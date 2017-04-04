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Кубок Конференцій: останні новини перед стартом

4-5 квітня у київському Палаці спорту проходитиме дитячо-юнацький футзальний турнір

  • 04.04.2017 11:02
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Кубок Конференцій: останні новини перед стартом
4 та 5 квітня у київському Палаці спорту проходитиме дитячо-юнацький турнір «Кубок Конференцій», у якому зіграють збірні чотирьох Конференцій, в яких проходили матчі дитячо-юнацького чемпіонату України. Нагадаємо, що матчі «Кубку Конференцій» проходитимуть у двох вікових категоріях: «U-15» і «U-13».
 
Пропонуємо вашій увазі розклад матчів
 
4 квітня
 
Півфінали
13.45. «Схід» (U-13) – «Південь» (U-13)
15.00. «Центр» (U-13) – «Захід» (U-13)
 
Півфінали
16.15. «Захід» (U-15) – «Схід» (U-15)
17.30. «Південь» (U-15) – «Центр» (U-15)
 
5 квітня

13.45. Матч за 3 місце (U-13)
15.00. Матч за 3 місце (U-15)
16.15. Фінал (U-13)
17.30. Фінал (U-15)
 

Источник — АФУ

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