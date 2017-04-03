Отбор на ЧЕ-2018: Александр Косенко назвал состав сборной Украины

8-11 квітня в київському Палаці спорту пройдуть матчі в групі C основного раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2018. За путівки до фінальної частини Євро, яка пройде в Любляні, поведуть боротьбу збірні України, Бельгії, Чорногорії та Хорватії.

В рамках підготовки до цих відповідальних матчів збірна України 3 квітня в Києві розпочинає короткостроковий збір, на який головний тренер збірної Олександр Косенко викликав 15 футболістів:

воротарі:

Євген Іваняк (1982, «Діна», Росія)

Кирило Ципун (1987, «Продексім»)

Дмитро Литвиненко (1987, «Локомотив»)

гравці, що на майданчику:

Сергій Журба (1986, «ХІТ»)

Микола Білоцерківець (1986, «Локомотив»)

Михайло Грицина (1991, «Енергія»)

Микола Грицина (1989, «Енергія»)

Дмитро Бондар (1983, «Локомотив»)

Володимир Разуванов (1992, «Прогрес», Росія)

Петро Шотурма (1992, «Ураган»)

Ігор Корсун (1993, «Ураган»)

Михайло Зварич (1992, «Ураган»)

Сергій Коваль (1986, «Ураган»)

Олександр Педяш (1994, «Сокіл»)

Сергій Чепорнюк (1982, «ХІТ»).

В програмі збору – теоретичні заняття та тренування в Палаці спорту, а, окрім того, контрольний матч з одним із клубів.

Календар матчів групи C

8 квітня, субота

13.00. Хорватія – Чорногорія

16.00. Україна – Бельгія

9 квітня, неділя

13.00. Бельгія – Хорватія

16.00. Україна – Чорногорія

11 квітня, вівторок

16.00. Чорногорія – Бельгія