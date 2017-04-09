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Отбор на ЧЕ-2018: Италия и Россия досрочно завоевали путевки в Любляну

Босния и Герцеговина отбирает очки у Венгрии, Грузия и Беларусь сильнейшего не выявили

  • 09.04.2017 23:07
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divisionecalcioa5.it, Нидерланды – Италия
© divisionecalcioa5.it, Нидерланды – Италия
В воскресный день в Европе в семи странах продолжались баталии национальных футзальных сборных, которые играли матчи второго тура основного раунда квалификации чемпионата Европы. И второй игровой день назвал две сборные, которые могут бронировать себе билеты на февраль следующего года в столицу Словении Любляну.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ОСНОВНОЙ РАУНД 
 
Даже не самая впечатляющая победа над сборной Нидерландов позволила сборной Италии досрочно выиграть группу А. А поспособствовали в этом экс-чемпионам Европы сборные Грузии и Беларуси, которые в очном матче сильнейшего не выявили.
 
Кому на руку эта ничья – рискнем предположить, что не только белорусам, но и представителям страны тюльпанов. В заключительном туре они играют между собой, и победитель матча с большой долей вероятности займет второе место. Трудно представить, что Грузия сможет обыграть Италию – хотя, кто знает…

ГРУППА A (Тбилиси, Грузия)
9.04. 
Нидерланды – Италия – 2:4 (2:3)
 Эль-Морабити, 9, С. Бузамбу, 14 – Онорио, 8, Патиас, 8,19, Бординьон, 36
Грузия – Беларусь – 1:1 (0:0)
 Рониньо, 22 – Черник, 22

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ A

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Италия

2

2

0

0

6-3

6

2

Грузия

2

0

2

0

2-2

2

3

Беларусь

2

0

1

1

2-3

1

4

Нидерланды

2

0

1

1

3-5

1
 

Сборная Боснии и Герцеговины таки преподнесла сюрприз в группе B. Накануне боснийцы едва не отобрали очки у сборной Азербайджана, а уже в воскресенье, проявив волевые качества, ушли от поражения от сборной Венгрии, уступая по ходу матча в два мяча.
 
И что же дальше? А дальше сборной Боснии и Герцеговины нужно обязательно выиграть в последнем матче у Албании, а затем уже уповать на то, что Азербайджан с любым счетом выиграет у Венгрии. Хотя, по тому, как развиваются события в других группах, не исключено, что 4 очка могут позволить и венграм, и боснийцам пробиться в плей-офф.

ГРУППА B (Баку, Азербайджан)
9.04. 
Босния и Герцеговина – Венгрия – 2:2 (0:0)
 Мулахметович, 31, Павлович, 38 – Хорват, 22, Дрот, 26
Азербайджан – Албания – 5:0 (1:0)
 Эвертон Кардозо, 3, Эдуардо, 26, Вассура, 28, Мамедкаримов, 35, Багиров, 26

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Азербайджан

2

2

0

0

10-4

6

2

Венгрия

2

1

1

0

6-5

4

3

Босния и Герцеговина

2

0

1

1

6-7

1

4

Албания

2

0

0

2

3-9

0
 

ГРУППА C (Киев, Украина)
9.04. 
Бельгия – Хорватия – 1:6 (1:4)
 Андан, 20 – Сутонь, 5, Новак, 11, Маринович, 13,25, Грцич, 16, Матошевич, 37
Украина – Черногория – 4:2 (2:2)
 Новак, 4, Педяш, 5, Шотурма, 29, Журба, 35 – Байович, 3,8

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ C

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Хорватия 

2

2

0

0

10-1

6

2

Украина

2

2

0

0

5-2

6

3

Черногория

2

0

0

2

2-8

0

4

Бельгия

2

0

0

2

1-7

0
 

Если в субботу в группе D был сыгран самый драматичный матч, когда Финляндия непостижимым образом упустила победу над Румынией, то в воскресенье в Кэлэраши все прошло в рабочем режиме. И португальцы, и хозяева группы добились победы, и в заключительном матче именно эти две команды разыграют прямую путевку на чемпионат Европы.

