)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ C
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Украина
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7-3
|
9
|
2
|
Хорватия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
11-3
|
6
|
3
|
Бельгия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-8
|
3
|
4
|
Черногория
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3-10
|
0
В первом матче в группе D сборная Финляндии сделала все от неё зависящее, чтобы набрать три очка. По логике развития событий в других группах, даже минимальная победа должна была гарантировать финнам место в плей-офф, как лучшей из команд, занявших третьи места. Но жизнь распорядилась совершенно по-другому. Если бы сборная Финляндии после гола Микко Кютеля, который сделал счет 3:4, знала, что ей для удачного завершения основного раунда нужен еще один мяч, то, наверное, в заключительные почти семь минут матча против сборной Латвии представители страны Суоми действовали по-другому. Но в футзале нет сослагательного наклонения, и, когда уже все матчи дня были сыграны, оказалось, что сборная Финляндии мимо раунда плей-офф пролетела, будучи вытесненной из него сборной Польши.
ГРУППА D (Кэлэраши, Румыния)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ D
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Португалия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11-2
|
9
|
2
|
Румыния
|
3
|
1
|
1
|
1
|
8-10
|
4
|
3
|
Финляндия
|
3
|
1
|
1
|
1
|
10-13
|
4
|
4
|
Латвия
|
3
|
0
|
0
|
3
|
5-9
|
0
ГРУППА E (Эльблонг, Польша)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ E
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Испания
|
3
|
2
|
1
|
0
|
14-1
|
7
|
2
|
Сербия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
11-9
|
6
|
3
|
Польша
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-7
|
4
|
4
|
Молдова
|
3
|
0
|
0
|
3
|
5-18
|
0
В группе F в третьем туре был интересен только один результат – кто сильнее в матче сборных Чехии и Казахстана. Благодаря дублю Дугласа и голу Михаила Першина, казахи взяли «свои» три очка, после чего могут бронировать билеты в Словению на 2018 год. Сборной же Чехии свое право сыграть в Любляне придется завоевывать в плей-офф, а получится ли, это во многом зависит от благосклонности жребия.
ГРУППА F (Алматы, Казахстан)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ F
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Казахстан
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11-0
|
9
|
2
|
Чехия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
12-10
|
6
|
3
|
Македония
|
3
|
1
|
0
|
2
|
7-13
|
3
|
4
|
Дания
|
3
|
0
|
0
|
3
|
7-14
|
0
В заключительный день в группе G наиболее интересным был первый матч дня, в котором за право сыграть в раунде плей-офф спорили сборные Франции и Словакии, причем последних устраивала ничья. Первый тайм остался за словаками, у которых точным ударом отметился лучший игрок команды Томаш Драховски. Однако после перерыва французы развернули ситуацию в свою пользу, а решающий удар по сопернику нанесли в середине второго тайма, забив в течение четырех минут три мяча. А еще через минуту Сид Бельхадж установил окончательный счет – Франция в раунде плей-офф.
ГРУППА G (Коджаэли, Турция)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ G
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Россия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
10-0
|
9
|
2
|
Франция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
9-7
|
6
|
3
|
Словакия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
9-6
|
3
|
4
|
Турция
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-17
|
0
Источник — Sport.ua
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