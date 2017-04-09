Отбор на ЧЕ-2018: неизвестные черногорцы с морским инженером во главе

группе C основного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу, и в воскресенье, 9 апреля, нашей команде предстоит матч с соперником, с которым украинцы никогда в своей истории еще не пересекались.



Представление сборной Бельгии Продолжаем представление соперников сборной Украины поосновного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу, и в воскресенье, 9 апреля, нашей команде предстоит матч с соперником, с которым украинцы никогда в своей истории еще не пересекались.

ЧЕРНОГОРИЯ





Сборная Черногории: мировой рейтинг – № 58, европейский рейтинг – № 26.

История

Сборная Черногории по футзалу в январе этого года отпраздновала свое 10-летие: самый первый матч в ее истории был сыгран 13 января 2007 года против команды Албании, и в этой игре черногорцы одержали победу 3:2. В 2007 году Черногория проводила только товарищеские матчи, а первым официальным стал поединок отборочного турнира чемпионата мира 2008 года, сыгранный 28 февраля 2008 года. В нем черногорцы потерпели поражение от Бельгии 3:8, а затем в своей группе уступили еще и сборным Румынии 1:3 и Беларуси 0:5.

В дальнейшем сборная Черногории дважды принимала участие в отборочных турнирах футзальных Мундиалей, и они были крайне неудачными – команда не сумела пройти даже стадию предварительных раундов. Кроме трех неудачных попыток в квалификации чемпионатов мира, у черногорцев были четыре отбора европейских первенств, но и в них они не смогли пройти весь путь до конца, чтобы получить путевку в финальную часть чемпионата Европы.

С учетом товарищеских и официальных матчей, которых Черногория провела всего 83, соперник сборной Украины имеет такой баланс: 27 побед, 13 ничьих и 43 поражения.

Самая крупная победа: 13:0 Сан-Марино (декабрь, 2010)

Самое крупное поражение: 1:8 Сербия (март, 2009)

В чемпионатах Европы

Дебютным для сборной Черногории матчем в европейских квалификационных турнирах стал поединок против сборной Финляндии, который игрался в январе 2009 года в израильском городе Рамат-Ган. В нем черногорцы проиграли 2:4, но по итогам этого предварительного раунда все-таки вышли в следующую стадию. В ней соперники были уже более мощными – Россия и Сербия, которым черногорцы не смогли ничего противопоставить, проиграв с одинаковым счетом 1:7, а победа над Францией 6:4 стала лишь слабым утешением.

Всего же в квалификации европейских первенств Черногория играла в семи раундах, которые были как предварительными, так и основными. Последних было два, но занять в них второе место, которое позволяло бы сыграть в плей-офф, черногорцам было не под силу.

Для того чтобы поехать в Киев, сборной Черногории в январе этого года пришлось играть в предварительном раунде, который проходил в Гибралтаре. В группе G были еще две команды – хозяева и Швеция. Их черногорцы победили достаточно уверенно – соответственно, 8:1 и 11:4, что позволило завоевать путевку в основной раунд.

Таким образом, общий баланс матчей сборной Черногории в отборочных раундах квалификации чемпионатов Европы: 20 игр, 11 побед, одна ничья и 8 поражений.

Взаимоотношения с соперниками по группе С

С Хорватией: матчей не было.

С Бельгией 1 игра, 1 поражение, мячи 3: 8.

С Украины: матчей не было.

Главный тренер

Свето Льесаром, который родился 20 ноября 1956 года в городе Котор. Наставника черногорцев можно считать своего рода уникальной личностью – он является главным тренером сборной Черногории на протяжении всей истории ее существования, с января 2007 года.



В столицу Украины сборная Черногории приезжает во главе с главным тренером, который родился 20 ноября 1956 года в городе Котор. Наставника черногорцев можно считать своего рода уникальной личностью – он является главным тренером сборной Черногории на протяжении всей истории ее существования, с января 2007 года.

