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Відбір на ЧЄ-2018: розклад медіа-заходів

Напередодні старту матчів групи С команди-учасники проведуть низку медіа-активностей

  • 05.04.2017 13:59
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Відбір на ЧЄ-2018: розклад медіа-заходів
Напередодні старту матчів групи С основного раунду кваліфікації чемпіонату Європи 2018 року, що відбудеться з 8 по 11 квітня у київському Палаці спорту, команди-учасники проведуть низку медіа-активностей.
 
Зокрема, 7 квітня головні тренери команд проведуть свої прес-конференції. Вони відбудуться у конференц залі Палацу спорту (пл. Спортивна, 1, 4 поверх) за наступним графіком:
 
14:00 - фестиваль за соціальним проектом ФФУ «PLAY AWAY, PLAY EVERYWHERE. Грай в гостях, Грай всюди» за участі дітей-переселенців. По завершенні, участь дітей у тренуванні збірної України з футзалу.

17:45 – прес-конференція головного тренера збірної Бельгії

18:00 – прес-конференція головного тренера збірної України

18:15 – прес-конференція головного тренера збірної Чорногорії

18:30 – прес-конференція головного тренера збірної Хорватії

Нагадуємо, що акредитація на матчі відбувається на офіційному сайті ФФУ. Останній день прийому заявок – 7 квітня.

Источник — Федерация футбола Украины

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