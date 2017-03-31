Польша с теннисным счетом всухую разгромила Беларусь

Уже через неделю для национальных футзальных сборных начнется горячая пора – в семи странах пройдут отборочные матчи основного раунда квалификации на чемпионат Европы 2018 года.
В рамках подготовки к этим ответственным матчам в польском городе Кошалин заключительный спарринг провели сборные Польши и Беларуси. Беларусь занимает 20-е место в мировом рейтинге, Польша – 32-е, и если отталкиваться от рейтинга, товарищеский матч принес совершенно неожиданный результат.
Уже на 40-й секунде лучший бомбардир польской Экстракласы Марцин Миколаевич открыл счет. Еще через три минуты цели достиг дальний удар Доминика Солецкого. Белорусы в начале игры совершали очень много ошибок, и свой первый голевой момент создали только на 10-й минуте, потревожив штангу хозяйских ворот. На 12-й минуте у белорусов в пассиве было уже 5 фолов, и вскоре они пропустили в третий раз, но не с 10-тиметрового, а после комбинации, которую завершил Томаш Лутецки. Дабл-пенальти в первом тайме все-таки состоялся, но Мизгайски его не реализовал.
После перерыва сборная Беларуси была решительно настроена развернуть игру, но на 24-й минуте ей не хватило удачи – штанга во второй раз подстраховала польского голкипера. А еще через пару минут счет вырос до 4:0 – Томаш Кризель добил мяч в ворота после удара Кубика. Еще два мяча поляки забили, когда гости пытались играть с пятым полевым игроков.
Несмотря на победу в матче, за которым наблюдало 2600 зрителей, главный тренер сборной Польши Анджей Бьянга оценил её очень сдержано:
- Выиграть было не так легко, как это может показаться по счету. Первый тайм был очень неплохим, а после перерыва, когда я начал менять составы четверок, все уже было не так хорошо. Никакого ура-оптимизма после этой победы у нас нет – мы знаем, что самое главное у нас впереди.
А впереди у сборной Польши матчи 8-11 апреля в польском городе Эльблонг, где соперниками «бяло-червоной» дружины в группе E будут сборные Сербии, Молдовы и Испании. В свою очередь, сборная Беларуси в группе А поведет борьбу за путевки на Евро со сборными Грузии, Италии и Нидерландов – этот турнир пройдет в Тбилиси.
Польша – Беларусь – 6:0 (3:0)
Миколаевич (1), Солецки (4), Лутецки (14), Кризель (26), Заставник (38), Мизгайски (39)
Напомним, что сборная Украины матчи основного раунда в группе C сыграет в Киеве во Дворце спорта 8-11 апреля. Соперники нашей команды – Бельгия, Черногория, Хорватия. Билеты на эти матчи уже в продаже.
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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