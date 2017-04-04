Кубок Конференцій: останні новини перед стартом

4 та 5 квітня у київському Палаці спорту проходитиме дитячо-юнацький турнір «Кубок Конференцій», у якому зіграють збірні чотирьох Конференцій, в яких проходили матчі дитячо-юнацького чемпіонату України. Нагадаємо, що матчі «Кубку Конференцій» проходитимуть у двох вікових категоріях: «U-15» і «U-13».

Пропонуємо вашій увазі розклад матчів

4 квітня

Півфінали

13.45. «Схід» (U-13) – «Південь» (U-13)

15.00. «Центр» (U-13) – «Захід» (U-13)

Півфінали

16.15. «Захід» (U-15) – «Схід» (U-15)

17.30. «Південь» (U-15) – «Центр» (U-15)

5 квітня



13.45. Матч за 3 місце (U-13)

15.00. Матч за 3 місце (U-15)

16.15. Фінал (U-13)

17.30. Фінал (U-15)