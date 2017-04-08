Отбор на ЧЕ-2018: Финляндия по глупости упустила победу над Румынией

8 апреля в европейском футзале стартовала кульминация второй половины международного сезона. 28 сборных в семи группах, проведя всего по три матча, по окончанию группового раунда назовут 7 сборных, которые забронируют себе право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2018 года. Еще 7 сборных, занявших вторые места, плюс лучшая из команд, занявших третьи места, в двухраундовых матчах плей-офф разыграют оставшиеся 4 путевки в Любляну.



КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ОСНОВНОЙ РАУНД

В группе A безусловным фаворитом считается сборная Италии, но как же тяжело подопечным Роберто Меникелли удалось подтвердить свой статус в матче со сборной Беларуси. Почти полтора тайма грузинским любителям футзала пришлось ждать первого забитого мяча на турнире, и его автором стал не игрок сборной Италии, а белорус Владимир Жигалко, который на 27-й минуте пробил голкипера итальянцев Франческо Молитьерно. Тут же белорусы попали под мощный пресс соперника и дважды пропустили, когда с интервалом в 70 секунд отличились Диего Кавинато и Фабрисио Кальдеролли. Гол последнего, как оказалось, стал решающим в этом матче.

Во второй игре мячей забито было еще меньше. В первом тайме грузин Арчил Себискверадзе открыл счет, а после перерыва Джамаль Эль-Ганнути восстановил равновесие – на том соперники и разошлись.

Во второй день в этой группе сначала сыграют сборные Нидерландов и Италии, а затем Грузии и Беларуси.



ГРУППА A (Тбилиси, Грузия)

8.04.

Италия – Беларусь – 2:1 (0:0)

Кавинато, 31, Кальдеролли, 32 – Жигалко, 27 Кавинато, 31, Кальдеролли, 32 – Жигалко, 27

Грузия – Нидерланды – 1:1 (1:0)

Себискверадзе, 6 – Эль-Ганнути, 27 Себискверадзе, 6 – Эль-Ганнути, 27



Сборная Албании стала главной сенсацией предварительного раунда, уверенно выиграв свою группу. А в первом своем матче основного раунда в группе B албанцы показали, что и в компании с более сильными соперниками не будут мальчиками для битья.

Когда на 37-й минуте Рей Карая в матче сборных Венгрии и Албании сравнял счет, в бакинском спорткомплексе «Идман Сарайи» запахло сенсацией. Но ровно через минуту венгр Норберт Хорват вновь вывел свою команду вперед, и это минимальное преимущество подопечные испанского тренера Сито Риверы уже не упустили.

Мало кто ожидал, что в матче сборной Азербайджана, где на ведущих ролях бразильцы с азербайджанскими паспортами, с Боснией и Герцеговиной завяжется упорная борьба. Боснийцы были близки к тому, чтобы выиграть первый тайм, но чуть-чуть не дотерпели и пропустили два мяча. В середине второго тайма Болинья забил свой третий мяч в игре, он и принес трудную победу Азербайджану – Срджан Иванкович установил окончательный счет за 31 секунду до финальной сирены.

Во второй игровой день Венгрия и Азербайджан, имеющие по три очка, обменяются соперниками.



ГРУППА B (Баку, Азербайджан)

8.04.

Венгрия – Албания – 4:3 (2:1)

Рабль, 7, Давид, 19, Дрот, 31, Хорват, 38 – Сельманай, 10, Мейзини, 21, Карая, 37 Рабль, 7, Давид, 19, Дрот, 31, Хорват, 38 – Сельманай, 10, Мейзини, 21, Карая, 37

Азербайджан – Босния и Герцеговина – 5:4 (4:3)

Эдуардо, 3, Эвертон Кардозо, 18, Болинья, 19,20,33 – Маркич, 7,16, Павлович, 19, С. Иванкович, 40 Эдуардо, 3, Эвертон Кардозо, 18, Болинья, 19,20,33 – Маркич, 7,16, Павлович, 19, С. Иванкович, 40



ГРУППА C (Киев, Украина)

8.04.

Грцич, 7, Сутонь, 22, Новак, 24, Маринович, 31 Грцич, 7, Сутонь, 22, Новак, 24, Маринович, 31

Коваль, 15





В первом матче в группе D немало неприятных минут пришлось пережить сборной Португалии. Рикардиньо и компания в первом тайме ничего не смогли поделать с поймавшим кураж голкипером сборной Латвии Айгарсом Бондарсом. Более того, пропустив выпад соперника, завершившийся точным ударом Артура Ерофеева, подопечные Жоржа Браза ушли в раздевалку, уступая в счете. Выправить ситуацию сборной Португалии удалось в середине второго тайма – с интервалом в минуту 20 секунд дубль оформил Бруно Коэльо. Он и позволил сборной Португалии добиться в Кэлэраши первой победы. Коваль, 15В первом матче внемало неприятных минут пришлось пережить сборной Португалии. Рикардиньо и компания в первом тайме ничего не смогли поделать с поймавшим кураж голкипером сборной Латвии Айгарсом Бондарсом. Более того, пропустив выпад соперника, завершившийся точным ударом Артура Ерофеева, подопечные Жоржа Браза ушли в раздевалку, уступая в счете. Выправить ситуацию сборной Португалии удалось в середине второго тайма – с интервалом в минуту 20 секунд дубль оформил Бруно Коэльо. Он и позволил сборной Португалии добиться в Кэлэраши первой победы.

