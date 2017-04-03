Одеське «Чорне море» вдруге поспіль виграло Елітний фінал АФЛУ

У Луцьку добіг кінця Елітний фінал Аматорської футзальної ліги України.

Перша ліга. 1/2 фіналу



«Енерго» (Кропивницький) – «PARTIZAN» (Київ) – 3:1

Барабанов (8), Замніус (12), Скоров (24) – Синельниченко (9) Барабанов (8), Замніус (12), Скоров (24) – Синельниченко (9)

Скоров (10) Скоров (10)

«Металург» (Соколівське) – «Насосенергомаш» (Суми) – 1:3

Лисенко (3) – Новіков (14), Супрун (18, 24) Лисенко (3) – Новіков (14), Супрун (18, 24)



Вища ліга. 1/2 фіналу

«RED» (Київ) – «Енергія» (Житомир) – 3:1

Арановський (14), Савенко (21), Цой (22) – Слюсар (24) Арановський (14), Савенко (21), Цой (22) – Слюсар (24)

: Корнійчук (5), Арановський (12) – Яцковець (12), Слюсар (19) : Корнійчук (5), Арановський (12) – Яцковець (12), Слюсар (19)

«Чорне море» (Одеса) – «Моноліт» (Харків) – 1:1 (по пенальті – 4:3)

Лобан (19) – Дуплій (20) Лобан (19) – Дуплій (20)

Пилипів (10), Завгородній (11) – Халін (12), Волобуєв (19) Пилипів (10), Завгородній (11) – Халін (12), Волобуєв (19)



Фінал. Перша ліга



«Енерго» (Кропивницький) – «Насосенергомаш» (Суми) – 2:0

Скоров (9), Пастернак (27) Скоров (9), Пастернак (27)

Замніус (28) – Таран (23) Замніус (28) – Таран (23)



Фінал. Вища ліга

Фінал четвертого за ліком Елітного фіналу Аматорської футзальної ліги України сезону 2016/2017 років видався дуже захоплюючим та інтригуючим за своїм ходом подій. Кияни вже з перших секунд дали зрозуміти, що налаштовані відібрати титул чинного чемпіона у «Чорного моря». По ходу майже всього першого тайму «червоні» грали швидше та атакували гостріше, однак, їм постійно якоїсь дещиці не вистачало для того, щоб забити. Що стосується «Чорного моря», то у одеської команди гра в атаці не зовсім клеїлась. Більше того – вона була одноманітною. Це були або розіграші п’ятого, або закиди від Стародубовського на «п’ятачок», де все «перекусували» Балашов з партнерами. До більш-менш реальних моментів доходило дуже рідко. Тому, якось логічно було те, що саме «RED» відкрив рахунок у фінальному протистоянні. І зробив це найактивніший гравець київської команди – Віктор Цой. І цей пропущений гол неначе «розбудив» одеситів, які почали додавати в активності. Тому, тепер киянам доводилося іноді грати на оборону. Але вони не змогли дотерпіти до перерви кілька секунд. Саме стільки часу вистачило одеситам, щоб зрівняти рахунок. Ятло класною передачею знайшов Головацького, який замкнув дальню штангу – 1:1.

Таке закінчення першого тайму обіцяло новий віток інтриги у таймі другому. Так воно і сталося. До того ж, гравці «Чорного моря» додали у швидкості – так їх надихнув забитий «гол у роздягальню». І це спонукало до таких же відповідей з боку київських гравців. Тому, були всі посилання для того, щоб побачити по-справжньому відкритий футзал. І в деяких епізодах так і було. Роботи у Балашева та Стародубовського вистачало, але обидва голкіпери грали надійно. До 23-ї хвилини. Саме тоді Стародубовський вирішив знову підключитись п’ятим. Його ніхто не зустрічав, і це призвело до того, що він пробив здалеку і вразив ворота Балашова.



Тепер «RED» був змушений відіграватись, але той же Стародубовський тепер надійно захищав свою ворота, не даючи можливості відзначитись ані Цою, ані Арановському, ані іншим «червоним». Ближче до кінця другого тайму кияни почали грати з п’ятим, але і тут на них чекала невдача – розіграш зайвого не приносив дивідендів. На останніх секундах основного часу футзалісти «RED» спробували влаштувати штурм воріт Стародубовського, але він не допоміг врятувати гру. А це означало, що «Чорне море» – знову чемпіон Елітного фіналу АФЛУ.



«RED» (Київ) – «Чорне море» (Одеса) – 1:2

Цой (13) – Головацький (15), Стародубовський (23) Цой (13) – Головацький (15), Стародубовський (23)