Вся карьера Свето Льесара как игрока прошла в футболе – в течение 12 лет, с 1972 по 1984 год, он играл исключительно за одну команду из своего родного города, которая называлась «Бокель» и играла в третьей лиге чемпионата Югославии. Это не помешало Льесару окончить высшее учебное заведение и получить диплом по специальности «Морской инженер».

В том же Которе Свето Льесар начал свою карьеру как футзальный тренер, и его первой командой был клуб «Зомима Котор». До того, как официально была создана сборная Черногории по футзалу, Свето Льесар в течение шести лет был ассистентом главного тренера сначала сборной Югославии, а затем сборной Сербии и Черногории (2003-2006 годы).

Звезда

Драголюб Деспотович, который за свою манеру действовать на последнем рубеже получил прозвище «осьминог», или «спрут». Родился он 13 ноября 1986 года в городе Плевля, что на севере Черногории, и в местной команде «Муниципиум» начал свою карьеру в возрасте 18 лет. Через два года Деспотович уже стал чемпионом страны, что позволило дебютировать в Кубке УЕФА. Первая попытка для маленького клуба оказалась удачной – «Муниципиум» сумел достичь элитного раунда, и это дало возможность попробовать свои силы в матчах против таких команд, как «Динамо», «Лупаренсе» и «Бенфика». Несмотря на три поражения, матч против португальцев Деспотович для себя считает самым памятным в своей карьере.



Главная звезда сборной Бельгии – 30-летний голкипер, который за свою манеру действовать на последнем рубеже получил прозвище «осьминог», или «спрут». Родился он 13 ноября 1986 года в городе Плевля, что на севере Черногории, и в местной команде «Муниципиум» начал свою карьеру в возрасте 18 лет. Через два года Деспотович уже стал чемпионом страны, что позволило дебютировать в Кубке УЕФА. Первая попытка для маленького клуба оказалась удачной – «Муниципиум» сумел достичь элитного раунда, и это дало возможность попробовать свои силы в матчах против таких команд, как «Динамо», «Лупаренсе» и «Бенфика». Несмотря на три поражения, матч против португальцев Деспотович для себя считает самым памятным в своей карьере.

Эталоном, каким должен быть голкипер, «спрут» для себя определил таких известных итальянских вратарей, как Феллер и Маммарелла. Неоднократно лучший игрок Черногории, несмотря на свой возраст, Деспотович не теряет надежды попробовать себя или в итальянской Серии А, или в испанской Примере – эти две лиги, по мнению голкипера сборной Черногории, сильнейшие в Европе.

Состав

В подготовительный период к отборочному турниру в Киеве Свето Льесар имел в своем распоряжении следующих игроков:

вратари:

Драголюб Деспотович (1986, «Титоград»)

Игорь Асанович (1992, «Агама»)

полевые игроки:

Александар Бойович (1984, «Агама»)

Митар Кандич (1995, «Байо Пивлянин»)

Саша Гойкович (1984, «Титоград»)

Милован Драшкович (1984, «Титоград»)

Огнен Сушич (1992, «Студентски дом»)

Алекса Бечанович (1992, «Никшич»)

Элдин Чорович (1988, «Титоград»)

Александар Обрадович (1994, «Агама»)

Дарко Чаласан (1989, «Байо Пивлянин»)

Марко Байчетич (1989, «Титоград»)

Илия Мугоша (1988, «Войска Црне Горе»)





Боян Байович (1987, «Агама»)

Результаты всех матчей в текущем сезоне

16-17.12.2016, ТМ, Швейцария – Черногория – 1:2, 2:2

24.01.2017, ТМ, Испания – Черногория – 5:0

28.01.2017, Отборочный матч ЧЕ, Гибралтар – Черногория – 1:8

29.01.2017, Отборочный матч ЧЕ, Черногория – Швеция – 11:4



9 апреля, воскресенье Украина – Черногория Киев. Дворец спорта. 16.00 УКРАИНА – ЧЕРНОГОРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ТВ-трансляция на канале «Xsport»