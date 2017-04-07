Отбор на ЧЕ-2018: хорваты готовы отправиться в поход покорять Европу





Представление сборной Бельгии



Представление сборной Черногории Данным материалом Sport.ua завершает представление соперников сборной Украины по футзалу в группе 3 основного раунда квалификации ЧЕ-2018. 11 апреля в заключительный день турнира наша команда сыграет со сборной Хорватии.

ХОРВАТИЯ



Сборная Хорватии: мировой рейтинг – № 11, европейский рейтинг – № 8.



Сборная Хорватии: мировой рейтинг – № 11, европейский рейтинг – № 8.

История



Хорватия из числа европейских стран, где футзальная сборная не только существует, но и активно играет уже много лет. А отсчет ее истории начался 14 марта 1994 года в Милане, где хорваты в рамках представительного международного турнира с участием шести команд уступили итальянцам 1:4. Но уже на следующий день хорватская сборная разгромила сборную Японии 18:4, и та победа по настоящий момент остается для нее самой крупной. Через полтора года, в октябре 1995 года, сборная Хорватии провела свой первый официальный матч в квалификационном турнире, который одновременно был отбором как на чемпионат мира, так и на чемпионат Европы. И хотя хорваты победили в нем команду Словакии 5:2, но в итоге ни на «мир», ни на Европу квалифицироваться не сумели.

Только через 4 с половиной года сборная Хорватии, принимая отборочный турнир ЧМ-2000 у себя дома, одного за другим одолела четырех конкурентов, что позволило получить путевку на Мундиаль, который проходил в Гватемале. Для дебюта хорваты выступили там неплохо, пробившись во второй раунд.

Общее количество товарищеских и официальных матчей, сыгранных сборной Хорватии, перевалило уже на третью сотню, и по итогу 221 поединка она имеет такой баланс: 120 побед, 26 ничьих и 75 поражений.

Самая крупная победа: 18:4 Япония (март, 1994)

Самое крупное поражение: 0:10 Испания (март 2013)

В чемпионатах Европы

Пропустив ЧЕ-1996 года, в дальнейшем сборная Хорватии в отборочных турнирах континентального первенства выступала более удачно, но и были белые пятна в виде пропущенных четырех подряд чемпионатов Европы – с 2003 по 2010 годы. Чтобы разорвать эту полосу неудач, Хорватия пригласила ЧЕ-2012 к себе, и, во-первых, добилась в нем своего наивысшего успеха, заняв итоговое 4 место. А, во-вторых, этот турнир дал серьезный толчок развитию футзала в Хорватии. Появление денег в хорватском футзале привела к тому, что клубы получили возможность приглашать легионеров, а с другой стороны, ведущие игроки сборной Хорватии начали получать приглашения в мощные чемпионаты, в частности, в Италию и Испанию.

Несмотря на то, что на ЧЕ-2014 и ЧЕ-2016 сборная Хорватии не смогла повторить свое высшее достижение, но рядом ярких матчей доказала, что сейчас это команда, которая не признает авторитетов, а обыграть может любого соперника. Готовясь к отборочному турниру в Киеве, сборная Хорватии провела 12 товарищеских матчей с такими командами, как Венгрия, Нидерланды, Чехия, Италия, Македония, Иран, одержав в них 10 побед и дважды сыграв вничью.

В квалификационных турнирах и в финалах чемпионатов Европы сборная Хорватии провела 46 матчей и имеет в них такой баланс: 27 побед, 6 ничьих и 13 поражений.

Взаимоотношения с соперниками по группе C

С Черногорией: матчей не было.

С Бельгией: 5 игр, 4 победы, 1 ничья, мячи 16:10.

С Украиной: 5 игр, 1 победа, 1 ничья (с победой по пенальти), 3 поражения, мячи 6:15.

2001, Россия, ЧЕ, Украина – Хорватия – 5:0

2011, Азербайджан, отборочный матч ЧМ, Хорватия – Украина – 1:4

2012, Хорватия, ЧЕ, Хорватия – Украина – 1:1 (пенальти 3:1)

2013, Хорватия, ТМ, Хорватия – Украина – 3:2





2013, Хорватия, ТМ, Хорватия – Украина – 1:3

Главный тренер

Мато Станковичем, который был назначен на эту должность 2 сентября 2010 года. Первым его испытанием стали Средиземноморские игры, в которых хорваты одержали победу, и начали путь к своей самой главной вершине – четвертому месту на ЧЕ-2012.



