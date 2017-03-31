Акредитацію на основний раунд кваліфікації ЧЄ-2018 з футзалу відкрито!

Прес-служба Федерації футболу України оголошує про початок акредитації представників засобів масової інформації на основний раунд кваліфікації ЧЄ-2018 з футзалу, який пройде у київському Палаці спорту з 8 по 11 квітня.

Останній день прийому заявок – 6 квітня (18:00).

Акредитація здійснюється на сайті Федерації футболу України у розділі Прес-служба.

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Отримати акредитації можна буде у п’ятницю, 7 квітня з 11:00 до 12:00 у Будинку футболу (м. Київ, пров. Лабораторний, 7-а, кабінет 209).