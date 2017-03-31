Європейський футзал у Києві

Київ прийматиме матчі основного раунду кваліфікації чемпіонату Європи з футзалу 2018 року, в яких національна збірна команда України позмагається за путівку на континентальну першість у Словенії.
На команду Олександра Косенка чекають три захоплюючих протистояння із командами Хорватії, Бельгії та Чорногорії. І прямий квиток до Любляни отримає лише переможець кваліфікаційного квартету «С». Команді ж, яка посяде друге місце, доведеться пройти випробування стадією плей-офф.
Українська збірна з футзалу вступить у боротьбу за вихід на престижні європейські змагання матчем із командою Бельгії 8 квітня. Наступного дня «синьо-жовті» проведуть гру із чорногорцями, а 11 квітня відбудеться завершальний тур відбору, в якому українці зустрінуться із хорватами.
Розклад матчів у групі «С»:
1-й тур
8 квітня 13:00 Хорватія – Чорногорія
8 квітня 16:00 УКРАЇНА – Бельгія
2-й тур
9 квітня 13:00 Бельгія – Хорватія
9 квітня 16:00 УКРАЇНА – Чорногорія
3-й тур
11 квітня 16:00 Чорногорія – Бельгія
11 квітня 19:00 Хорватія – УКРАЇНА
Підтримайте нашу збірну на шляху до футзального Євро-2018 у Словенії!
Источник — Федерация футбола Украины
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