Евгений РЫВКИН: «Давно мы так не радовались»

Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:

- Думаю, что плей-офф такой и должен быть. Люди, находящиеся на трибуне, должны получать то, за чем они пришли – это как бы определенное шоу с непредсказуемой развязкой. Что и произошло. Мы выбрали немного другой вариант игры, не такой, какой мы применили в Ивано-Франковске. Это наши внутренние причины, в большинстве своем этот тактический вариант сработал, однако реализация нас немножко подводила. Но повезло на последних секундах – поэтому, очень рад. Давно, наверное, мы так не радовались.

В свое время «Локомотив» приучил всех к победам, и победы перешли во что-то пресное. Как будто, мы должны, мы обязаны – это плохо. Сегодня действительно был тот матч, когда стоит порадоваться болельщикам и футболистам. За что я их искренне благодарю – за проделанную, очень кропотливую работу, и поздравляю с выходом в следующий этап.

- Ассоциация футзала Украины впервые ввела дополнительное время на ранних стадиях плей-офф, вы на себе испробовали, что это такое. Как вы оцениваете, это нужно дело? После основного времени бить пенальти, или же все-таки играть дополнительное время?

- Считаю, что дополнительное время позволяет уйти от определенной лотереи, которой являются пенальти. Это определенная работа для тренеров, если нет дополнительного времени, то это одно, а если есть – чуть всё по-другому. Потому что это определенные моменты и с фолами, которые переходят в дополнительное время. Это и тайм-ауты, которых там уже нет. К этому всему надо готовиться. Думаю, что не очень плохое нововведение, потому что позволяет, когда игра идет до двух побед, дать шанс абсолютно всем проявить себя, и выявить сильнейшего.

- Какого соперника предпочли бы в полуфинале?

- Я об этом не думаю. На сегодняшний день есть понятный соперник и конкретный – это полуфиналист Кубка Украины команда «Сокол». Сейчас надо всем отдохнуть, тем ребятам, которые остаются здесь. За сборников, которые поедут защищать честь Украины в отборе на Евро, будем болеть и переживать. Остальные будут готовиться в плановом режиме именно к этой игре. Кто будет в полуфинальной встрече плей-офф, думаю, завтрашний день расставит все на свои места.