Отбор на ЧЕ-2018: Италия и Россия досрочно завоевали путевки в Любляну

В воскресный день в Европе в семи странах продолжались баталии национальных футзальных сборных, которые играли матчи второго тура основного раунда квалификации чемпионата Европы. И второй игровой день назвал две сборные, которые могут бронировать себе билеты на февраль следующего года в столицу Словении Любляну.



КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ОСНОВНОЙ РАУНД

Даже не самая впечатляющая победа над сборной Нидерландов позволила сборной Италии досрочно выиграть группу А. А поспособствовали в этом экс-чемпионам Европы сборные Грузии и Беларуси, которые в очном матче сильнейшего не выявили.

Кому на руку эта ничья – рискнем предположить, что не только белорусам, но и представителям страны тюльпанов. В заключительном туре они играют между собой, и победитель матча с большой долей вероятности займет второе место. Трудно представить, что Грузия сможет обыграть Италию – хотя, кто знает…



ГРУППА A (Тбилиси, Грузия)

9.04.

Нидерланды – Италия – 2:4 (2:3)

Эль-Морабити, 9, С. Бузамбу, 14 – Онорио, 8, Патиас, 8,19, Бординьон, 36 Эль-Морабити, 9, С. Бузамбу, 14 – Онорио, 8, Патиас, 8,19, Бординьон, 36

Грузия – Беларусь – 1:1 (0:0)

Рониньо, 22 – Черник, 22



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ A Команды И В Н П М О 1 Италия 2 2 0 0 6-3 6 2 Грузия 2 0 2 0 2-2 2 3 Беларусь 2 0 1 1 2-3 1 4 Нидерланды 2 0 1 1 3-5 1 Рониньо, 22 – Черник, 22



Сборная Боснии и Герцеговины таки преподнесла сюрприз в группе B. Накануне боснийцы едва не отобрали очки у сборной Азербайджана, а уже в воскресенье, проявив волевые качества, ушли от поражения от сборной Венгрии, уступая по ходу матча в два мяча. И что же дальше? А дальше сборной Боснии и Герцеговины нужно обязательно выиграть в последнем матче у Албании, а затем уже уповать на то, что Азербайджан с любым счетом выиграет у Венгрии. Хотя, по тому, как развиваются события в других группах, не исключено, что 4 очка могут позволить и венграм, и боснийцам пробиться в плей-офф.



ГРУППА B (Баку, Азербайджан) И что же дальше? А дальше сборной Боснии и Герцеговины нужно обязательно выиграть в последнем матче у Албании, а затем уже уповать на то, что Азербайджан с любым счетом выиграет у Венгрии. Хотя, по тому, как развиваются события в других группах, не исключено, что 4 очка могут позволить и венграм, и боснийцам пробиться в плей-офф.

9.04.

Босния и Герцеговина – Венгрия – 2:2 (0:0)

Мулахметович, 31, Павлович, 38 – Хорват, 22, Дрот, 26 Мулахметович, 31, Павлович, 38 – Хорват, 22, Дрот, 26

Азербайджан – Албания – 5:0 (1:0)

Эвертон Кардозо, 3, Эдуардо, 26, Вассура, 28, Мамедкаримов, 35, Багиров, 26



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B Команды И В Н П М О 1 Азербайджан 2 2 0 0 10-4 6 2 Венгрия 2 1 1 0 6-5 4 3 Босния и Герцеговина 2 0 1 1 6-7 1 4 Албания 2 0 0 2 3-9 0 Эвертон Кардозо, 3, Эдуардо, 26, Вассура, 28, Мамедкаримов, 35, Багиров, 26



ГРУППА C (Киев, Украина)

9.04.

Андан, 20 – Сутонь, 5, Новак, 11, Маринович, 13,25, Грцич, 16, Матошевич, 37 Андан, 20 – Сутонь, 5, Новак, 11, Маринович, 13,25, Грцич, 16, Матошевич, 37

Новак, 4, Педяш, 5, Шотурма, 29, Журба, 35 – Байович, 3,8



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ C Команды И В Н П М О 1 Хорватия 2 2 0 0 10-1 6 2 Украина 2 2 0 0 5-2 6 3 Черногория 2 0 0 2 2-8 0 4 Бельгия 2 0 0 2 1-7 0 Новак, 4, Педяш, 5, Шотурма, 29, Журба, 35 – Байович, 3,8



Если в субботу в группе D был сыгран самый драматичный матч, когда Финляндия непостижимым образом упустила победу над Румынией, то в воскресенье в Кэлэраши все прошло в рабочем режиме. И португальцы, и хозяева группы добились победы, и в заключительном матче именно эти две команды разыграют прямую путевку на чемпионат Европы.



ГРУППА D (Кэлэраши, Румыния)

9.04.

