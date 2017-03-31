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Акредитацію на основний раунд кваліфікації ЧЄ-2018 з футзалу відкрито!

Останній день прийому заявок – 6 квітня (18:00)

  • 31.03.2017 12:48
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Акредитацію на основний раунд кваліфікації ЧЄ-2018 з футзалу відкрито!
Прес-служба Федерації футболу України оголошує про початок акредитації представників засобів масової інформації на основний раунд кваліфікації ЧЄ-2018 з футзалу, який пройде у київському Палаці спорту з 8 по 11 квітня.
 
Останній день прийому заявок – 6 квітня (18:00).
 
Акредитація здійснюється на сайті Федерації футболу України у розділі Прес-служба.
 
Увага! Якщо ви вже були зареєстровані і забули пароль від свого акаунту, не потрібно створювати новий обліковий запис, краще зателефонуйте за номером +380445210533 або +380675508138 для відновлення паролю.
 
Отримати акредитації можна буде у п’ятницю, 7 квітня з 11:00 до 12:00 у Будинку футболу (м. Київ, пров. Лабораторний, 7-а, кабінет 209).
 
Контактні номери телефону +380675508138 або +380445210533.

Источник — Федерация футбола Украины

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