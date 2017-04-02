За два тура до завершения регулярного футзального чемпионата в Италии в силу вступает правило, согласно которому все матчи двух последних туров должны начинаться в одно время. Стоит отметить, что в предыдущие годы очень редко бывали исключения, когда матч, не имевший совершенно никакого влияния на места его участников, игрался чуть раньше или позже остальных. Но 1 апреля никакого отхода от регламента Серии А не было, и ровно в 18.00 по среднеевропейскому времени в шести городах Италии был дан старт матчам 21-го тура.

К отчетному туру уже был закрыт вопрос с восьмеркой команд, которые поведут борьбу за футзальное Скудетто на стадии плей-офф. Однако и в оставшихся двух турах были вопросы, на которые требовалось получить ответы. Один из них связан с победителем регулярного чемпионата, и на то, чтобы стать им, теоретически претендовали две команды – «Пескара» и «Лупаренсе».

Ситуация явно была в пользу «дельфинов», как зовут в Италии команду из Пескары – у них было на 6 очков больше, а значит, утратить первую строчку можно было только в случае двух своих поражений. Но делать это «Пескара», которая неделю назад, напомним, во второй раз в своей истории выиграла Кубок Италии, была не намерена. Шесть минут и шесть секунд потребовалось команде Фульвио Колини, чтобы материализовать свое преимущество в забитый мяч – цели достиг удар аргентинца Кристиано Борруто со средней дистанции. А еще через полторы минуты парагваец Салас пробил почти с той же точки, и мяч от ноги игрока «Латины» Авеллино оказался в воротах. До перерыва местные болельщики увидели еще два «аргентинских» мяча. На 14-й минуте Тити Борруто классно пробил слета после закидушки с углового, а спустя 4 минуты Куццолино прямым ударом со штрафного в четвертый раз огорчил гостей. Какие-то шансы у «Латины» все-таки были, к примеру, незадолго до гола Куццолино Авеллино не забил 10-тиметровый. А когда уже хозяева собирались на перерыв, игрок гостей Амаедо просочился к владениям Антонио Капуоццо, и размочил счет.

Счет 4:1 после первого тайма – это, конечно же, не приговор для гостей, но окончательно интрига была убита в середине второго тайма. Матиас Роса, а затем Борруто в течение двух минут отправили в ворота «Латины» еще по мячу, а 6:1 – это уже приговор. В итоге 6:2, не самый сложный матч для «Пескары», и она стала победителем регулярного чемпионата.

А вот «волкам», это кличка уже «Лупаренсе», в Мекке Скудерии Феррари, городе Имола, с хозяевами пришлось попотеть. После первых 20-ти минут Фолья и компания даже уступали, но по-настоящему «Лупаренсе» заработал в последние 6 минут матча, когда в ворота «Ма Груп Имолы» влетели 5 минут, и счет из 4:2 трансформировался в 4:7.

Помимо разборок в зоне плей-офф, есть в Серии А и еще одна горячая точка – это три последние строчки турнирной таблицы. Командам, занявшим 11-е и 12-е место, придется играть два матча плей-аут, по итогам которых проигравший должен будет опуститься в Серию А2 – а кому туда хочется? В Доссоне между собой играли «Каме Доссон» и «Футзал Исола», которые как раз два последних места и занимали. Несмотря на долго державшиеся на табло 0:0, игра держала трибуны в напряжении, а заключительные минуты болельщики и вовсе досматривали игру стоя. Игровая ситуация не оставляла «Каме Доссон» и «Футзал Исоле» других вариантов как рисковать, и счастье улыбнулось хозяевам. Они перешли на пятого, и за 30 секунд до сирены Вава забил мяч, который оказался победным. До 5 секунд до конца матча хозяева не реализовали 10-тиметровый, но свои три очка получили.

Для «Футзал Исолы» матчи плей-аут уже неизбежны, а вот «Каме Доссон», как оказалось, уйти из зоны плей-аут уйти не удалось. Неожиданный результат был зафиксирован в Ферраре, где «Лацио» оказался сильнее местного «Каос Футзал». Причем победу «лациале» принесли два точных удара голкипера Лайона, который за сезон забивает мячей побольше некоторых нападающих. Поражает ворота своих визави Лайон, как правило, в стиле Игиты, обладая отменно поставленным дальним ударом. «Лацио» увез из Феррары 3 очка, и кто же будет второй командой, которой придется играть с «Футзал Исолой» матчи плей-аут, определится в 22-м туре, в котором «Лацио» дома сыграет с «Киоли Коджианко Футзал», а вот «Каме Доссон» предстоит выездной матч против «Лупаренсе». Расклад вроде бы не в пользу «Каме Доссон», но когда на кону вопрос выживания, тут уж могут быть любые варианты, тем более что в данном конкретном случае у «Лупаренсе» никакой турнирной мотивации нет – «волки» уже железно вторые.

Все по своим местам в Серии А будут расставлены 22 апреля – это дата 22-го тура. В этот день и будет сформирован окончательный состав всех четвертьфинальных пар плей-офф.

21 тур. 1 апреля