Финляндия – Португалия – 1:5 (0:3)

Аутио, 34 – Анилтон, 8,14, Тьягу Бриту, 14, Фабио Сесилиу, 30, Бруно Коэльо, 39 Аутио, 34 – Анилтон, 8,14, Тьягу Бриту, 14, Фабио Сесилиу, 30, Бруно Коэльо, 39

Румыния – Латвия – 3:1 (1:0)

Ф. Матей, 19,38, Сёч, 25 – Ерофеев, 38



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ D Команды И В Н П М О 1 Португалия 2 2 0 0 7-2 6 2 Румыния 2 1 1 0 8-6 4 3 Финляндия 2 0 1 1 6-10 1 4 Латвия 2 0 0 2 2-5 0 Ф. Матей, 19,38, Сёч, 25 – Ерофеев, 38



Действующие чемпионы Европы победой над сборной Сербии продолжили свой мастер-класс соперникам по группе E. Правда, назвать этим словом команды Польши, Молдовы и Сербии в отношении подопечных Хосе Венансио Лопеса очень сложно. Во втором же матче дня сборная Польши одержала натужную победу над командой Молдовы. Любопытно, что счет в этой игре открыл… голкипер сборной Молдовы Николай Нягу. Собственно, он и по воротам поляков не делал удар, а выполнял длинную передачу. Но один из игроков сборной Молдовы ввел в заблуждение польского вратаря Видуха, и тот пропустил мяч в ворота. В последнем туре Сербия обязана побеждать Молдову, что и позволит хозяевам ЧЕ-2016 пробиться в плей-офф.



ГРУППА E (Эльблонг, Польша)

9.04.

Сербия – Испания – 0:6 (0:3)

Ортис, 2, Рауль Кампос, 4, Бебе, 18, Адри, 21, Адольфо, 27, Пола, 40 Ортис, 2, Рауль Кампос, 4, Бебе, 18, Адри, 21, Адольфо, 27, Пола, 40

Польша – Молдова – 4:2 (3:2)

Миколаевич, 6, Заставник, 10, Мизгайски, 16, Кубик, 28 – Нягу, 5, Лашку, 15



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ E Команды И В Н П М О 1 Испания 2 2 0 0 13-0 6 2 Сербия 2 1 0 1 4-6 3 3 Польша 2 1 0 1 4-6 3 4 Молдова 2 0 0 2 2-11 0 Миколаевич, 6, Заставник, 10, Мизгайски, 16, Кубик, 28 – Нягу, 5, Лашку, 15



В группе F сборная Чехии смогла сделать правильные выводы после своего первого матча на турнире, когда подопечные Томаша Нойманна едва не оконфузились в игре с датчанами. Македонцы чехами были обыграны очень уверенно, что и позволило им обеспечить себе участие в плей-офф. Сбросив же напряжение ответственности за результат, сборная Чехии может бросить вызов и Казахстану, хотя, конечно же, хозяева группы остаются главными претендентами на первое место.



ГРУППА F (Алматы, Казахстан)

9.04.

Македония – Чехия – 3:7 (1:2)

Мариньо, 3,40, Петрович, 32 – Заруба, 5,29, Решетар, 20,22,30,37, Коуделка, 24 Мариньо, 3,40, Петрович, 32 – Заруба, 5,29, Решетар, 20,22,30,37, Коуделка, 24

Казахстан – Дания – 5:0 (4:0)

Жаманкулов, 4, Лео, 9, Першин, 17, Дуглас, 17, Сулейменов, 40



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ F Команды И В Н П М О 1 Казахстан 2 2 0 0 8-0 6 2 Чехия 2 2 0 0 12-7 6 3 Дания 2 0 0 2 4-10 0 4 Македония 2 0 0 2 3-10 0 Жаманкулов, 4, Лео, 9, Першин, 17, Дуглас, 17, Сулейменов, 40



Развитие событий в группе G во второй игровой день предсказать было несложно, и в итоге никаких неожиданностей не произошло. Разве что сборная Словакии была близка к тому, чтобы преподнести сюрприз, но Робиньо точным ударом на 37-й минуте не позволил этому сюрпризу состояться. Сборная России, как и Италия, досрочно выиграла свою группу, поскольку была сильнее и Франции, и Словакии, которые теоретически могут по очкам догнать команду Сергея Скоровича.



ГРУППА G (Коджаэли, Турция)

9.04.

Турция – Франция – 1:5 (0:2)

Онур Менги, 38 – Н'Галя, 13, Гасми 17,22,31, А. Мохаммед 27 Онур Менги, 38 – Н'Галя, 13, Гасми 17,22,31, А. Мохаммед 27

Словакия – Россия – 0:1 (0:0)

Робиньо, 37



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ G Команды И В Н П М О 1 Россия 2 2 0 0 6-0 6 2 Словакия 2 1 0 1 8-2 3 3 Франция 2 1 0 1 5-6 3 4 Турция 2 0 0 2 2-13 0 Робиньо, 37

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