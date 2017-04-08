Отбор на ЧЕ-2018: и снова здравствуйте, красные дьяволы из Бельгии

В самые ближайшие дни в Европе наступит пик второй половины международного футзального календаря. 8-11 апреля в семи странах Европы: Грузии, Азербайджане, Румынии, Польше, Казахстане, Турции и Украине пройдут квалификационные матчи основного раунда, по итогам которых станут известны 7 сборных, которые получат прямые путевки в финальную часть чемпионата Европы. А еще 8 команд в сентябре этого года в стыковых матчах плей-офф определят оставшихся четырех участников Евро-2018.

Когда стали известны результаты жеребьевки основного раунда группового этапа, имя одного соперника сборной Украины не могло не вызвать улыбку – это сборная Бельгии. Жребий – дело случайное, но с бельгийской командой нашей команде предстоит сыграть в третьем отборочном турнире подряд. В 2015 году сборной Украины пришлось играть с бельгийцами как в рамках квалификации ЧЕ-2016, так и ЧМ-2016. И вот сейчас в Киеве третье пересечение. А ведь был еще и матч в Антверпене в финальной части ЧЕ-2014! За последние годы чаще из европейских сборных в официальных соревнованиях наша команда играла только со сборной Венгрии.

Вашему вниманию традиционное представление соперников сборной Украины по группе уже в традиционном для Sport.ua формате. И начинаем мы его со сборной Бельгии, матч с которой 8 апреля откроет для команды Александра Косенко групповой турнир.

БЕЛЬГИЯ





Сборная Бельгии: мировой рейтинг – № 30, европейский рейтинг – № 15.

История

Сборная Бельгии по футзалу – одна из старейших в Европе. Отсчет своей истории сборная Бельгии ведет с 22 апреля 1977 года, когда в Генке она провела товарищеский матч со своими соседями из Нидерландов, а даже крупно их победила 7:2. А на данный момент сборная Бельгии в реестре проведенных матчей как товарищеских, так и официальных, остановилась на отметке в 312 игр: 112 побед, 52 ничьи и 148 поражений.

Исторический международный опыт у сборной Бельгии – колоссальный. Она – неизменный участник всех квалификационных отборочных турниров чемпионатов мира и Европы, хотя до финальной их части добиралась не каждый раз. Дебют бельгийцев на высшем уровне состоялся на чемпионате мира 1989 года, где участвовали приглашенные сборные, и тогда они достигли своего наивысшего успеха, остановившись в шаге от пьедестала. Причем, в полуфинале сборная Бельгии только в серии пенальти проиграла будущим чемпионам мира бразильцам, а в матче за 3 место в овертайме уступила сборной США. С тех пор бельгийцы еще дважды, в 1992 и 1996 годах, играли на чемпионатах мира, но уже не были столь успешны, оба раза завершая свои выступления во втором раунде. В дальнейшем результаты бельгийской команды в отборах к чемпионатам мира пошли на спад, и она больше ни разу не смогла пробиться в финальную часть следующих пяти чемпионатов мира.

Самые крупные победы: 14:1 Молдова (октябрь, 1995), 13:0 Мальта (декабрь, 2010)

Самое крупное поражение: 1:11 Испания (апрель, 2005)

В чемпионатах Европы

И в континентальных чемпионатах сборная Бельгии имеет славную историю. Бельгийцы, как, кстати, и сборная Украины, были участниками первого, экспериментального чемпионата Европы, и сыграли они на нем даже лучше нашей команды. Если украинцы не вышли из группы, где было три сборных, и в итоге заняли пятое место, то Бельгия добралась до полуфинала, но в нем проиграла сборной России. А вот в игре за бронзовые медали бельгийцы в овертайме взяли верх над сборной Италии.

Сразу показав такой высокий результат, в дальнейшем сборная Бельгии еще 4 раза принимала участие в финальной части чемпионатов Европы, но, проведя в них еще 10 матчей, не смогла выиграть ни одного раза, добившись лишь трех ничейных результатов.

Таким образом, общий баланс матчей сборной Бельгии в финальных частях чемпионатов Европы: 14 игр, 2 победы, 3 ничьи, 9 поражений, мячи 17:42.

Взаимоотношения с соперниками по группе C

С Хорватией: 5 игр, 1 ничья, 4 поражения, мячи 10:16.

С Черногорией: 1 игра, 1 победа, мячи 8:3.

