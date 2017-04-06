Отбор на ЧЕ-2018: Хорватия теряет ведущего игрока

Соперник сборной Украины по футзалу в основном раунде квалификации ЧЕ-2018 сборная Хорватии перед вылетом в Киев лишилась одного из своих лидеров.

Тихомир Новак почувствовал боль в колене, и игру до конца не доиграл. Первичное обследование, сделанное сразу после матча, никаких серьезных проблем с коленом футболиста не выявило. Однако в среду утром боль в колене усилилась, и проведенное МРТ показало серьезную травму, которая требует лечения и покоя для футболиста, как минимум, на 10 дней.



3-4 апреля сборная Хорватии провела два товарищеских матча против сборной Ирана, в первом из них выиграв 4:2, а во втором сыграв вничью 1:1. В конце второго матчапочувствовал боль в колене, и игру до конца не доиграл. Первичное обследование, сделанное сразу после матча, никаких серьезных проблем с коленом футболиста не выявило. Однако в среду утром боль в колене усилилась, и проведенное МРТ показало серьезную травму, которая требует лечения и покоя для футболиста, как минимум, на 10 дней.















































Это серьезная потеря для хорватской сборной, ведь Тихомир Новак является лучшим игроком Хорватии 2016 года.

Сборная Хорватии прилетает в Киев 6 апреля, и уже на вечер четверга у хорватов запланирована тренировка, которая пройдет в спорткомплексе Национального университета физической культуры и спорта.