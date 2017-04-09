Отбор на ЧЕ-2018: Италия и Россия досрочно завоевали путевки в Любляну

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ОСНОВНОЙ РАУНД
ГРУППА A (Тбилиси, Грузия)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ A
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Италия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-3
|
6
|
2
|
Грузия
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
3
|
Беларусь
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
4
|
Нидерланды
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-5
|
1
ГРУППА B (Баку, Азербайджан)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Азербайджан
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10-4
|
6
|
2
|
Венгрия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6-5
|
4
|
3
|
Босния и Герцеговина
|
2
|
0
|
1
|
1
|
6-7
|
1
|
4
|
Албания
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-9
|
0
ГРУППА C (Киев, Украина)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ C
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Хорватия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10-1
|
6
|
2
|
Украина
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-2
|
6
|
3
|
Черногория
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-8
|
0
|
4
|
Бельгия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-7
|
0
Если в субботу в группе D был сыгран самый драматичный матч, когда Финляндия непостижимым образом упустила победу над Румынией, то в воскресенье в Кэлэраши все прошло в рабочем режиме. И португальцы, и хозяева группы добились победы, и в заключительном матче именно эти две команды разыграют прямую путевку на чемпионат Европы.
ГРУППА D (Кэлэраши, Румыния)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ D
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Португалия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7-2
|
6
|
2
|
Румыния
|
2
|
1
|
1
|
0
|
8-6
|
4
|
3
|
Финляндия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
6-10
|
1
|
4
|
Латвия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-5
|
0
Действующие чемпионы Европы победой над сборной Сербии продолжили свой мастер-класс соперникам по группе E. Правда, назвать этим словом команды Польши, Молдовы и Сербии в отношении подопечных Хосе Венансио Лопеса очень сложно.
ГРУППА E (Эльблонг, Польша)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ E
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Испания
|
2
|
2
|
0
|
0
|
13-0
|
6
|
2
|
Сербия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-6
|
3
|
3
|
Польша
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-6
|
3
|
4
|
Молдова
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-11
|
0
В группе F сборная Чехии смогла сделать правильные выводы после своего первого матча на турнире, когда подопечные Томаша Нойманна едва не оконфузились в игре с датчанами. Македонцы чехами были обыграны очень уверенно, что и позволило им обеспечить себе участие в плей-офф. Сбросив же напряжение ответственности за результат, сборная Чехии может бросить вызов и Казахстану, хотя, конечно же, хозяева группы остаются главными претендентами на первое место.
ГРУППА F (Алматы, Казахстан)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ F
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Казахстан
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8-0
|
6
|
2
|
Чехия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
12-7
|
6
|
3
|
Дания
|
2
|
0
|
0
|
2
|
4-10
|
0
|
4
|
Македония
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-10
|
0
ГРУППА G (Коджаэли, Турция)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ G
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Россия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-0
|
6
|
2
|
Словакия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
8-2
|
3
|
3
|
Франция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5-6
|
3
|
4
|
Турция
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-13
|
0
Источник — Sport.ua
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