ГРУППА D (Кэлэраши, Румыния)
9.04. 
Финляндия – Португалия – 1:5 (0:3)
 Аутио, 34 – Анилтон, 8,14, Тьягу Бриту, 14, Фабио Сесилиу, 30, Бруно Коэльо, 39
Румыния – Латвия – 3:1 (1:0)
 Ф. Матей, 19,38, Сёч, 25 – Ерофеев, 38

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ D

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Португалия

2

2

0

0

7-2

6

2

Румыния

2

1

1

0

8-6

4

3

Финляндия

2

0

1

1

6-10

1

4

Латвия

2

0

0

2

2-5

0
 

Действующие чемпионы Европы победой над сборной Сербии продолжили свой мастер-класс соперникам по группе E. Правда, назвать этим словом команды Польши, Молдовы и Сербии в отношении подопечных Хосе Венансио Лопеса очень сложно.
 
Во втором же матче дня сборная Польши одержала натужную победу над командой Молдовы. Любопытно, что счет в этой игре открыл… голкипер сборной Молдовы Николай Нягу. Собственно, он и по воротам поляков не делал удар, а выполнял длинную передачу. Но один из игроков сборной Молдовы ввел в заблуждение польского вратаря Видуха, и тот пропустил мяч в ворота.
 
В последнем туре Сербия обязана побеждать Молдову, что и позволит хозяевам ЧЕ-2016 пробиться в плей-офф.

ГРУППА E (Эльблонг, Польша)
9.04. 
Сербия – Испания – 0:6 (0:3)
 Ортис, 2, Рауль Кампос, 4, Бебе, 18, Адри, 21, Адольфо, 27, Пола, 40
Польша – Молдова – 4:2 (3:2)
 Миколаевич, 6, Заставник, 10, Мизгайски, 16, Кубик, 28 – Нягу, 5, Лашку, 15

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ E

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Испания

2

2

0

0

13-0

6

2

Сербия 

2

1

0

1

4-6

3

3

Польша

2

1

0

1

4-6

3

4

Молдова

2

0

0

2

2-11

0
 

В группе F сборная Чехии смогла сделать правильные выводы после своего первого матча на турнире, когда подопечные Томаша Нойманна едва не оконфузились в игре с датчанами. Македонцы чехами были обыграны очень уверенно, что и позволило им обеспечить себе участие в плей-офф. Сбросив же напряжение ответственности за результат, сборная Чехии может бросить вызов и Казахстану, хотя, конечно же, хозяева группы остаются главными претендентами на первое место.

ГРУППА F (Алматы, Казахстан)
9.04. 
Македония – Чехия – 3:7 (1:2)
 Мариньо, 3,40, Петрович, 32 – Заруба, 5,29, Решетар, 20,22,30,37, Коуделка, 24 
Казахстан – Дания – 5:0 (4:0)
 Жаманкулов, 4, Лео, 9, Першин, 17, Дуглас, 17, Сулейменов, 40

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ F

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Казахстан

2

2

0

0

8-0

6

2

Чехия

2

2

0

0

12-7

6

3

Дания

2

0

0

2

4-10

0

4

Македония

2

0

0

2

3-10

0
 

Развитие событий в группе G во второй игровой день предсказать было несложно, и в итоге никаких неожиданностей не произошло. Разве что сборная Словакии была близка к тому, чтобы преподнести сюрприз, но Робиньо точным ударом на 37-й минуте не позволил этому сюрпризу состояться.
 
Сборная России, как и Италия, досрочно выиграла свою группу, поскольку была сильнее и Франции, и Словакии, которые теоретически могут по очкам догнать команду Сергея Скоровича.

ГРУППА G (Коджаэли, Турция)
9.04. 
Турция – Франция – 1:5 (0:2)
 Онур Менги, 38 – Н'Галя, 13, Гасми 17,22,31, А. Мохаммед 27
Словакия – Россия – 0:1 (0:0)
 Робиньо, 37

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ G

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Россия

2

2

0

0

6-0

6

2

Словакия

2

1

0

1

8-2

3

3

Франция

2

1

0

1

5-6

3

4

Турция

2

0

0

2

2-13

0
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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