Во втором же матче дня разыгралась настоящая спортивная драма. Сборная Финляндии выигрывала 5:3 у хозяев группы, но фантастическим образом упустила победу. Это, конечно же, лучше раз увидеть, потому что понять, как это могло произойти, невозможно. За 4 (!) секунды до сирены Алпар Чома один мяч отыграл – 4:5. Но в этот мизер времени финны не только начали с центра, но и нарушили правила в шестой раз – 10-тиметровый реализовал ветеран румынского футзала Флорин Матей. Ничья 5:5 – это самый драматичный матч всего игрового дня.



Как было то, чего, казалось, не может быть, на видео по



ГРУППА D (Кэлэраши, Румыния) За 4 (!) секунды до сирены Алпар Чома один мяч отыграл – 4:5. Но в этот мизер времени финны не только начали с центра, но и нарушили правила в шестой раз – 10-тиметровый реализовал ветеран румынского футзала Флорин Матей. Ничья 5:5 – это самый драматичный матч всего игрового дня.Как было то, чего, казалось, не может быть, на видео по этой ссылке (смотреть, начиная с 1.53:00)

8.04.

Португалия – Латвия – 2:1 (0:1)

Бруно Коэльо, 30,31 – Ерофеев, 15 Бруно Коэльо, 30,31 – Ерофеев, 15

Румыния – Финляндия – 5:5 (1:2)

Рэдуку, 12, М. Матей, 23, Ф. Матей, 33,40, Чома, 40 – Юркияйнен, 6, Тиркконен, 20, Аутио, 21,31, Тейттинен, 23 Рэдуку, 12, М. Матей, 23, Ф. Матей, 33,40, Чома, 40 – Юркияйнен, 6, Тиркконен, 20, Аутио, 21,31, Тейттинен, 23



В какой бы группе ни играла сборная Испании, понятно, что у её соперников шансов на победу в группе нет. В группе E сборная Испании в первом матче преподала урок высококлассного футзала молдавским ребятам, которым выпал замечательный шанс сыграть с грандом мирового футзала.

А вот во втором матче дня – между Польшей и Сербией – фактически была битва за второе место. Поляки с хорошим настроем вышли на игру, не боялись действовать первым номером. И игра давалась хозяевам паркета – угрозы воротам голкипера Сербии Аксентиевича шли от Миколаевича, Заставника, других футболистов. Тем обиднее было для хозяев пропустить, причем в достаточной спорной ситуации. Игрок сборной Сербии, не исключено, что с нарушением отобрал у поляка мяч, получился выход «2 в 1», который и был реализован. После перерыва сборная Польши продолжала атаковать, но забивали сербы, которые умело воспользовались ошибками хозяев. 4:0 – сборная Сербии, у которой кстати, новый главный тренер Горан Иванчич, задачу по выходу, по крайней мере, в плей-офф, решила.



ГРУППА E (Эльблонг, Польша)

8.04.

Испания – Молдова – 7:0 (3:0)

Хосе Руис, 9, Лашку, 12-автогол, Лин, 18, Толра, 23, Рауль Кампос, 29,31, Солано, 36 Хосе Руис, 9, Лашку, 12-автогол, Лин, 18, Толра, 23, Рауль Кампос, 29,31, Солано, 36

Польша – Сербия – 0:4 (0:1)

Коцич, 15, Симич, 26,33, Пршич, 31 Коцич, 15, Симич, 26,33, Пршич, 31



В матче, который открывал мини-турнир в группе F, можно сказать, «отскочила» сборная Чехии. До 38-й минуты подопечные Томаша Нойманна уступали сборной Дании, и все-таки смогли избежать конфуза. Сначала Михал Сейдлер сравнял счет, а победу чешской сборной принес Радим Заруба, забив свой второй в игре мяч за 3 секунды до финальной сирены.

Во втором матче в этой группе Казахстан тремя забитыми мячами ограничился в матче против Македонии, но и этого хватило, чтобы захватить лидерство.



ГРУППА F (Алматы, Казахстан)

8.04.

Чехия – Дания – 5:4 (3:2)

Заруба, 6,40, Словачек, 7, Эль-Каз, 15-автогол, Сейдлер, 38 – Эль-Каз, 11, Йоргенсен, 20, Бадран, 24, Вейс, 33 Заруба, 6,40, Словачек, 7, Эль-Каз, 15-автогол, Сейдлер, 38 – Эль-Каз, 11, Йоргенсен, 20, Бадран, 24, Вейс, 33

Казахстан – Македония – 3:0 (2:0)

Лео, 13, Жаманкулов, 19, Акбалыков, 33





Сборная Словакии провела в своем стартовом матче в группе G очень хорошую тренировку, с крупным счетом разгромив хозяев группы. Чуть позже и россияне очень уверенно переиграли сборную Франции. Лео, 13, Жаманкулов, 19, Акбалыков, 33Сборная Словакии провела в своем стартовом матче вочень хорошую тренировку, с крупным счетом разгромив хозяев группы. Чуть позже и россияне очень уверенно переиграли сборную Франции.

В воскресенье первыми играют сборные Словакии и России, и если в этой игре выиграют россияне (что скорее всего), а второй игре Франции возьмет три очка в игре с турками (в этом мало сомнений), то сборная России досрочно станет победителем своей группы.



ГРУППА G (Коджаэли, Турция)

8.04.

Турция – Словакия – 1:8 (1:3)

Джихан Эзджан, 7 – Драховски, 3, Доша, 4, Кийовски, 12,23,36, Багна, 24, Рицк, 33, Беланик, 33 Джихан Эзджан, 7 – Драховски, 3, Доша, 4, Кийовски, 12,23,36, Багна, 24, Рицк, 33, Беланик, 33

Россия – Франция – 5:0 (4:0)

Эдер Лима, 2,7, Робиньо, 7, Афанасьев, 17, Чишкала, 21 Эдер Лима, 2,7, Робиньо, 7, Афанасьев, 17, Чишкала, 21

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