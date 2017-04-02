Максим ПАВЛЕНКО: «Нужно сохранять концентрацию от свистка до свистка»

Главный тренер «Урагана» Максим Павленко:

- По самоотдаче претензий в сегодняшней игре нет, несмотря на то, что «Локомотив» имел больше реальных голевых моментов. Долго терпели в обороне, долго старались держать свои ворота на замке, удачно играл вратарь, но в таких матчах этого мало. Нужно сохранять концентрацию от свистка до свистка, чего в итоге нам и не хватило.

Поздравляю «Локомотив» с выходом в полуфинал. Счет на табло, значит, эта команда больше заслужила того, чтобы бороться за медали. Всё… Больше ничего не могу сказать.