Отбор на ЧЕ-2018: Финляндия по глупости упустила победу над Румынией

8 апреля в европейском футзале стартовала кульминация второй половины международного сезона. 28 сборных в семи группах, проведя всего по три матча, по окончанию группового раунда назовут 7 сборных, которые забронируют себе право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2018 года. Еще 7 сборных, занявших вторые места, плюс лучшая из команд, занявших третьи места, в двухраундовых матчах плей-офф разыграют оставшиеся 4 путевки в Любляну.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ОСНОВНОЙ РАУНД
КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ОСНОВНОЙ РАУНД
В группе A безусловным фаворитом считается сборная Италии, но как же тяжело подопечным Роберто Меникелли удалось подтвердить свой статус в матче со сборной Беларуси. Почти полтора тайма грузинским любителям футзала пришлось ждать первого забитого мяча на турнире, и его автором стал не игрок сборной Италии, а белорус Владимир Жигалко, который на 27-й минуте пробил голкипера итальянцев Франческо Молитьерно. Тут же белорусы попали под мощный пресс соперника и дважды пропустили, когда с интервалом в 70 секунд отличились Диего Кавинато и Фабрисио Кальдеролли. Гол последнего, как оказалось, стал решающим в этом матче.
Во второй игре мячей забито было еще меньше. В первом тайме грузин Арчил Себискверадзе открыл счет, а после перерыва Джамаль Эль-Ганнути восстановил равновесие – на том соперники и разошлись.
Во второй день в этой группе сначала сыграют сборные Нидерландов и Италии, а затем Грузии и Беларуси.
ГРУППА A (Тбилиси, Грузия)
ГРУППА A (Тбилиси, Грузия)
8.04.
Италия – Беларусь – 2:1 (0:0)
Кавинато, 31, Кальдеролли, 32 – Жигалко, 27
Грузия – Нидерланды – 1:1 (1:0)
Себискверадзе, 6 – Эль-Ганнути, 27
Сборная Албании стала главной сенсацией предварительного раунда, уверенно выиграв свою группу. А в первом своем матче основного раунда в группе B албанцы показали, что и в компании с более сильными соперниками не будут мальчиками для битья.
Когда на 37-й минуте Рей Карая в матче сборных Венгрии и Албании сравнял счет, в бакинском спорткомплексе «Идман Сарайи» запахло сенсацией. Но ровно через минуту венгр Норберт Хорват вновь вывел свою команду вперед, и это минимальное преимущество подопечные испанского тренера Сито Риверы уже не упустили.
Мало кто ожидал, что в матче сборной Азербайджана, где на ведущих ролях бразильцы с азербайджанскими паспортами, с Боснией и Герцеговиной завяжется упорная борьба. Боснийцы были близки к тому, чтобы выиграть первый тайм, но чуть-чуть не дотерпели и пропустили два мяча. В середине второго тайма Болинья забил свой третий мяч в игре, он и принес трудную победу Азербайджану – Срджан Иванкович установил окончательный счет за 31 секунду до финальной сирены.
Во второй игровой день Венгрия и Азербайджан, имеющие по три очка, обменяются соперниками.
ГРУППА B (Баку, Азербайджан)
ГРУППА B (Баку, Азербайджан)
8.04.
Венгрия – Албания – 4:3 (2:1)
Рабль, 7, Давид, 19, Дрот, 31, Хорват, 38 – Сельманай, 10, Мейзини, 21, Карая, 37
Азербайджан – Босния и Герцеговина – 5:4 (4:3)
Эдуардо, 3, Эвертон Кардозо, 18, Болинья, 19,20,33 – Маркич, 7,16, Павлович, 19, С. Иванкович, 40
ГРУППА C (Киев, Украина)
8.04.
Хорватия – Черногория – 4:0 (1:0)
Грцич, 7, Сутонь, 22, Новак, 24, Маринович, 31
Украина – Бельгия – 1:0 (1:0)
Коваль, 15
В первом матче в группе D немало неприятных минут пришлось пережить сборной Португалии. Рикардиньо и компания в первом тайме ничего не смогли поделать с поймавшим кураж голкипером сборной Латвии Айгарсом Бондарсом. Более того, пропустив выпад соперника, завершившийся точным ударом Артура Ерофеева, подопечные Жоржа Браза ушли в раздевалку, уступая в счете. Выправить ситуацию сборной Португалии удалось в середине второго тайма – с интервалом в минуту 20 секунд дубль оформил Бруно Коэльо. Он и позволил сборной Португалии добиться в Кэлэраши первой победы.
