Польша с теннисным счетом всухую разгромила Беларусь

Уже через неделю для национальных футзальных сборных начнется горячая пора – в семи странах пройдут отборочные матчи основного раунда квалификации на чемпионат Европы 2018 года.

В рамках подготовки к этим ответственным матчам в польском городе Кошалин заключительный спарринг провели сборные Польши и Беларуси. Беларусь занимает 20-е место в мировом рейтинге, Польша – 32-е, и если отталкиваться от рейтинга, товарищеский матч принес совершенно неожиданный результат.

Уже на 40-й секунде лучший бомбардир польской Экстракласы Марцин Миколаевич открыл счет. Еще через три минуты цели достиг дальний удар Доминика Солецкого. Белорусы в начале игры совершали очень много ошибок, и свой первый голевой момент создали только на 10-й минуте, потревожив штангу хозяйских ворот. На 12-й минуте у белорусов в пассиве было уже 5 фолов, и вскоре они пропустили в третий раз, но не с 10-тиметрового, а после комбинации, которую завершил Томаш Лутецки. Дабл-пенальти в первом тайме все-таки состоялся, но Мизгайски его не реализовал.

После перерыва сборная Беларуси была решительно настроена развернуть игру, но на 24-й минуте ей не хватило удачи – штанга во второй раз подстраховала польского голкипера. А еще через пару минут счет вырос до 4:0 – Томаш Кризель добил мяч в ворота после удара Кубика. Еще два мяча поляки забили, когда гости пытались играть с пятым полевым игроков.

Несмотря на победу в матче, за которым наблюдало 2600 зрителей, главный тренер сборной Польши Анджей Бьянга оценил её очень сдержано:

- Выиграть было не так легко, как это может показаться по счету. Первый тайм был очень неплохим, а после перерыва, когда я начал менять составы четверок, все уже было не так хорошо. Никакого ура-оптимизма после этой победы у нас нет – мы знаем, что самое главное у нас впереди.

А впереди у сборной Польши матчи 8-11 апреля в польском городе Эльблонг, где соперниками «бяло-червоной» дружины в группе E будут сборные Сербии, Молдовы и Испании. В свою очередь, сборная Беларуси в группе А поведет борьбу за путевки на Евро со сборными Грузии, Италии и Нидерландов – этот турнир пройдет в Тбилиси.

Польша – Беларусь – 6:0 (3:0)

Миколаевич (1), Солецки (4), Лутецки (14), Кризель (26), Заставник (38), Мизгайски (39) Миколаевич (1), Солецки (4), Лутецки (14), Кризель (26), Заставник (38), Мизгайски (39)





Напомним, что сборная Украины матчи основного раунда в группе C сыграет в Киеве во Дворце спорта 8-11 апреля. Соперники нашей команды – Бельгия, Черногория, Хорватия. Билеты на эти матчи уже в продаже

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