С Украиной: 7 игр, 1 ничья, 6 поражений, мячи 12:33.

2003, Италия, ЧЕ, Бельгия – Украина – 2:7

2003, Египет, ТМ, Бельгия – Украина – 1:3

2010, Венгрия, ЧЕ, Бельгия – Украина – 2:4

2011, Украина, отборочный матч ЧЕ, Украина – Бельгия – 4:3

2014, Бельгия, ЧЕ, Украина – Бельгия – 0:0

2015, Азербайджан, отборочный матч ЧЕ, Бельгия – Украина – 2:9

2015, Венгрия, отборочный матч ЧМ, Бельгия – Украина – 2:6.

Главный тренер

Люке Крагна (родился 3 сентября 1977 года), который назначение на эту должность получил 31 августа 2016 года. До этой даты он работал в сборной в качестве ассистента-тренера вратарей.



Возглавляет сборную Бельгии 39-летний(родился 3 сентября 1977 года), который назначение на эту должность получил 31 августа 2016 года. До этой даты он работал в сборной в качестве ассистента-тренера вратарей.

Бывший голкипер, Люке Крагна провел за свою национальную сборную с 2001 по 2008 год 71 матч, и является довольно заметной фигурой в бельгийском футзале. В 2005 году Крагна был игроком известной команды «Аксьон 21», которая завоевала Кубок УЕФА. В целом же, за свою игровую карьеру Люке Крагна 5 раз становился чемпионом страны и дважды обладателем Кубка Бельгии. В течение четырех лет он возглавлял молодежную сборную Бельгии, через которую прошли многие игроки нынешнего состава национальной команды.

Главная задача, которая была озвучена перед Люке Крагна после его назначения, это завоевать путевку на чемпионат Европы в Словению. Кроме того, руководство бельгийского футбола связывает с Крагна большие планы в программе развития футзала в Бельгии в 2017-2020 годах.

Звезда

Карим Шайбай, который сейчас является игроком клуба «Шарлеруа». В национальной сборной он провел 117 матчей и забил 57 мячей. В 2005 году Шайбай вместе с командой «Аксьон 21» выиграл Кубок УЕФА по футзалу. После этого он сменил несколько бельгийских клубов. За «Шарлеруа» Карим Шайбай играет с 2016 года, но в этой команде он раньше играл до 2006 года, а затем еще два сезона – с 2007 по 2009 годы.



Главная звезда сборной Бельгии – 34-летний, который сейчас является игроком клуба «Шарлеруа». В национальной сборной он провел 117 матчей и забил 57 мячей. В 2005 году Шайбай вместе с командой «Аксьон 21» выиграл Кубок УЕФА по футзалу. После этого он сменил несколько бельгийских клубов. За «Шарлеруа» Карим Шайбай играет с 2016 года, но в этой команде он раньше играл до 2006 года, а затем еще два сезона – с 2007 по 2009 годы.

Состав

К отборочному турниру в Киеве сборная Бельгии вела подготовку в таком составе:

вратари:

Давид Моран (1977, «Мускрон»)

Билаль Земмури (1991, «Антверпен»)

Жиль Клоз (1994, «Шарлеруа»)

полевые игроки:

Яссин Ахабар (1988, «Антверпен»)

Ибрахим Аднан (1993, «Гелько Хассель»)

Али Бури (1993, «Антверпен»)

Карим Шайбай (1982, «Шарлеруа»)

Реда Дахби (1987, «Гелько Хассель»)

Валентин Дюжакье (1989, «Халле-Гоойк»)

Азиз Хиту (1983, «Кнуппунт Амстердам», Нидерланды)

Илиас Каддури (1994, «Гелько Хассель»)

Халид Муссауи (1985, «Реал Ноордервийк»)

Омар Раху (1992, «Халле-Гоойк»)

Джавад Яху (1994, «Антверпен»)

Хамза Зааф (1993, «Антверпен»)

Садек Эль Уамари (1992, «Шарлеруа»)

Амар Зуггаги (1990, «Кнуппунт Амстердам», Нидерланды)





Яссин Колу (1992, «Шарлеруа»)

Результаты всех матчей в текущем сезоне

5-6.12.2016, ТМ, Польша – Бельгия – 3:3, 6:1

27.01.2017, ТМ, Бельгия – Словакия – 3:2

28.01.2017, ТМ, Венгрия – Бельгия – 7:6

20-21.03.2017, ТМ, Нидерланды – Бельгия – 6:3, 2:3