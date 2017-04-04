УЕФА дал добро на футзальную Лигу чемпионов!

УЕФА расширит футзальный ЕВРО до 16 команд, учредит ЕВРО по футзалу среди женщин и среди юношей до 19 лет, а также Лигу чемпионов УЕФА по футзалу.

УЕФА изменит формат существующих футзальных турниров и учредит новые соревнования среди женщин и юношей. Такое решение принял Исполнительный комитет УЕФА сегодня в Хельсинки.

Расширение футзального ЕВРО

• Сейчас финальный турнир проходит раз в два года с участием 12 команд. В будущем будет проходить раз в четыре года с участием 16 сборных.

• Первый чемпионат с участием 16 команд пройдет в 2022 году. В 2018 году в Любляне титул разыграют 12 сборных. В високосные годы, когда проходит футзальный чемпионат мира, турниры УЕФА проводиться не будут.

Трансформация Кубка УЕФА в Лигу чемпионов УЕФА по футзалу

• С сезона 2018/19 Кубок УЕФА по футзалу будет называться Лигой чемпионов УЕФА по футзалу.

• С сезона 2017/18 меняется порядок отбора в Кубок УЕФА по футзалу. Три ассоциации с наивысшим рейтингом (Россия, Испания и Португалия) смогут заявить два клуба. Четвертая ассоциация (Италия) сможет выставить вторую команду, если действующий победитель будет представлять одну из трех ассоциаций с наивысшим рейтингом.

• Новый формат будет утвержден позже. Сохранятся предварительный, основной и элитный раунды, а также финальный турнир с участием четырех клубов.

Новые турниры среди женщин и юношей

• С 2019-го раз в два года будет проводиться ЕВРО по футзалу среди женщин. В финальном турнире будет четырех сильнейших сборных.

• С 2019-го раз в два года будет проводиться ЕВРО по футзалу среди юношей до 19 лет. В финальном турнире будет восемь сильнейших сборных.

Квалификация юношеских Олимпийских игр 2018 года

• В следующем году в Буэнос-Айресе футзал впервые будет представлен в программе юношеских Олимпийских игр (среди игроков, родившихся с 1 января 2000 года по 31 декабря 2003 года).

• В квалификации турнира среди девушек сыграют восемь ассоциаций с наивысшим рейтингом УЕФА для мужских футзальных сборных. Два мини-турнира для четырех сборных определят двух представителей Европы на юношеской Олимпиаде.

• В квалификации турнира среди юношей сыграют 16 лучших ассоциаций футзального рейтинга. Их разобьют на четыре квартета, а затем четырех победителей групп выстроят по результатам. На юношескую Олимпиаду поедут две лучшие команды, если их ассоциация не отобралась ранее на турнир среди девушек.