Все последние успехи сборной Хорватии связаны с главным тренером, который был назначен на эту должность 2 сентября 2010 года. Первым его испытанием стали Средиземноморские игры, в которых хорваты одержали победу, и начали путь к своей самой главной вершине – четвертому месту на ЧЕ-2012.

Мато Станкович родился 28 сентября 1970 года в Дубровнике. До того, как перейти в футзал, играл за футбольную команду «Конавлянин» из Чилипи. Но после поступления в одно из высших учебных заведений Сплита переключился на футзал, играя за команду «Далма». Позже уже с другим клубом из Сплита «Сплит 1700» в 1997 году Станкович стал чемпионом Хорватии. После завершения карьеры игрока Станкович стал главным тренером этой команды. В последующие 6 лет Станкович по 5 раз приводил свою команду к победам в чемпионате и Кубке Хорватии, одновременно окончив двухлетнюю школу тренеров по футзалу.

В 2006-2010 годах Станкович работал с футзальной сборной Ливии, которую в 2008 году привел к победе в чемпионате Африки.





О том, какое значение турнир в Киеве имеет для главного тренера сборной Хорватии, он красноречиво обозначил после того, как его команда в январе этого года дважды обыграла сборную Италии: «Я с огромным удовольствием две победы над итальянцами поменял бы на одну – в апреле над Украиной».

Звезда

Дарио Маринович, который еще в юношеском возрасте демонстрировал такой уровень, что все специалисты прочили ему большое будущее. И ни один из них не ошибся.



Относительно главной звездой сборной Хорватии двух мнений быть не может – это 26-летний, который еще в юношеском возрасте демонстрировал такой уровень, что все специалисты прочили ему большое будущее. И ни один из них не ошибся.

Родился Дарио Маринович 24 мая 1990 в Дубровнике. Футболом начал заниматься в местном клубе «Госк». Однако попробовав себя в футзале, Маринович быстро начал прогрессировать, и после непродолжительного пребывания в клубе из Дубровника перебрался в Загреб в ведущий клуб страны «Национал». Когда в нем начались финансовые проблемы, Маринович охотно принял предложение «МНК Сплит». В 2012 году Маринович ярко сыграл на турнире в Кувейте, где получил от клуба «Эль Ярмук» такое предложение, от которого не смог отказаться.





Но есть деньги, и есть мечта. А у Мариновича она была играть в Испании, и когда его в 2015 году пригласил знаменитый клуб «Эль Посо Мурсия», мечта стала реальностью. За время пребывания в Испании Дарио Маринович уже выиграл Суперкубок и Королевский кубок, а что будет дальше, всё в руках игрока действительно европейского уровня, карьера которого продолжает набирать обороты.

Состав

К отборочному турниру в Киеве Мато Станкович в товарищеских матчах обкатал около двух десятков футболистов, но непосредственно перед выездом в Киев располагал такими игроками:

вратари:

Франко Билич (1988, «Экономац», Сербия)

Иво Юкич (1986, «Сплит Томми»)

Жарко Лукетин (1989, «Сплит Томми»)

полевые игроки:

Яков Грцич (1983, «Сплит Томми»)

Франко Еловчич (1991, «Национал»)

Ведран Матошевич (1990, «Футзал Динамо»)

Тихомир Новак (1986, «Национал»)

Желько Петрович (1990, «Ново време»)

Йосип Сутонь (1988, «Сплит Томми»)

Саша Бабич (1989, «Кальяри», Италия)

Маро Дураш (1994, «Сквер»)

Кристиан Грбеша (1990, «Национал»)

Матей Хорват (1994, «Футзал Динамо»)

Дарио Маринович (1990, «Эль Посо Мурсия», Испания)

Андрей Пандуревич (1993, «Осиек Кельме»)

Кристиан Постружин (1995, «Национал»)

Давор Канюх («Футзал Динамо»)

Степан Перишич (1990, «Крница»)





Тони Елавич (1991, «Ма Групп Имола», Италия)

Результаты всех матчей в текущем сезоне

1-2.11.2016, ТМ, Венгрия – Хорватия – 0:4, 2:4

5-6.12.2016, ТМ, Нидерланды – Хорватия – 1:4, 2:5

9-10.01.2017, ТМ, Чехия – Хорватия – 1:2, 3:7

26-27.01.2017, ТМ, Хорватия – Италия – 2:1, 4:3

24.03 и 26.03.2017, ТМ, Македония – Хорватия – 2:2, 0:3

3-4.04.2017, ТМ, Хорватия – Иран – 4:2, 1:1