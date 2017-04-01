Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Локомотив вырвал победу над Ураганом за 9,6 секунды до сирены!

Харьковская команда вышла в полуфинал чемпионата Украины

  • 01.04.2017 14:59
  • 329 просмотров
  • 1 комментария
Метки
mfk-lokomotiv.com.ua
© mfk-lokomotiv.com.ua
Отчет ожидайте позже… 
 
1/4 финала плей-офф. Второй матч
 
Первый матч 7:3
 
«Локомотив» (Харьков) – «Ураган» (Ивано-Франковск) – 2:1 (1:1)
 Дмитрий Сорокин, 4, Богдан Свиридов, 50 - Петр Шотурма, 11
 
«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко – Богдан Свиридов, Дмитрий Бондарь, Евгений Серый, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец – Олег Выставной
«Ураган»: Виталий Биров – Михаил Зварич, Юлиан Горбатый, Роман Киндратив, Петр Шотурма – Игорь Корсун, Максим Павленко, Андрей Симка, Андрей Цилык, Марьян Пелех, Сергей Коваль, Николай Микитюк, Антон Лясковский
 
Арбитры: Александр Кухарь (Кривой Рог), Игорь Якимишин (Львов)
 
 Дмитрий Сорокин, 8. - Сергей Коваль, 8. Марьян Пелех, 16.
 
Удары (в створ): 38 (22) – 21 (8).
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.