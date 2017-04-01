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Плей-офф. 1/4 финала.Локомотив – Ураган. Онлайн

13.00. Текстовая трансляция второго четвертьфинального матча плей-офф чемпионата Украины

  • 01.04.2017 07:08
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Плей-офф. 1/4 финала.Локомотив – Ураган. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). 1/4 финала плей-офф, 1.04.2017 13:00.

Сегодня в 13:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «Ураган» (Ивано-Франковск).
 

Локомотив - Ураган. Текстовая трансляция.

АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – УРАГАН

Следите за событиями онлайн в матче «Локомотив» (Харьков) – «Ураган» (Ивано-Франковск) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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