Локомотив вырвал победу над Ураганом за 9,6 секунды до сирены!

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1/4 финала плей-офф. Второй матч
Первый матч 7:3
«Локомотив» (Харьков) – «Ураган» (Ивано-Франковск) – 2:1 (1:1)
Дмитрий Сорокин, 4, Богдан Свиридов, 50 - Петр Шотурма, 11
«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко – Богдан Свиридов, Дмитрий Бондарь, Евгений Серый, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец – Олег Выставной
«Ураган»: Виталий Биров – Михаил Зварич, Юлиан Горбатый, Роман Киндратив, Петр Шотурма – Игорь Корсун, Максим Павленко, Андрей Симка, Андрей Цилык, Марьян Пелех, Сергей Коваль, Николай Микитюк, Антон Лясковский
Арбитры: Александр Кухарь (Кривой Рог), Игорь Якимишин (Львов)
Дмитрий Сорокин, 8. - Сергей Коваль, 8. Марьян Пелех, 16.
Удары (в створ): 38 (22) – 21 (8).
Источник — Sport.ua
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