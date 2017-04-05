Збірна України розпочала підготовку до матчів відбору на Євро-2018





Національна збірна України з футзалу розпочала підготовку до матчів основного раунду відбіркового етапу Євро-2018. До матчів проти збірних Бельгії, Чорногорії та Хорватії підопічні Олександра Косенка готуватимуться у режимі двохразових тренувань. Українські футзалісти вже встигли провести на своєму першому занятті тестування, і тепер приступили до повноцінної тренувальної роботи. Щоправда, варто одразу зазначити, що Олександр Косенко вже має втрату – збірній не зможе допомогти Дмитро Бондар, який ушкодив стегно. Решта ж гравців, які отримали виклик до збірної, вже тренуються та звикають до паркету, який на днях був розстелений у Палаці спорту.





Під час тренування гравці збірної відпрацьовували різноманітні тактичні ходи та домашні заготовки. Після цього відбулась «двосторонка», у якій, вочевидь, вже проглядалися варіанти орієнтовних четвірок, які гратимуть у матчах проти Бельгії, Чорногорії та Хорватії. Але до цих поєдинків ще є час, тому в будь-який варіант орієнтовні склади четвірок можуть змінитись.





Також відзначимо, що вечірнє тренування збірної проходило за присутності юних глядачів. За тренувальним процесом «синьо-жовтих» спостерігали юні футзалісти, які у ці дні беруть участь у «Кубку Конференцій», поєдинки якого проходять у Палаці спорту. Сподіваємось, що ці хлопчаки, які дивились на своїх кумирів, тепер матимуть ще один серйозний стимул для занять футзалом, аби невдовзі стати в один ряд з нинішніми зірками українського футзалу.

Своїми думками щодо майбутніх матчів збірної України поділились головний тренер «синьо-жовтих» Олександр Косенко та капітан нашої команди Євген Іваняк.

Олександр Косенко, головний тренер збірної України:

- Олександре Петровичу, розкажіть, будь ласка, як зараз готується збірна, і чи всі ті гравці, що викликані на збір, наразі здорові?

- Збірна готується у звичайному тренувальному режимі, потроху гравці звикають до паркету. На жаль, не зможе нам допомогти Дмитро Бондар, який отримав ушкодження. Інші гравці – здорові та готуються до матчів відбору на чемпіонат Європи.

- Ви вже ознайомилися з грою суперників по відбору?

- Я вже маю достатньо інформації про наших суперників, але більш детально ми будемо розбирати їх ігри на теоретичних заняттях.

- Наша збірна вже втретє гратиме домашні матчі на новому паркеті. До цього грали в Одесі проти Словаччини, потім – у Києві проти Іспанії. Хлопці вже звикли до цього паркету?

- Не зовсім, оскільки залів з таким паркетом у нас в Україні, на жаль, практично немає. Але у той же час ми лише наприкінці січня грали на ньому проти Іспанії. Тому, думаю, хлопці ще не зовсім відвикли від такого паркету, тому адаптуватися до нього тепер буде легше.

Євген Іваняк, капітан збірної України:

- Євгене, який настрій зараз у збірній перед домашніми матчами відбору?

- Настрій у хлопців бойовий. Всі тренуються з бажанням, оскільки хочуть показати хороший футзал та результат, бо ми граємо вдома.

- Як ти вважаєш, який з трьох матчів буде для нашої команди найскладнішим?

- За всі матчі я зараз не можу сказати, тому що всі думки зараз пов’язані зі збірною Бельгії, яка буде нашим найближчим суперником. А про Чорногорію та Хорватію будемо думати трохи згодом, після гри з бельгійцями.

- Ми останнім часом часто зустрічалися з бельгійцями. Що можеш сказати про них?

- Збірна Бельгії – міцна команда, у якої є індивідуально сильні гравці, що можуть обіграти один в один, окрім того – у неї є один хороший «стовп», який також може додати проблем. Також я додам, що ми зазвичай ми з бельгійцями грали на другий ігровий день, тому вже мали певну уяву про те, як гратиме суперник. А тепер ми будемо грати з Бельгією у стартовий ігровий день. Ми будемо на фоні втому, а вони виглядатимуть трохи свіжішими. Але сподіваюсь, що ми все-таки зможемо перемогти, тому що для нас буде дуже важливо почати домашній відбір з перемоги.

- Користуючись нагодою, чи не бажаєш ти, як капітан збірної України, запросити читачів офіційного сайту АФУ та любителів футзалу на матчі збірної України у Палац спорту?