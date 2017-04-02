Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Максим ПАВЛЕНКО: «Нужно сохранять концентрацию от свистка до свистка»

«Локомотив» – «Ураган» – 2:1. Послематчевый комментарий главного тренера франковцев

  • 02.04.2017 08:00
  • 72 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Максим ПАВЛЕНКО: «Нужно сохранять концентрацию от свистка до свистка»
Главный тренер «Урагана» Максим Павленко:
 
- По самоотдаче претензий в сегодняшней игре нет, несмотря на то, что «Локомотив» имел больше реальных голевых моментов. Долго терпели в обороне, долго старались держать свои ворота на замке, удачно играл вратарь, но в таких матчах этого мало. Нужно сохранять концентрацию от свистка до свистка, чего в итоге нам и не хватило.
 
Поздравляю «Локомотив» с выходом в полуфинал. Счет на табло, значит, эта команда больше заслужила того, чтобы бороться за медали. Всё… Больше ничего не могу сказать.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.