В первом матче в группе D немало неприятных минут пришлось пережить сборной Португалии. Рикардиньо и компания в первом тайме ничего не смогли поделать с поймавшим кураж голкипером сборной Латвии Айгарсом Бондарсом. Более того, пропустив выпад соперника, завершившийся точным ударом Артура Ерофеева, подопечные Жоржа Браза ушли в раздевалку, уступая в счете. Выправить ситуацию сборной Португалии удалось в середине второго тайма – с интервалом в минуту 20 секунд дубль оформил Бруно Коэльо. Он и позволил сборной Португалии добиться в Кэлэраши первой победы.
Во втором же матче дня разыгралась настоящая спортивная драма. Сборная Финляндии выигрывала 5:3 у хозяев группы, но фантастическим образом упустила победу. Это, конечно же, лучше раз увидеть, потому что понять, как это могло произойти, невозможно.
Как было то, чего, казалось, не может быть, на видео по этой ссылке (смотреть, начиная с 1.53:00)
ГРУППА D (Кэлэраши, Румыния)
8.04.
Португалия – Латвия – 2:1 (0:1)
Бруно Коэльо, 30,31 – Ерофеев, 15
Румыния – Финляндия – 5:5 (1:2)
Рэдуку, 12, М. Матей, 23, Ф. Матей, 33,40, Чома, 40 – Юркияйнен, 6, Тиркконен, 20, Аутио, 21,31, Тейттинен, 23
В какой бы группе ни играла сборная Испании, понятно, что у её соперников шансов на победу в группе нет. В группе E сборная Испании в первом матче преподала урок высококлассного футзала молдавским ребятам, которым выпал замечательный шанс сыграть с грандом мирового футзала.
А вот во втором матче дня – между Польшей и Сербией – фактически была битва за второе место. Поляки с хорошим настроем вышли на игру, не боялись действовать первым номером. И игра давалась хозяевам паркета – угрозы воротам голкипера Сербии Аксентиевича шли от Миколаевича, Заставника, других футболистов. Тем обиднее было для хозяев пропустить, причем в достаточной спорной ситуации. Игрок сборной Сербии, не исключено, что с нарушением отобрал у поляка мяч, получился выход «2 в 1», который и был реализован. После перерыва сборная Польши продолжала атаковать, но забивали сербы, которые умело воспользовались ошибками хозяев. 4:0 – сборная Сербии, у которой кстати, новый главный тренер Горан Иванчич, задачу по выходу, по крайней мере, в плей-офф, решила.
ГРУППА E (Эльблонг, Польша)
ГРУППА E (Эльблонг, Польша)
8.04.
Испания – Молдова – 7:0 (3:0)
Хосе Руис, 9, Лашку, 12-автогол, Лин, 18, Толра, 23, Рауль Кампос, 29,31, Солано, 36
Польша – Сербия – 0:4 (0:1)
Коцич, 15, Симич, 26,33, Пршич, 31
В матче, который открывал мини-турнир в группе F, можно сказать, «отскочила» сборная Чехии. До 38-й минуты подопечные Томаша Нойманна уступали сборной Дании, и все-таки смогли избежать конфуза. Сначала Михал Сейдлер сравнял счет, а победу чешской сборной принес Радим Заруба, забив свой второй в игре мяч за 3 секунды до финальной сирены.
Во втором матче в этой группе Казахстан тремя забитыми мячами ограничился в матче против Македонии, но и этого хватило, чтобы захватить лидерство.
ГРУППА F (Алматы, Казахстан)
ГРУППА F (Алматы, Казахстан)
8.04.
Чехия – Дания – 5:4 (3:2)
Заруба, 6,40, Словачек, 7, Эль-Каз, 15-автогол, Сейдлер, 38 – Эль-Каз, 11, Йоргенсен, 20, Бадран, 24, Вейс, 33
Казахстан – Македония – 3:0 (2:0)
Лео, 13, Жаманкулов, 19, Акбалыков, 33
Сборная Словакии провела в своем стартовом матче в группе G очень хорошую тренировку, с крупным счетом разгромив хозяев группы. Чуть позже и россияне очень уверенно переиграли сборную Франции.
Сборная Словакии провела в своем стартовом матче в группе G очень хорошую тренировку, с крупным счетом разгромив хозяев группы. Чуть позже и россияне очень уверенно переиграли сборную Франции.
В воскресенье первыми играют сборные Словакии и России, и если в этой игре выиграют россияне (что скорее всего), а второй игре Франции возьмет три очка в игре с турками (в этом мало сомнений), то сборная России досрочно станет победителем своей группы.
ГРУППА G (Коджаэли, Турция)
ГРУППА G (Коджаэли, Турция)
8.04.
Турция – Словакия – 1:8 (1:3)
Джихан Эзджан, 7 – Драховски, 3, Доша, 4, Кийовски, 12,23,36, Багна, 24, Рицк, 33, Беланик, 33
Россия – Франция – 5:0 (4:0)
Эдер Лима, 2,7, Робиньо, 7, Афанасьев, 17, Чишкала, 21
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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